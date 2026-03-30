AFP
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リバプールのスター選手アレクシス・マカリスターが、レアル・マドリードへの移籍説が浮上する中、ジネディーヌ・ジダン選手のユニフォームを着てポーズをとる
ベルナベウに流行の兆し？
27歳のワールドカップ優勝者は、インスタグラムに3月中の活動を振り返る一連の写真を投稿し、中でもジダンが着用したマドリードの背番号5のユニフォームを身にまとった写真が注目を集めた。この投稿にはガラタサライとのチャンピオンズリーグでの試合中の写真も含まれていたが、話題をさらったのはフランスのレジェンドへのオマージュだった。 マカリストは、2022年ワールドカップでの目覚ましい活躍と、それに続くブライトンからの移籍以来、レアル・マドリードから執拗に獲得を狙われてきた。アルネ・スロット監督率いるチームの一員として、2年連続でチャンピオンズリーグのレアル・マドリード戦で得点を挙げているにもかかわらず、スペインの首都の魅力は、この南米出身のスター選手にとって常に話題となっている。
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契約交渉が停滞している
リヴァプールがガラタサライと対戦した最近の欧州カップ戦を前に、自身の将来について問われたマック・アリスターは、契約延長に関する正式な話し合いはまだ始まっていないことを明らかにした。 アルゼンチン人MFは次のように語った。「まず最初に、ライアン［グラヴェンベルフ］の契約更新を祝福したい。彼にとって本当に良いことであり、彼にふさわしいことだ。プレミアリーグ優勝を果たした今シーズン、彼は我々にとって非常に重要な選手だった。優勝は決して簡単なことではない。だから彼におめでとうと言いたい。私自身の件については、まだ契約交渉には入っていないが、急いでいるわけでもない。それは単なる事実だ。」
父親の否定
こうした噂が浮上した時期は、スロット監督にとって大きな転換期と重なっている。モハメド・サラーやイブラヒマ・コナテといった主力選手の契約が満了に近づいているため、チーム編成の大幅な見直しが行われる可能性があるからだ。
マドリードからの関心が報じられている件について、WinWinAllSportsの取材に応じた選手の父、カルロス・マカリスト氏は以前、次のように述べていた。「現時点で言えることは、アレクシスはリヴァプールと今シーズンに集中しているということだ。アレクシスはリヴァプールで非常に幸せで、居心地も良いと感じている。」
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大陸を揺るがす決定的な瞬間
リヴァプールの当面の焦点は、パリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ準々決勝という一戦へと移る。第1戦は4月8日にフランスの首都パリで行われる予定だ。今シーズンはパフォーマンスに波があり、体調面でも若干の懸念があったマカリストルにとって、この重要な一戦は最高の調子を取り戻すための絶好の舞台となる。 ピッチ外では、アンフィールドのクラブ首脳陣が契約交渉を加速させるか、あるいは選手の契約残り2年を迎えるリスクを冒すかを決断しなければならない。後者のシナリオでは、獲得を狙うレアル・マドリードに対する交渉力が大幅に弱まることになる。