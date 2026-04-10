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リバプールのチームメイト、アンディ・ロバートソンの退団発表を受け、モハメド・サラーが心温まるメッセージを送った。
伝説の人物が友人に捧げた賛辞
サラーはSNSに連投した写真で、マージーサイドでの長いパートナーシップを振り返った。言葉が見つからないと明かしながら、2017年の加入以来築いた絆を強調した。
自身のX（旧Twitter）@MoSalahにこう記した。「これらの写真があれば、君の去就について何も言わなくてもいいと思った。チームメイトで友人であり、誇りだった。すべてを勝ち取り、伝説として去る君と、また会えると信じている。」
これは、サラーの退団発表後にロバートソンがロッカールームを代表して賛辞を贈ったことへの回答でもあり、2人の相互尊重を示している。
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9年間の旅の終わり
リヴァプールは、スコットランド代表主将が今夏契約満了で退団し、9年間の輝かしいキャリアに幕を閉じることを発表した。 ハル・シティから低額で加入した32歳の彼は、期待を大きく上回り、クロップ、スロット体制下で国内・欧州・世界タイトルを獲得した。373試合に出場し「真のリバプールのレジェンド」として去る。
ロバートソンは「アンフィールドを去るのは非常に難しい決断だった」と明かした。「ここ9年間、クラブは私と家族の人生の大半を占めてきた。選手やスタッフは移籍しても、クラブとファンは永遠だ」と語った。 ここでの9年間は素晴らしいものでした。今こそ、次のステップへ進む時です」
アンフィールドで大量退場
ロバートソンの退団は、リヴァプールの過渡期と重なる。今夏退団を発表した大物選手は2人目だ。サラーは契約を1年残して退団し、ロバートソンはフリーエージェントとなる。2人の去就は世代交代を象徴する。クラブは黄金期を支えたベテランと別れ、若手を軸に再出発する。
今季は控えに回ることも多かったが、彼は最後のシーズンを有終の美で飾る決意だ。 「可能な限り前向きにシーズン終盤を過ごし、チームメイトを支え、ファンに良い瞬間を届けたい。そのために全力を尽くす」 それが私の目標であり、実現できると信じている」
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トロフィーに刻まれた栄光
ロバートソンは9つのタイトルを獲得し、2度のプレミアリーグと2019年のチャンピオンズリーグ制覇が特に光る。DFながら82回のゴール関与を記録し、左サイドの無限のエネルギーでリヴァプールを象徴した。現代のコップにとって、彼は最も愛される選手の一人である。