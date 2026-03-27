スロット監督は最近、チームに課せられる身体的な負担について懸念を表明し、各代表チームの監督に対し、選手の負担量に配慮するよう求めた。同監督は、代表戦期間中にソボスライをはじめとする主力選手たちが、避けられるはずの怪我を負わないよう、特に保護することに熱心だ。

『マッチ・オブ・ザ・デイ』のインタビューで、スロット監督は次のように述べた。「監督よりも選手たちの方が休息を必要としていると思うが、残念ながら彼らはプレーし続けなければならない。 各国の代表監督が、リヴァプールでは多くの選手が長時間のプレーを強いられているという事情を理解してくれることを願う。ただ、他のクラブは今シーズン、私よりもさらにローテーションを回せたかもしれない。だから、代表監督たちが2試合で合計180分もの出場時間を彼らに課さないことを願っている。」