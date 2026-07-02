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リバプールの組織再編が進み、スポーツディレクターがサウジ・プロリーグの強豪へ移籍する見通し。
ヒューズ、リヤドで革命挑む
ヒューズ氏は、元同僚フランシス氏に続きアル・ヒラルへ移籍すると見られる。2027年6月までプレミアリーグのクラブと契約しているが、『The Athletic』によると、長期間にわたる関心から中東移籍が現実味を帯びた。在任期間は短いが、サウジアラビアの強豪はマージーサイドから引き抜くため高額契約を提示する意向だ。
同紙によると、アル・ヒラルはヒューズがリヤドのプロジェクトに参加すると見込み、春先から獲得を優先。本人はまだ契約に署名していないが、移籍に向けた準備は進んでいる。 今夏の移籍市場がヒューズにとってアンフィールドでの最後の舞台となり、フェンウェイ・スポーツ・グループ（FSG）は後継者選びを開始する。円滑な移行期間を確保する見込みだ。
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イラオラ時代の支援
この報道にもかかわらず、ヒューズは当面リヴァプールでの職務に全力を尽くす。同スポーツディレクターは現在、新監督アンドニ・イラオラを支援するため夏の補強を主導している。ヒューズが指名したイラオラは、以前ヴィタリティ・スタジアムで共働した経験があり、その哲学がスロット監督退任後の時代に最適だと確信している。
2025-26シーズンの大半で精神的にも肉体的にも脆さを見せたチームを、イラオラはアンフィールドで立て直さねばならない。ヒューズは監督が成功できるようリソースを確保し、近年の成功を支えた「激しさ」を取り戻す戦略を統括する。今夏の移籍市場での補強が、後継者にバトンを渡す前の彼の最後の大きな仕事となる見込みだ。
アル・ヒラルの青写真
アル・ヒラルは、イングランド南海岸で成功したタッグを再現しようとしている。フランシスとヒューズは、ボーンマスでチームメイトから監督へ転身。現在、フランシスは移籍を主導し、クラブはヒューズ加入で体制を完成させる予定だ。
元インテル監督シモーネ・インザーギが率いる同クラブには、カリム・ベンゼマ、ルーベン・ネヴェス、カリドゥ・クリバリといったスター選手が揃う。PIFによる70％の株式売却後、キングダム・ホールディング・カンパニーが運営するアル・ヒラルは、ピッチ上の野心に合わせ欧州トップクラスの経営人材も積極獲得している。 クラブの企業価値は約2億7600万ポンド（3億7300万ドル）と評価されており、ヒューズが加わる組織の規模の大きさを示している。
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アンフィールドにおける伝統と変革
ヒューズのリヴァプール在任は短かったが、重要な決断が続いた。エドワーズと協力し、スロット監督の招聘や2025年夏に4億4900万ポンドの補強を実現。スロットの退任後、クラブは指導体制を刷新中で、FSGは移行計画を進めている。
契約上、今夏はヒューズにとって自然な区切りとなる。移籍市場中は残留し、イラオラ体制の安定を図った後、サウジ・プロリーグへ移る予定だ。リヴァプールは、昨季国内・欧州大会で低迷したチーム再建を続けるため、新たなスポーツディレクターの選定をまもなく始める。