リバプールのチームメイト、アンディ・ロバートソンの退団発表を受け、モハメド・サラーが心温まるメッセージを送った。

サラーはSNSに連投した写真で、マージーサイドでの長いパートナーシップを振り返った。言葉が見つからないと明かしながら、2017年の加入以来築いた絆を強調した。

自身のX（旧Twitter）@MoSalahにこう記した。「これらの写真があれば、君の去就について何も言わなくてもいいと思った。チームメイトで友人であり、誇りだった。すべてを勝ち取り、伝説として去る君と、また会えると信じている。」

これは、サラーの退団発表後にロバートソンがロッカールームを代表して賛辞を贈ったことへの回答でもあり、2人の相互尊重を示している。