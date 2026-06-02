アンフィールドのクラブ関係者は監督選考について公に言及しないが、裏では最有力候補との交渉を加速させている。シュトゥットガルトのセバスティアン・ホーネスやランスのピエール・サージュも評価されているものの、イラオラが後任の最有力候補だ。 また、バスク出身の指揮官は、生涯リヴァプール支持者であるアシスタントのトミー・エルフィックをマージーサイドに招へいする意向だという。