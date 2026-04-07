23歳の彼は、水曜日にリヴァプールがチャンピオンズリーグ準々決勝の第1戦として古巣と対戦する際、パルク・デ・プランスに戻ってくる。試合を控えた中、PSGのエンリケ監督は、自身が指揮を執っていた時期にこのフランス代表選手が苦戦していたことについて質問を受けた。

「通常、私はPSGに所属していない選手については話さない」と彼は記者団に語った。「彼がここ（PSG）にいた頃のことは覚えている。彼はドイツでも、そして現在リバプールでも素晴らしいプレーを見せている。彼は今や代表選手であり、大きく成長したと思う。それは当然のことだ。彼がここに来た時はまだ非常に若かったが、それ以来、彼は大きく成長した。しかし、今はリバプールの選手について話す時ではない。」