ホーガン氏はファンに、今回の決定の財政的背景を理解してほしいと訴えた。リヴァプールの最高責任者は、クラブがプレミアリーグのライバルより慎重に価格を上げてきたとも主張した。

「今後数週間、抗議や議論は 事実に基づいて行ってほしい 。何が変わり、なぜ変わり、それが何を意味するのかを理解してほしい」とファンにメッセージを送った。

過去10年でチケット価格は 4％しか上げていません。2026/27シーズンはインフレ率3％に連動させ、やむを得ないコストをカバーする最善かつ透明な方法だと考えます。

なお、同じリーグの他クラブは過去10年で大幅に値上げしており、2016/17以降の上位6クラブ平均は17％増ですが 、私たちは4％増にとどめています。 」