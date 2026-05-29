スロット監督が別れの試合でロバートソンとサラーを先発させたことについて、バーンズは「スロット監督の判断は正しかった。サラーが退団する以上、最高の形で送り出すのは皆にとって良かった。ただし、サラーの行動と発言は間違っていた。

彼の言葉を分析すると、「リヴァプールの監督は誰であれ、ユルゲン・クロップの戦術に従うべき」と言っているように聞こえるが、それはナンセンスだ。リヴァプールの監督なら、クロップ流ではなく自分流でやると宣言すべきだ。だから、「ヘビーメタル・フットボール」を絶対条件だと言うのは狂気じみていて馬鹿げている。彼がそう言ったのは間違いだった。 それでもスロットがモを「偉大な貢献者」として送り出したのは、彼の方が度量が大きかった。」