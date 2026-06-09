コエマン監督はトーナメント初戦を前にランドールズ・アイランドでの非公開試合で戦術を試した。実験的な布陣は序盤を支配し、ウェストハムのウインガー、クリセンシオ・サマービルが倒されて得たPKをガクポが決め先制した。

後半ロスタイム、レッドカードで守備が乱れ、イゴール・セルゲエフに同点とされる。しかし98分、ヤン・ポール・ファン・ヘッケが得た2つ目のPKをガクポが沈め、辛勝した。