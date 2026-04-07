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リバプールのスター選手が古巣との対戦を控える中、ルイス・エンリケ監督がウーゴ・エキティケのPSGでの苦戦について解説した
PSGの苦戦の中、エキティケが活躍
エキティケは2022年、高い評価を受けていた若手FWとしてランスからPSGに加入したが、フランスの首都でのプレーにはなかなか馴染めなかった。同クラブでの33試合の出場でわずか4得点にとどまり、加入から1年後にランスへレンタル移籍し、その後アイントラハト・フランクフルトへもレンタル移籍した末、最終的に同クラブへ完全移籍した。 ブンデスリーガで活躍した彼は、昨夏リヴァプールに獲得され、プレミアリーグでのチームの苦戦にもかかわらず、アルネ・スロット監督率いるチームで43試合に出場し17得点を挙げるなど、実り多いデビューシーズンを送っている。
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ルイス・エンリケが、PSGとエキティケの移籍が実現しなかった理由を説明する
23歳の彼は、水曜日にリヴァプールがチャンピオンズリーグ準々決勝の第1戦として古巣と対戦する際、パルク・デ・プランスに戻ってくる。試合を控えた中、PSGのエンリケ監督は、自身が指揮を執っていた時期にこのフランス代表選手が苦戦していたことについて質問を受けた。
「通常、私はPSGに所属していない選手については話さない」と彼は記者団に語った。「彼がここ（PSG）にいた頃のことは覚えている。彼はドイツでも、そして現在リバプールでも素晴らしいプレーを見せている。彼は今や代表選手であり、大きく成長したと思う。それは当然のことだ。彼がここに来た時はまだ非常に若かったが、それ以来、彼は大きく成長した。しかし、今はリバプールの選手について話す時ではない。」
パリでの苦闘からアンフィールドでの成功へ
このストライカーがトップレベルへの復帰を果たすまでの道のりには、アイントラハト・フランクフルトへの成功したレンタル移籍と完全移籍が含まれており、その後、昨夏にリヴァプールが9500万ユーロという巨額の移籍金を支払って獲得した。現在、この選手の基礎的な数字を見ると、PSGが慎重になるのも当然だと言える。
イングランドのトップリーグでは11得点を挙げているものの、チャンピオンズリーグでは3得点にとどまっており、その中には古巣であるアイントラハト・フランクフルト戦でのゴールも含まれている。今週、母国の首都を訪れる際、このフランス人選手は同様の脅威となる活躍を見せたいと願っているだろう。
- AFP
リヴァプールはパリで厳しい試練に直面する
エキティケとリヴァプールは、現在調子が上がらない中で、欧州王者との一戦に臨む。3月末にブライトンに敗れて以来、2連敗中であり、代表戦中断明けのFAカップではマンチェスター・シティに0-4という屈辱的な敗北を喫した。
一方、PSGはこの一戦を前に4連勝中であり、さらにフランスサッカー連盟から週末のリーグ戦を免除されたため、チャンピオンズリーグの2試合の間、リーグ・アンの試合を消化する必要がないという利点も持っている。