スロット監督が別れの試合でロバートソンとサラーを先発させたことについて、バーンズは「正しい判断だ。残留なら話は別だが、去る以上、全員が彼の最高の姿を見られて良かった」と語った。ただ、サラーの行動と発言は間違っていた。

彼の言葉は「リヴァプールの監督は誰でもクロップの戦術を継承すべき」と主張しているように聞こえるが、それはナンセンスだ。監督はクロップ流ではなく自分流を貫くべきだ。だから、「ヘビーメタル・フットボール」を絶対条件とする彼の主張は愚かであり、間違いだった。 それでもスロットがモを「偉大な貢献者」として送り出したのは、彼の方が度量が大きかった。」