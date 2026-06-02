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Kenny DalglishIMAGO
Adhe Makayasa

翻訳者：

リバプールのレジェンド、ケニー・ダルグリッシュ卿ががんを公表した。

K. Dalglish
リヴァプール
プレミアリーグ
セルティック
プレミアシップ

リヴァプール、セルティック、スコットランド代表のレジェンド、ケニー・ダルグリッシュ卿ががん治療中であることを明かした。75歳の元フォワード兼監督は、当初公表するつもりはなかったが、今回自ら語った。

  • 不注意による情報漏洩を受け、公式声明を発表せざるを得なくなった

    セルティックとリヴァプールのレジェンドは、うっかり投稿で診断内容が広まったため、自ら公表した。選手としても監督としても伝説的な75歳は、当初は病気を非公開にするつもりだった。だがネット上のリークで注目が集まったため、すぐに説明し、プライバシーを願った。

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  • Kenny DalglishGetty

    アイコン社は技術力の低さを嘆いている

    ダルグリッシュ氏は、自身のIT音痴が原因でがん治療を公表したとユーモアを交えて声明で説明した。「誤ってSNSに投稿したとおり、私は現在がん治療を受けています」とケニー卿は語った。

    「私の携帯電話の使い方とは異なり、治療は順調です。本来は私的なこととして秘匿されるべきでしたが、私の不器用なデジタル操作で公開してしまいました。私と家族のプライバシーを尊重していただければ幸いです。

    いつも通り、私だけでなく大勢の患者に献身する医療スタッフの皆さんに感謝します。彼らは私たちの誇りです。」

  • アンフィールドが愛されるリーダーを熱烈に支持

    リヴァプールは直ちに公式声明を発表し、ケニー卿と家族への深い愛情と全面的な支援を表明するとともに、メディアや一般にプライバシー尊重を求めた。「クラブ全員の支援と愛情は今後も変わりません。引き続きプライバシーを尊重してください。」

    この報せは、リヴァプールのレジェンド、ケヴィン・キーガン氏がステージ4の癌と闘病中だと明かしてからわずか24時間後に伝えられた。

  • FBL-ENG-GER-LEGENDS-LIVERPOOL-DORTMUNDAFP

    復興への戦いが始まる

    ダルグリッシュはがん治療のため一時的に公の場から身を引くが、選手・監督として示した不屈の精神で困難に立ち向かうだろう。セルティックでリーグ4回、リヴァプールで欧州カップ3回制し、両クラブとブラックバーンをリーグ優勝に導いた彼に対し、サッカー界は多大な支援を送るはずだ。