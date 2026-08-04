リヴァプールが大型投資に前向きであるにもかかわらず、パリ・サンジェルマンの非常に高額な評価額が、この移籍の実現を複雑にしている。パリ・サンジェルマンは、売却を本格的に検討する前提として、1億4000万ポンドから1億4500万ポンドを求めていると報じられている。バルコラはアンフィールドのプロジェクトに魅力を感じているとされる一方で、この大きな評価額の差が、リヴァプールが代替案の準備を積極的に進めている理由を説明している。

進展のないまま何週間もパリ・サンジェルマンとの交渉に費やせば、リヴァプールは移籍市場終盤になって慌てて動く状況に追い込まれかねない。とりわけ新シーズンを前に、すでに攻撃陣にはさらなる層の厚さと予測不能性が求められているだけに、そのリスクはなおさら大きい。