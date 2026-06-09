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リバプールのFWコディ・ガクポが2得点を記録。オランダは10人で戦ったワールドカップ調整試合でウズベキスタンに勝利したが、負傷の懸念も残した。
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オランダ代表、混乱の最終調整を乗り切る
コエマン監督はトーナメント初戦を前にランドールズ・アイランドでの非公開試合で戦術を試した。実験的な布陣は序盤を支配し、ウェストハムのウインガー、クリセンシオ・サマービルが倒されて得たPKをガクポが決め先制した。
後半ロスタイム、レッドカードで守備が乱れ、イゴール・セルゲエフに同点とされる。しかし98分、ヤン・ポール・ファン・ヘッケが得た2つ目のPKをガクポが沈め、辛勝した。
大会直前、守備陣の危機が深刻化
試合後の戦術分析では、接戦での勝利より、医療部門から入った選手たちのコンディションが主な話題となった。キックオフ前にアーセナルのDFユリエン・ティンバーが大会メンバーから外れ、オランダ代表の戦術計画は混乱した。
この守備陣への打撃と戦術準備を問われたコエマン監督は、日曜のワールドカップ初戦・日本戦で選出したスターティングメンバーの大半がキックオフから出場すると明言した。ティンバーの鼠径部負傷の最終報告により、この万能ディフェンダーはまたしても大会を欠場する。
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ゴールキーパーの問題が、選手選考をさらに難しくしている。
ティンバーの欠場が確定したうえ、オランダ代表は正GKバート・フェルブルッゲンも後半に途中交代。空中戦の着地に失敗し、予防措置としてマーク・フレッケンが投入された。
さらに、前線ではドニエル・マレンがガクポが作った決定機を活かせず、ブライアン・ブロッビーのゴールもオフサイドで取り消された。オランダは依然としてガクポのセットプレーに攻撃を依存している。
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グループFの戦いは戦術の試練だ
この欧州代表チームは大会拠点に直行し、公式戦前に守備と医療の課題を解決する。コエマン監督率いるチームは、北米での厳しい開幕戦を乗り切るため、早期に決定力を取り戻す必要がある。
6月14日（土）のグループF初戦で日本と対戦した後、スウェーデン、チュニジアと戦う。