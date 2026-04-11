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Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

リバプールのCEOは、チケット値上げに抗議するファンに「事実」を踏まえて考えるよう求めた。

リヴァプール
プレミアリーグ

リヴァプールのCEOビリー・ホーガン氏は、アンフィールドでの抗議を前に、ファンに値上げの「事実」を理解ようと呼びかけた。ファンはすでに不満を示しているが、アルネ・スロット監督は試合でも雰囲気の高揚を維持したいとしている。

  • リバプール、チケット値上げを擁護

    リヴァプールの最高経営責任者（CEO）は、2026-27シーズンのチケット値上げについて、財政的圧迫を理由に説明した。 シーズンチケット保有者への書簡で、ホーガンCEOは過去10年で試合開催費が約85％増えたと説明。光熱費や事業税などの「制御不能なコスト」をカバーするため、チケットを3％値上げしたという。この決定にはサポーターから反発も出ている。

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    ホーガン氏は支持者に、抗議は事実に基づくよう求めている。

    ホーガン氏はファンに、今回の決定の財政的背景を理解してほしいと訴えた。リヴァプールの最高責任者は、クラブがプレミアリーグのライバルより慎重に価格を上げてきたとも主張した。

    「今後数週間、抗議や議論は事実に基づいて行ってほしい。何が変わり、なぜ変わり、それが何を意味するのかを理解してほしい」とファンにメッセージを送った。

    過去10年でチケット価格は4％しか上げていません。2026/27シーズンはインフレ率3％に連動させ、やむを得ないコストをカバーする最善かつ透明な方法だと考えます。

    なお、同じリーグの他クラブは過去10年で大幅に値上げしており、2016/17以降の上位6クラブ平均は17％増ですが、私たちは4％増にとどめています。

  • ファンがアンフィールドの旗を撤去する

    サポーターの反応は迅速で明確だった。グループ「Spion Kop 1906」は、不満を示し、今週末から旗や横断幕を撤去すると発表した。

    BBCによると、グループは「残りの試合でアンフィールドに『Spion Kop 1906』の旗は掲げない」と表明。「他に選択肢はない。年々上がるコストで多くのファンがサッカーから遠ざけられている。鼓動のないアンフィールドに何の意味があるか。サッカーの未来のために行動し、その声に耳を傾けてほしい」と訴えた。

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PRESSERAFP

    次は何が待っているのでしょうか？

    リヴァプールは現在、プレミアリーグでフラム戦に備えている。現在5位で、3位マンチェスター・ユナイテッドとは6ポイント、4位アストン・ヴィラとは5ポイント差。来週はチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でパリ・サンジェルマンと対戦する。

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