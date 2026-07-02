この報道にもかかわらず、ヒューズは当面リヴァプールでの職務に全力を尽くす。同スポーツディレクターは現在、新監督アンドニ・イラオラを支援するため夏の補強を主導している。ヒューズが指名したイラオラは、以前ヴィタリティ・スタジアムで共働した経験があり、その哲学がスロット監督退任後の時代に最適だと確信している。

2025-26シーズンの大半で精神的にも肉体的にも脆さを見せたチームを、イラオラはアンフィールドで立て直さねばならない。ヒューズは監督が成功できるようリソースを確保し、近年の成功を支えた「激しさ」を取り戻す戦略を統括する。今夏の移籍市場での補強が、後継者にバトンを渡す前の彼の最後の大きな仕事となる見込みだ。



