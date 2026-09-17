イラオラの就任により、アンフィールドでは戦術哲学に変化がもたらされ、その移行の中心にいるのがショボスライだ。ハンガリー代表MFは、高い強度とポジショニング意識が求められる流動的な中盤システムの中で、さまざまな役割を担ってきた。直近のフラム戦は0-0の引き分けに終わったが、ショボスライは個人デュエル10回のうち勝利はわずか1回と大きく苦しみ、識者やサポーターの間で彼の最適なポジションを巡る議論が巻き起こった。

「僕たちは6番、8番、10番を1人ずつ置いてプレーしているから、皆さんには少し違って見えているのだと思う。6番と8番は横並びではなく、8番は少し高い位置、6番は少し低い位置にいて、10番はさらに高い位置にいる。だから2人が並んでいるわけではない」と本人は説明した。こうした役割の複雑さには高いサッカーIQが求められ、その点について監督は就任以来、この23歳を称賛してきた。「先週のフラム戦では8番だったし、2番をやったこともある。6番、8番、10番、7番もやってきた」と付け加えた。