リバプールのスター選手アレクシス・マカリスターが、レアル・マドリードへの移籍説が浮上する中、ジネディーヌ・ジダン選手のユニフォームを着てポーズをとる

リヴァプールがガラタサライと対戦した最近の欧州カップ戦を前に、自身の将来について問われたマック・アリスターは、契約延長に関する正式な話し合いはまだ始まっていないことを明らかにした。 アルゼンチン人MFは次のように語った。「まず最初に、ライアン［グラヴェンベルフ］の契約更新を祝福したい。彼にとって本当に良いことであり、彼にふさわしいことだ。プレミアリーグ優勝を果たした今シーズン、彼は我々にとって非常に重要な選手だった。優勝は決して簡単なことではない。だから彼におめでとうと言いたい。私自身の件については、まだ契約交渉には入っていないが、急いでいるわけでもない。それは単なる事実だ。」