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リバプールのレジェンドから「崖から転落した」と指摘されたモハメド・サラー。エジプトのスーパースターは、プレミアリーグのタイトル防衛に失敗した責任を問われている。
サウンネス：サラーは緩やかな衰退を免れた
スネスは今シーズン、決断を下すのに十分な状況を見てきたようだ。この元MFは8月のコミュニティ・シールドを観戦したが、その際は疑問を抱きつつも、数試合のプレーでサラーが調子を取り戻すことを期待して会場を後にした。時は3月となったが、彼の見解は変わっていない。
「私の意見と経験から言えば、キャリアの行方は2つのパターンに分かれる。33～34歳という年齢に差し掛かると、崖から転落するか、あるいは緩やかな下降線をたどるかのどちらかだ。 サラーは前者だと思う」とサウンネスはデイリー・メール紙に語った。「シーズン開幕戦となるクリスタル・パレスとのコミュニティ・シールドを観戦しに行った時、幼い息子の隣に座って『彼に何が起きているのか分からないな』と言ったんだ。それから、おそらく数試合で調子を取り戻すだろうと思った。だが、彼は全く良くなっていない」
数字も彼の主張を裏付けているようだ。サラーは今シーズン、全大会を通じて10ゴール9アシストを記録している。昨シーズンのこの時点では、44のゴール関与を記録していた。その前のシーズンは34だった。これまでのシーズンで最も少ない記録でも27だった。今年の合計19は、リヴァプールでのキャリアの中で断トツで最悪の数字だ。
- AFP
リヴァプールへの悪影響
元リヴァプール所属の彼にとって、問題はサラーの個人成績だけにとどまらず、彼の調子の低下がチーム全体に与えた影響にある。「彼の数字は大幅に落ち込んでおり、リヴァプールが今シーズン精彩を欠いている最大の要因は彼にある。なぜなら、選手たちの中には、その苦境を痛感している者もいれば、チーム内に漂うネガティブな雰囲気に影響を受けて、うまく対応できていない者もいるからだ。 そうした状況下では、大物選手が立ち上がって責任を果たす必要がある。彼の全盛期は過ぎ去った。それは疑いようのない事実だ。それを一番よく分かっているのは本人であり、誰にでも起こり得ることだ。 以前のような輝きが見られない。リヴァプールの不安定な戦績の最大の理由を一つ挙げるとすれば、彼が結果を出せていないことだと思う。彼は6、7年にわたり、リヴァプールの頼れる存在だった。チームが苦戦している時、彼は試合の流れを一変させてきた。彼は偉大な選手であり、リヴァプールのレジェンドだが、彼の全盛期は過ぎ去ってしまったのだ。」
チャンピオンズリーグでリヴァプールがガラタサライを下した
当然のことながら、サウンネスは、エジプト人選手サラが2027年まで契約を残しているにもかかわらず、リヴァプールはシーズン終了後に彼と別れるべきだと考えている。チャンピオンズリーグ準々決勝進出をかけたガラタサライ戦（2試合合計4-1で勝利）でサラは得点を挙げたが、彼は昨シーズンのプレミアリーグ優勝者を称える代わりに、対戦相手を酷評することを選んだ。「ガラタサライは極めて精彩を欠いていたと思う。 もっと良いプレーを見せてくれると思っていた。彼らは結果を出せるという自信がなかったようだ。リヴァプールについては、まあ、目の前の相手を倒すことしかできないが、リヴァプールは昨季とは同じチームではない。水曜日の夜は、相手がとても弱かったからこそ、彼らにとっては良い試合だったのだ。」
- Getty Images Sport
スネスがプレミアリーグのライバルたちを痛烈に批判
サウンエスは、サラーとリヴァプールへの批判を終えた後も、まだ語り尽くしていなかった。彼はアーセナルがリーグ優勝を果たし、リヴァプールから王座を奪うと予想しているが、その一方で、アーセナルが現在の地位を築くに至った手法については疑問を呈している。「アーセナルは、ゴールキーパーを囲み、視界を遮ることで、とんでもないことをやり過ごしている。 『フリーキックの達人』という表現は気に入っている。彼らの達人とは、要するにゴールキーパーへのファウルを仕掛けることだ。それは白黒はっきりしているほど単純な話だ。フリーキックで成功するには、本当に優れたキッカーが必要だし、ボールに飛び込む選手も必要だ。そしてそこに、ゴールキーパーにファウルを仕掛ける選手を加える。難しいことではない。」
チェルシーとリアム・ローゼニオールも、プレミアリーグのエリートたちに対するサウネスの全面戦争から逃れることはできなかった。彼はこう付け加えた。「チェルシーは、明確な方向性もなく寄せ集められた若者たちの集団だ。監督は専門用語を使いすぎて頑張りすぎていると思う。『役割』を選手に割り当てるなんて。もし監督が私にそんなことを言ったら、私はその場で笑い飛ばしていただろう。 彼はトップコーチになろうと、身振り手振りや発言で無理をしすぎていると思う。だから、チェルシーがチャンピオンズリーグで敗退したのも、僕にとっては驚きじゃない。」
どうやら、このスコットランド人元選手は、今シーズンのプレミアリーグの展開にあまり感心していないようだ。それがサラーの調子であれ、アーセナルの「黒魔術」であれ、元リヴァプール所属の彼は、今年という年を忘れたいと思っているのは明らかだ。
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