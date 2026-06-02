ダルグリッシュ氏は、自身のIT音痴が原因でがん治療を公表したとユーモアを交えて声明で説明した。「誤ってSNSに投稿したとおり、私は現在がん治療を受けています」とケニー卿は語った。

「私の携帯電話の使い方とは異なり、治療は順調です。本来は私的なこととして秘匿されるべきでしたが、私の不器用なデジタル操作で公開してしまいました。私と家族のプライバシーを尊重していただければ幸いです。

いつも通り、私だけでなく大勢の患者に献身する医療スタッフの皆さんに感謝します。彼らは私たちの誇りです。」