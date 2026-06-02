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リバプールのレジェンド、ケニー・ダルグリッシュ卿ががんを公表した。
不注意による情報漏洩を受け、公式声明を発表せざるを得なくなった
セルティックとリヴァプールのレジェンドは、うっかり投稿で診断内容が広まったため、自ら公表した。選手としても監督としても伝説的な75歳は、当初は病気を非公開にするつもりだった。だがネット上のリークで注目が集まったため、すぐに説明し、プライバシーを願った。
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リヴァプールは直ちに公式声明を発表し、ケニー卿と家族への深い愛情と全面的な支援を表明するとともに、メディアや一般にプライバシー尊重を求めた。「クラブ全員の支援と愛情は今後も変わりません。引き続きプライバシーを尊重してください。」
この報せは、リヴァプールのレジェンド、ケヴィン・キーガン氏がステージ4の癌と闘病中だと明かしてからわずか24時間後に伝えられた。
- AFP
復興への戦いが始まる
ダルグリッシュはがん治療のため一時的に公の場から身を引くが、選手・監督として示した不屈の精神で困難に立ち向かうだろう。セルティックでリーグ4回、リヴァプールで欧州カップ3回制し、両クラブとブラックバーンをリーグ優勝に導いた彼に対し、サッカー界は多大な支援を送るはずだ。