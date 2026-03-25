リバプールのレジェンド、ジョン・トシャック氏が認知症と診断された

この病気が日々の記憶に影響を及ぼしている一方で、トシャック氏の息子は、父親の長期的記憶には、ヨーロッパ各地で築き上げた輝かしいキャリアの記憶が鮮明に刻まれていると明かした。この病気がもたらす胸が張り裂けるような困難にもかかわらず、77歳の彼の複雑な戦術プランを思い出す能力は驚くほど鋭いままだ。「これは恐ろしい病気です。 問題が出ているのは短期記憶の方です。私はほぼ毎日父と話していますが、午後におしゃべりすると、午前中にも話したことを覚えていないことがあります」とキャメロンは語った。「しかし、リヴァプールの時代や、レアル・ソシエダ、あるいはレアル・マドリードについて尋ねると、その詳細ぶりは驚くべきものです。」

彼はさらにこう付け加えた。「先日、彼はレアル・マドリード対アリゴ・サッキ率いるACミランの試合について、マルコ・ファン・バステンに対処するために中盤をどのように調整したかを詳しく話してくれた。まるで昨日の試合のように、彼の記憶は鮮明だった。 タイでの活動について彼に話すと、今でも素晴らしい助言をくれる。監督として、彼は常に2、3手先を見通していた。それは、私にとっても本当に生まれつきのものだったんだ。」