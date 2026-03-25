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リバプールのレジェンド、ジョン・トシャック氏が認知症と診断された
胸が張り裂けるような戦い
キャメロンは『デイリー・メール』紙との胸を打つインタビューで、父親の病状を明かし、短期記憶喪失による困難について語った。 この元ストライカーは、リヴァプールでの輝かしい8年間の活躍で知られており、その間、ファーストディビジョン優勝3回、FAカップ、そして欧州チャンピオンズカップを制覇した。空中戦の強さを武器に、ビル・シャンクリーが築き上げた伝説的なチームの中心選手となり、リヴァプールで96ゴールを記録した後、サッカー史上最年少の選手兼監督の一人へと転身した。また、トシャックはウェールズ代表として40試合に出場し、13ゴールを挙げている。
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黄金時代を振り返って
この病気が日々の記憶に影響を及ぼしている一方で、トシャック氏の息子は、父親の長期的記憶には、ヨーロッパ各地で築き上げた輝かしいキャリアの記憶が鮮明に刻まれていると明かした。この病気がもたらす胸が張り裂けるような困難にもかかわらず、77歳の彼の複雑な戦術プランを思い出す能力は驚くほど鋭いままだ。「これは恐ろしい病気です。 問題が出ているのは短期記憶の方です。私はほぼ毎日父と話していますが、午後におしゃべりすると、午前中にも話したことを覚えていないことがあります」とキャメロンは語った。「しかし、リヴァプールの時代や、レアル・ソシエダ、あるいはレアル・マドリードについて尋ねると、その詳細ぶりは驚くべきものです。」
彼はさらにこう付け加えた。「先日、彼はレアル・マドリード対アリゴ・サッキ率いるACミランの試合について、マルコ・ファン・バステンに対処するために中盤をどのように調整したかを詳しく話してくれた。まるで昨日の試合のように、彼の記憶は鮮明だった。 タイでの活動について彼に話すと、今でも素晴らしい助言をくれる。監督として、彼は常に2、3手先を見通していた。それは、私にとっても本当に生まれつきのものだったんだ。」
トシャックの指導者としての功績
トシャックがサッカー界に与えた影響はマージーサイドをはるかに超え、9カ国に及ぶ輝かしい監督キャリアへとつながった。 スウォンジー・シティをわずか4シーズンで第4部からトップリーグへと歴史的な昇格に導いた後、彼はスペインで名声を博し、レアル・ソシエダでコパ・デル・レイを制し、レアル・マドリードをリーグ優勝に導いた。その後、彼はトルコ、モロッコ、アゼルバイジャンで指揮を執り、さらにウェールズ代表監督を2度務めた。
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キャメロンは父の足跡をたどっている
リヴァプールのレジェンドが公の場から身を引く中、トシャック一家にとって当面の焦点は、依然としてこの病気による日々の困難と向き合うことに置かれている。彼のサッカー界に残した偉大な功績は、息子のキャメロンを通じて受け継がれている。キャメロンは現在、タイのブリラム・ユナイテッドで父の戦術的指針を実践しており、常に「2、3手先を読む」ことができた父との絆を今も深く保っている。