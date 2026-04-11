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リバプールのCEOは、チケット値上げに抗議するファンに「事実」を踏まえて考えるよう求めた。
リバプール、チケット値上げを擁護
リヴァプールの最高経営責任者（CEO）は、2026-27シーズンのチケット値上げについて、財政的圧迫を理由に説明した。 シーズンチケット保有者への書簡で、ホーガンCEOは過去10年で試合開催費が約85％増えたと説明。光熱費や事業税などの「制御不能なコスト」をカバーするため、チケットを3％値上げしたという。この決定にはサポーターから反発も出ている。
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ホーガン氏は支持者に、抗議は事実に基づくよう求めている。
ホーガン氏はファンに、今回の決定の財政的背景を理解してほしいと訴えた。リヴァプールの最高責任者は、クラブがプレミアリーグのライバルより慎重に価格を上げてきたとも主張した。
「今後数週間、抗議や議論は
事実に基づいて行ってほしい 。何が変わり、なぜ変わり、それが何を意味するのかを理解してほしい」とファンにメッセージを送った。
過去10年でチケット価格は
4％しか上げていません。2026/27シーズンはインフレ率3％に連動させ、やむを得ないコストをカバーする最善かつ透明な方法だと考えます。
なお、同じリーグの他クラブは過去10年で大幅に値上げしており、2016/17以降の上位6クラブ平均は17％増ですが
、私たちは4％増にとどめています。 」
ファンがアンフィールドの旗を撤去する
サポーターの反応は迅速で明確だった。グループ「Spion Kop 1906」は、不満を示し、今週末から旗や横断幕を撤去すると発表した。
BBCによると、グループは「残りの試合でアンフィールドに『Spion Kop 1906』の旗は掲げない」と表明。「他に選択肢はない。年々上がるコストで多くのファンがサッカーから遠ざけられている。鼓動のないアンフィールドに何の意味があるか。サッカーの未来のために行動し、その声に耳を傾けてほしい」と訴えた。
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
リヴァプールは現在、プレミアリーグでフラム戦に備えている。現在5位で、3位マンチェスター・ユナイテッドとは6ポイント、4位アストン・ヴィラとは5ポイント差。来週はチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でパリ・サンジェルマンと対戦する。