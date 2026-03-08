Getty Images Sport
リバプールのカルト的英雄、キプロスクラブへの1500万ポンドの「不正」取引調査で事情聴取へ
キプロスにおける法廷闘争の詳細
ヘスキーへの質問
キプロスのクラブの法的代理人は現在、この買収について彼が具体的に何を伝えられていたのかを明らかにするため、元イングランド代表スター選手との面談を強く望んでいる。 英紙『デイリー・メール』によれば、ヘスキーはガブリエルと共に複数回にわたり注目を集める島訪問に同行し、同クラブの1万人収容スタジアムでサポーターを歓迎するためピッチに姿を現したこともあるという。買収が完了次第、この元ストライカーがクラブのフットボールディレクターに就任する予定だったと見られている。
アポロン会長ニコス・キルジスは、レスター・シティのアカデミー出身者である同氏からの説明を求めていることを認めた。キルジスは「ガブリエルはヘスキーと共にアポロンを数回訪問した。我々は、ガブリエルがクラブに対して表明したとされる計画についてヘスキーが何を知っていたか、またガブリエルが自身の資産やクラブへの投資能力についてヘスキーに虚偽の説明をしたかどうかについて、ヘスキーに接触したいと考えている」と述べた。
財務上の危険信号と資産
調査により、ガブリエルの公表された資産額と実際の財務状況との間に驚くべき乖離が浮き彫りとなった。彼は2億5000万ポンド相当のエメラルドを含む資産を誇示していたとされるが、その後の法的開示によりはるかに控えめな実態が明らかになった。訴状によれば、同実業家は最終的に法的書類で保有資産が54万ポンド以下であることを認め、キプロスとイングランドの両国で凍結命令の申請が認められる結果となった。
ヘスキー自身も近年、困難な財政状況に直面しており、この複雑な事件への関与にさらなる監視の目が向けられている。イングランド代表として62試合に出場した彼は2010年に破産宣告を受け、最近では未納税金の法的紛争に巻き込まれた。こうした逆境にもかかわらず、彼はサッカー界で尊敬される存在であり続け、メディア解説者やコーチとして頻繁に活動している。
ガブリエル陣営からの反論
高まる法的圧力に対し、ガブリエルは反論を展開。取引破綻の原因は自身の資金不足ではなく、クラブ側の内部財務問題にあると主張した。アポロンは深刻な財政難に陥っており、経営陣が正確なデータを提供しなかったと彼は論じた。ガブリエルは強硬姿勢を崩さず、「『ガブリエル氏に資金がなかった』という戯言は忘れてくれ。それは煙幕だ。 資金も支援もないのにクラブを買収しようとしたり、親友であるエミール・ヘスキーのような人物を巻き込んだりしない」と述べた。
同実業家の広報担当者はさらに立場を明確化し、法廷での勝利への確信を表明。「ガブリエル氏は裁判手続きにおいて自身の正当性が証明されると確信している」と述べた。法廷闘争が続く中、プレミアリーグのレジェンドが、自らを新たな時代へ導こうとしたクラブと共に欺かれたのかどうかが、依然として焦点となっている。
