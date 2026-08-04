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リバプールの1450万ポンド移籍交渉はこう着状態に！パリ・サンジェルマンの法外な要求がリバプールを衝撃の「プランB」へ追い込む
バルコラは依然としてリヴァプールの最優先ターゲットである
リヴァプールは、新たなウインガー獲得に向けた動きを、PSGとの継続中の交渉だけに完全に左右される形にはしない構えだ。アンフィールドでモハメド・サラーが担ってきた攻撃面の責任を引き継ぐ最有力候補であり続けているのが、バルコラである。23歳のこの選手は、スピード、縦への鋭い仕掛け、そして両サイドでプレーできる能力を備えており、イラオラ監督にとって戦術的に魅力的な適性を持つ。『CaughtOffside』によると、リヴァプールは現在もPSGとクラブ間交渉を続けており、このフランス代表に約1億ユーロを投じる用意があるという。
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PSG、高額な移籍金を要求へ
リヴァプールが大型投資に前向きであるにもかかわらず、パリ・サンジェルマンの非常に高額な評価額が、この移籍の実現を複雑にしている。パリ・サンジェルマンは、売却を本格的に検討する前提として、1億4000万ポンドから1億4500万ポンドを求めていると報じられている。バルコラはアンフィールドのプロジェクトに魅力を感じているとされる一方で、この大きな評価額の差が、リヴァプールが代替案の準備を積極的に進めている理由を説明している。
進展のないまま何週間もパリ・サンジェルマンとの交渉に費やせば、リヴァプールは移籍市場終盤になって慌てて動く状況に追い込まれかねない。とりわけ新シーズンを前に、すでに攻撃陣にはさらなる層の厚さと予測不能性が求められているだけに、そのリスクはなおさら大きい。
ブラジルの新星がプランBとして浮上
ボーンマスのアタッカー、ラヤンが、バルコラ獲得が破談となった場合のリヴァプールにとっての第一候補に浮上している。リヴァプールはこの20歳ウインガーと「原則合意」で個人条件に達したと報じられている。
ブラジル人のラヤンは、すでにイラオラの要求の高いスタイルを理解しており、右サイドでスピード、フィジカル、そして大きな成長の可能性をもたらす存在となる。ラヤンは今年初めにサウスコーストへ加入して以降、プレミアリーグ後半戦で印象的な活躍を見せ、15試合で7得点に関与した。
- AFP
さらに検討された代替案
リヴァプールは今夏の移籍市場ですでにDFジェレミー・ジャケとWGビクトル・ムニョスをアンフィールドに迎えているが、どちらの加入もサラーが残した創造性と得点力の穴を完全に埋めるものではない。
そのため、チームがタイトル争いに臨む準備が整ったと見なされるには、なお別のハイレベルなアタッカーが必要である。バルコラまたはラヤンの獲得が成立しない場合に備え、クラブは他の選択肢についても動きを継続している。
ヤンクバ・ミンテも引き続き有力な選択肢であり、一方でリールのマティアス・フェルナンデス＝パルドは前線全体をこなせる汎用性を備えており、クラブは市場を綿密に見極めている。
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