Getty Images Sport
翻訳者：
リバプールのレジェンドが、バイエルン・ミュンヘンのマイケル・オリゼの獲得を勧めている。オリゼはモハメド・サラーの後継者と見なされている。
オリゼはサラーの後継者にふさわしいか？
元リヴァプールのMFスミチェルは、今夏サラーが去ることで生じる穴を埋める理想的な候補としてオリゼを挙げた。2024年夏にクリスタル・パレスからバイエルンに移籍したばかりのフランス人選手は、加入以来18ゴール29アシストを記録。スミチェルは、リヴァプールへの復帰が彼にとって最適だと語る。
「リヴァプールはウイングで苦戦している。ルイス・ディアスを失い、モハメド・サラーも不調だ。サラーの退団が決まった今、新しいウインガーが必要だ」とスミチェルはBetVictorのインタビューで語った。 マイケル・オリゼは24歳の有望な若手で、プレミアリーグの経験があり、リーグ事情に詳しい。バイエルン・ミュンヘンで好パフォーマンスを見せているが、獲得には難航が予想される。それでも、オリゼがリヴァプールに加入すれば非常に特別になる。」
- Getty Images Sport
サラーが退団を表明、一つの時代の幕が下りる
サラーは先月、SNSの動画で今季がアンフィールドでの最後になると発表。後継者探しが急務だ。 「エジプトの王」はクラブの真のレジェンドとして去る。通算256ゴールでクラブ歴代3位、ロジャー・ハントとイアン・ラッシュに次ぐ。9年間でプレミア2回、CL、FAカップ、リーグカップ2回を獲得。
2005年のイスタンブール決勝の英雄、スミチェルは「リバプールには街中に像を建ててもおかしくないほど偉大な選手がいる」と語る。 「スティーブン・ジェラードとモハメド・サラーはどちらもリーダーであり、世界クラスの特別な選手だ。2人を比べるのは難しい。スティーヴィーGの遺産は大きい。彼は地元生まれで、移籍できる機会もあったが、キャリアを通じてリヴァプールに残った」
信じられない統計と比類ない功績
ジェラードの地元との結びつきは独特だが、スミチェルは2017年以降のサラーの活躍を現代FWの基準だと考える。彼の退団は、リヴァプールの攻撃陣にとって一つの時代の終わりだ。
「モハメド・サラーの記録は信じられない」とスミチェルは続けた。「誰もが毎年20～30得点を当然と期待していたが、それは容易ではない。 間違いなくリヴァプール史上最高のウインガーだ。銅像かどうかは別として、彼はクラブ史に名を残し、人々の心の中で生き続けるだろう」
- Getty Images Sport
サラー退団後のアンフィールドが直面する課題
サラーの代役には、オリゼのような技術とプレミア経験が必要だ。だがバイエルンから引き抜くには巨額移籍金が障壁となる。 そこでRBライプツィヒのジャン・ディオマンデ、ブライトンのヤンクバ・ミンテ、アスレティック・クラブのニコ・ウィリアムズらが後継候補に浮上。夏の移籍市場を前に、攻撃の起爆剤を求めるリヴァプールの補強は依然として最優先課題だ。