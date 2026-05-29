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リバプールのレジェンドが、257得点を挙げた「エジプトの王」モハメド・サラーの代役として意外な名を提示。退団に伴い、クラブはコスト削減も模索している。
バーンズは後任を巡る懸念を一蹴した
アンフィールドのレジェンド、バーンズ氏は「リヴァプールはサラーが退団しても夏の補強は不要」と主張する。昨季最終ラインで苦戦したものの、大規模補強は必要ないと強調。ウェストハムの降格で注目されるボウエンなどのその場しのぎの補強より、戦術調整で対応すべきだと選手に助言した。
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レッズに陣地固めが求められる
「戦術的な課題を過剰な補強で解決できるケースは稀だ」と元ウイングは強調し、スロット監督の下で現チームが結果を出せると語った。ベトフレッドの取材にバーンズは「問題の解決は新戦力獲得ではない。ここにはすでに選手がいる。新加入があれば、イサクやエキティケ、台頭するングモハをどうするのだ」と述べた。 私としては補強は不要だ。今のメンバーで取り組むべきだ。
バランスを保ち、チームとして調和することが大切だ。どんな問題も補強で解決できると考えるのは誤りだ。ウェストハムが降格したことでジャロッド・ボウエンとの噂もあるが、今のメンバーで十分。彼らは団結できると確信している。」
バーンズ、スロットの権威を支持
スロット監督が別れの試合でロバートソンとサラーを先発させたことについて、バーンズは「スロット監督の判断は正しかった。サラーが退団する以上、最高の形で送り出すのは皆にとって良かった。ただし、サラーの行動と発言は間違っていた。
彼の言葉を分析すると、「リヴァプールの監督は誰であれ、ユルゲン・クロップの戦術に従うべき」と言っているように聞こえるが、それはナンセンスだ。リヴァプールの監督なら、クロップ流ではなく自分流でやると宣言すべきだ。だから、「ヘビーメタル・フットボール」を絶対条件だと言うのは狂気じみていて馬鹿げている。彼がそう言ったのは間違いだった。 それでもスロットがモを「偉大な貢献者」として送り出したのは、彼の方が度量が大きかった。」
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スロットは戦術的な再構築に直面している
リヴァプールは、象徴的な選手を失った今夏、スロット監督がクロップ後の新スタイルを確立するため、攻撃陣の刷新が急務だ。 5位に終わった昨季の攻撃陣を再建するため、現有戦力のレベルアップが急務だ。過密なプレシーズンを通じてサイドのポテンシャルを引き出せるかどうかが、来季トップ4入りの鍵となる。