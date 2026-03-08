キプロスのクラブの法的代理人は現在、この買収について彼が具体的に何を伝えられていたのかを明らかにするため、元イングランド代表スター選手との面談を強く望んでいる。 英紙『デイリー・メール』によれば、ヘスキーはガブリエルと共に複数回にわたり注目を集める島訪問に同行し、同クラブの1万人収容スタジアムでサポーターを歓迎するためピッチに姿を現したこともあるという。買収が完了次第、この元ストライカーがクラブのフットボールディレクターに就任する予定だったと見られている。

アポロン会長ニコス・キルジスは、レスター・シティのアカデミー出身者である同氏からの説明を求めていることを認めた。キルジスは「ガブリエルはヘスキーと共にアポロンを数回訪問した。我々は、ガブリエルがクラブに対して表明したとされる計画についてヘスキーが何を知っていたか、またガブリエルが自身の資産やクラブへの投資能力についてヘスキーに虚偽の説明をしたかどうかについて、ヘスキーに接触したいと考えている」と述べた。