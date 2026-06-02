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リバプールはアンドニ・イラオラ新監督の就任をワールドカップ前に正式発表する見込みだ。
レッズ、イラオラとの交渉を進める
英紙『タイムズ』によると、リヴァプールはスポーツディレクターのヒューズ氏主導で前向きな協議を行い、イラオラ氏を次期監督として契約間近。43歳の同監督はボーンマスでの3年契約を終え、現在はフリー。 イラオラのハイプレスと攻撃的戦術は、クラブの長期的な哲学と一致すると判断した。
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アンフィールドへの移籍説が勢いを増している
アンフィールドのクラブ関係者は監督選考について公に言及しないが、裏では最有力候補との交渉を加速させている。シュトゥットガルトのセバスティアン・ホーネスやランスのピエール・サージュも評価されているものの、イラオラが後任の最有力候補だ。 また、バスク出身の指揮官は、生涯リヴァプール支持者であるアシスタントのトミー・エルフィックをマージーサイドに招へいする意向だという。
チェリーズの成功が関心を集めている
イラオラ監督はボーンマスをクラブ史上初の6位に導き、リーグ戦7敗のみで欧州カップ戦出場権を獲得した。アントワーヌ・セメニョや3人の主軸DFを合計1億4450万ポンドで放出したが、それでも成果を挙げた。 この並外れた再建力から、クリスタル・パレス、ACミラン、バイエル・レバークーゼンが獲得に興味を示している。
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アンフィールドの再建は、迅速な監督就任にかかっている
リヴァプールは、監督を早く決定し、移籍市場が閉まる前に必要な補強を終えるため、重要な夏を迎えている。スロット前監督の元アシスタント3名は退任の見込みで、バックルームスタッフも一新する必要がある。新監督は、モハメド・サラーの穴を埋めるトップクラスウイングの獲得を最優先すべきだ。