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リバプールのスター、ドミニク・ソボスライが批判に反論し、アンドニ・イラオラの下で多様な役割を受け入れる
ソボスライが疑念の声を黙らせる
ソボスライは、自身のパフォーマンスをめぐる最近の批判に対し、カラバオカップで決勝点となる活躍を見せて応えた。ハンガリー代表は、リヴァプールが火曜夜にトッテナムを3-1で破った一戦で際立つ存在となり、圧巻のロングシュートでアンフィールドのファンにその並外れた実力を改めて印象づけた。そのスーパーゴールにもかかわらず、RBライプツィヒから加入したこのMFは最近、精彩を欠いていると見る向きもある一連のパフォーマンスを受けて厳しい視線にさらされていた。特に先週末のフラム戦では苦しい内容だった。
「批判があったって？ どうだろう、見ていなかったけど教えてくれてありがとう。分かっていると思うけど、このゴール［スパーズ戦］はいつも僕のそばにいてくれる人たちのためのものだ。僕たちも人間だから、良くない試合をすることもある」とソボスライは語った。
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アンドニ・イラオラの戦術的要求に適応すること
イラオラの就任により、アンフィールドでは戦術哲学に変化がもたらされ、その移行の中心にいるのがショボスライだ。ハンガリー代表MFは、高い強度とポジショニング意識が求められる流動的な中盤システムの中で、さまざまな役割を担ってきた。直近のフラム戦は0-0の引き分けに終わったが、ショボスライは個人デュエル10回のうち勝利はわずか1回と大きく苦しみ、識者やサポーターの間で彼の最適なポジションを巡る議論が巻き起こった。
「僕たちは6番、8番、10番を1人ずつ置いてプレーしているから、皆さんには少し違って見えているのだと思う。6番と8番は横並びではなく、8番は少し高い位置、6番は少し低い位置にいて、10番はさらに高い位置にいる。だから2人が並んでいるわけではない」と本人は説明した。こうした役割の複雑さには高いサッカーIQが求められ、その点について監督は就任以来、この23歳を称賛してきた。「先週のフラム戦では8番だったし、2番をやったこともある。6番、8番、10番、7番もやってきた」と付け加えた。
最適なポジションを巡る議論
スロボスライが攻撃的な役割に向いているのか、それともより低い位置でのチャンスメーク役に適しているのかをめぐってファンの議論が続く中でも、本人はそうした戦術的なレッテルに動じていない。その多様性は、就任初期からさまざまな負傷離脱の問題や戦術的な調整への対応を迫られてきたイラオラにとって、大きな武器となっている。スロボスライにとって優先事項は、ピッチ上のどの位置でプレーするかに関係なく、ただメンバー表に名を連ね、チーム全体のために貢献することだけだ。
「いや、ただピッチに立ちたいだけだ。6番のポジションではベストではないのかもしれない。10回のデュエルのうち1回しか勝てないこともあるからね。でも次の試合では10回中8回勝つかもしれない。そうなれば自分は良い6番ということになるのか？ だから、常にバランスなんだ」とスロボスライは語った。
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ボーンマス戦、そしてその先を見据えて
リヴァプールがトッテナムに勝利したことで、4回戦ではチェルシーとの注目カードが実現することになった。しかし、当面の焦点は依然としてプレミアリーグにある。リヴァプールは今週日曜にボーンマスと対戦する予定で、この試合でもソボスライにはカップ戦で示した高い基準を維持することが期待されるだろう。このMFは、リヴァプールのような規模のクラブで成功する鍵は、選手が逆境にどう反応するかにあると強く主張している。
「チームとしてベストなプレーができない試合もあるし、個人的に僕やほかの誰かがうまくいかない試合もある。でも信じてほしい。大事なのはいつでも過去を置いて、次へ、次へ進むことだ。重要なのはリアクションだ」と、そのMFは締めくくった。
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