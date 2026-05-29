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リバプールのレジェンドが、257得点を挙げた「エジプトの王」モハメド・サラーの代役として意外な名を提示。退団に伴う経費削減も模索中。
バーンズは後任を巡る懸念を一蹴した
アンフィールドのレジェンド、バーンズ氏は「リヴァプールはサラーが移籍しても夏の補強は不要」と主張する。昨季は最終ラインでの攻撃に苦戦したが、それでも大規模補強は必要ないと強調。彼は、ウェストハムが降格したことで注目されるジャロッド・ボウエンのような“その場しのぎ”の補強ではなく、戦術調整で対応すべきだと選手にアドバイスした。
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レッズに体制の安定化が求められる
元ウイングは「戦術的な課題を過剰な補強で解決できるケースは稀だ」と強調し、スロット監督の下で現在のチームが結果を出せると語った。ベトフレッドの取材にバーンズは「解決策は新戦力だけではない。すでに選手たちはいる。新加入があれば、イサクやエキティケ、台頭するングモハをどうするのだ」と語った。 私としては補強は不要だ。今のメンバーで取り組むべきだ。
バランスを保ち、チームとして調和することが大切だ。どんな問題も補強で解決できると考えるのは誤りだ。ウェストハムが降格したことでジャロッド・ボーウェンとの噂もあるが、現有戦力で十分であり、彼らは団結できると確信している。」
バーンズがスロットの権威を支持
スロット監督が別れの試合でロバートソンとサラーを先発させたことについて、バーンズは「正しい判断だ。残留なら話は別だが、去る以上、全員が彼の最高の姿を見られて良かった」と語った。ただ、サラーの行動と発言は間違っていた。
彼の言葉は「リヴァプールの監督は誰でもクロップの戦術を継承すべき」と主張しているように聞こえるが、それはナンセンスだ。監督はクロップ流ではなく自分流を貫くべきだ。だから、「ヘビーメタル・フットボール」を絶対条件とする彼の主張は愚かであり、間違いだった。 それでもスロットがモを「偉大な貢献者」として送り出したのは、彼の方が度量が大きかった。」
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スロットは戦術的な再構築に直面している
リヴァプールは、象徴的な選手を失った今夏、スロット監督がクロップ時代からチームアイデンティティを刷新するため、攻撃陣の補強が急務だ。 5位に終わった昨季の攻撃陣を再建するため、現有戦力のレベルアップが急務だ。過密なプレシーズンを通じてサイドのポテンシャルを引き出せるかどうかが、来季トップ4入りの鍵となる。