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リバプールの首脳が代表戦での選手の休養を希望していることをほのめかした後、アルネ・スロット監督はハンガリー代表監督によるドミニク・ソボスライの起用を激しく批判した
スロット業界によるプレイヤー保護の訴え
スロット監督は最近、チームに課せられる身体的な負担について懸念を表明し、各代表チームの監督に対し、選手の負担量に配慮するよう求めた。同監督は、代表戦期間中にソボスライをはじめとする主力選手たちが、避けられるはずの怪我を負わないよう、特に保護することに熱心だ。
『マッチ・オブ・ザ・デイ』のインタビューで、スロット監督は次のように述べた。「監督よりも選手たちの方が休息を必要としていると思うが、残念ながら彼らはプレーし続けなければならない。 各国の代表監督が、リヴァプールでは多くの選手が長時間のプレーを強いられているという事情を理解してくれることを願う。ただ、他のクラブは今シーズン、私よりもさらにローテーションを回せたかもしれない。だから、代表監督たちが2試合で合計180分もの出場時間を彼らに課さないことを願っている。」
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ロッシがアンフィールドの監督に反論
ロッシ監督はスロット監督の提案を「不必要な干渉」として退け、スロベニアやギリシャとの今後の親善試合において、ソボスライが依然として不可欠な存在であると主張した。イタリア人監督は、リヴァプールの要望を満たすためにこのMFをベンチに置くことはないと強調し、自身はスロット監督の選手起用について決してコメントしないと述べた。
「私はスロットと個人的に話したことは一度もない」とロッシは『ブリック』紙に語った。「したがって、例えばリヴァプールの監督がいつソボスライをディフェンダーとして起用するかについて、私が口を出すことは決してない。だが、彼にも私の仕事に干渉しないことを期待している。もしドミニクが休みたいと言うなら、もちろんそうさせるだろう。しかし、チームキャプテンとして代表ユニフォームが彼にとってどれほど重要かは、誰もが知っていることだ。 今、我々にとって重要なのは、この2試合を良い結果で終えることだ。」
クラブ対国の対立の渦中にいるソボスライ
クラブと代表チームの間で生じている緊張関係は、ソボスライがリヴァプール加入以来、並外れた身体的負荷をかけてきたことに起因している。スロット監督の下、この25歳の選手はプレミアリーグで最もハードワークする選手の一人としての地位を確立した。統計データによると、元RBライプツィヒのこの選手は、走行距離や高強度のスプリント回数においてチームトップを記録することが多く、シーズン途中の休養期間中にバーンアウトや筋肉疲労に陥るリスクが高い選手となっている。
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ソボスライへの厳しい批判
今シーズンのソボスライの膨大な出場時間が、彼がリヴァプールにとっていかに重要な存在であるかを如実に物語っている。彼は全大会通算43試合に出場し、3,848分間プレーして12ゴール8アシストを記録している。リヴァプールが来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権をかけたトップ5入りを争う中、この過酷な負担はまさに重要な局面で彼に重くのしかかっている。現在、クラブは5位につけており、4位のアストン・ヴィラとは5ポイント差がついている。