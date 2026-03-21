リバプールのレジェンドから「崖から転落した」と指摘されたモハメド・サラー。エジプトのスーパースターは、プレミアリーグのタイトル防衛に失敗した責任を問われている。

サウンエスは、サラーとリヴァプールへの批判を終えた後も、まだ語り尽くしていなかった。彼はアーセナルがリーグ優勝を果たし、リヴァプールから王座を奪うと予想しているが、その一方で、アーセナルが現在の地位を築くに至った手法については疑問を呈している。「アーセナルは、ゴールキーパーを囲み、視界を遮ることで、とんでもないことをやり過ごしている。 『フリーキックの達人』という表現は気に入っている。彼らの達人とは、要するにゴールキーパーへのファウルを仕掛けることだ。それは白黒はっきりしているほど単純な話だ。フリーキックで成功するには、本当に優れたキッカーが必要だし、ボールに飛び込む選手も必要だ。そしてそこに、ゴールキーパーにファウルを仕掛ける選手を加える。難しいことではない。」

チェルシーとリアム・ローゼニオールも、プレミアリーグのエリートたちに対するサウネスの全面戦争から逃れることはできなかった。彼はこう付け加えた。「チェルシーは、明確な方向性もなく寄せ集められた若者たちの集団だ。監督は専門用語を使いすぎて頑張りすぎていると思う。『役割』を選手に割り当てるなんて。もし監督が私にそんなことを言ったら、私はその場で笑い飛ばしていただろう。 彼はトップコーチになろうと、身振り手振りや発言で無理をしすぎていると思う。だから、チェルシーがチャンピオンズリーグで敗退したのも、僕にとっては驚きじゃない。」

どうやら、このスコットランド人元選手は、今シーズンのプレミアリーグの展開にあまり感心していないようだ。それがサラーの調子であれ、アーセナルの「黒魔術」であれ、元リヴァプール所属の彼は、今年という年を忘れたいと思っているのは明らかだ。