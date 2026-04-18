元リヴァプールのMFスミチェルは、今夏サラーが去ることで生じる穴を埋める理想的な候補としてオリゼを挙げた。2024年夏にクリスタル・パレスからバイエルンに移籍したばかりのフランス人選手は、加入以来18ゴール29アシストを記録。スミチェルは、リヴァプールへの復帰が彼にとって最適だと語る。

「リヴァプールはウイングで苦戦している。ルイス・ディアスを失い、モハメド・サラーも不調だ。サラーの退団が決まった今、新しいウインガーが必要だ」とスミチェルはBetVictorのインタビューで語った。 マイケル・オリゼは24歳の有望な若手で、プレミアリーグの経験があり、リーグ事情に詳しい。バイエルン・ミュンヘンで好パフォーマンスを見せているが、獲得には難航が予想される。それでも、オリゼがリヴァプールに加入すれば非常に特別になる。」