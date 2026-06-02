Goal.com
ライブ
IraolaGetty Images
Adhe Makayasa

翻訳者：

リバプールはアンドニ・イラオラ新監督の就任をワールドカップ前に正式発表する見込みだ。

アンドニ・イラオラ
リヴァプール
プレミアリーグ
ボーンマス
アルネ・スロット

リヴァプールは、アルネ・スロット監督の解任を受け、元ボーンマス監督のアンドニ・イラオラ氏を新監督に迎えるため交渉を進めている。スポーツディレクターのリチャード・ヒューズ氏が交渉を主導し、クラブは6月11日開幕のワールドカップ前に契約をまとめ、正式発表する方針だ。

  • レッズ、イラオラとの交渉を進める

    英紙『タイムズ』によると、リヴァプールはスポーツディレクターのヒューズ氏主導で前向きな協議を行い、イラオラ氏を次期監督として契約間近。43歳の同監督はボーンマスでの3年契約を終え、現在はフリー。 イラオラのハイプレスと攻撃的戦術は、クラブの長期的な哲学と一致すると判断した。

    • 広告
  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    アンフィールドへの移籍説が勢いを増している

    アンフィールドのクラブ関係者は監督選考について公に言及しないが、裏では最有力候補との交渉を加速させている。シュトゥットガルトのセバスティアン・ホーネスやランスのピエール・サージュも評価されているものの、イラオラが後任の最有力候補だ。 また、バスク出身の指揮官は、生涯リヴァプール支持者であるアシスタントのトミー・エルフィックをマージーサイドに招へいする意向だという。

  • チェリーズの成功が関心を集めている

    イラオラ監督はボーンマスをクラブ史上初の6位に導き、リーグ戦7敗のみで欧州カップ戦出場権を獲得した。アントワーヌ・セメニョや3人の主軸DFを合計1億4450万ポンドで放出したが、それでも成果を挙げた。 この並外れた再建力から、クリスタル・パレス、ACミラン、バイエル・レバークーゼンが獲得に興味を示している。

  • Nottingham Forest v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    アンフィールドの再建は、迅速な監督就任にかかっている

    リヴァプールは、監督を早く決定し、移籍市場が閉まる前に必要な補強を終えるため、重要な夏を迎えている。スロット前監督の元アシスタント3名は退任の見込みで、バックルームスタッフも一新する必要がある。新監督は、モハメド・サラーの穴を埋めるトップクラスウイングの獲得を最優先すべきだ。