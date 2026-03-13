Getty Images Sport
リバプールとアディダスが、1995-96シーズンの象徴的なユニフォームを復刻し、レトロなスタイルを提案
90年代半ばへのノスタルジックな旅
この待望の新作コレクションの目玉は、緑・白・黒の4分割デザインが施されたジャージの復刻版です。当時のシーズンで使用されたオリジナルのクラブエンブレムから、クラシックなアディダスのロゴ、そして胸元に配された印象的なスポンサーロゴに至るまで、本物のディテールがすべて忠実に再現されています。
コレクションは、ドリルトップス、スウェットシャツ、トラックパンツなど、アーカイブを彷彿とさせるトレーニングウェアのフルラインアップへと広がっています。現代的なエッジを求める方には、限定版の「ブラックアウト」バージョンのジャージも登場。従来の鮮やかなカラーリングとは対照的に、トーン・オン・トーンで洗練されたデザインとなっています。
伝説のスターと現代のスターが集結
このローンチを記念して、クラブは架空のレトロなスポーツショップ「ファウラーズ・スポーツ」を舞台にしたキャンペーン映像を制作しました。この映像には豪華なキャストが勢ぞろいし、クラブの輝かしい過去と現在の成功を融合させ、デザインの時代を超えた普遍性を強調しています。
当時の象徴的存在であるロビー・ファウラーとスティーブ・マクマナマンが、現在の男子チーム主将ヴァージル・ファン・ダイクや、ジェレミー・フリンポン、フロリアン・ヴィルツといったスター選手たちと共に中心的な役割を担っています。女子チームも大きくフィーチャーされており、ミア・エンダービーとグレース・フィスクが、ピッチの外でも文化的なアイコンとして機能するこのコレクションのクロスオーバーな魅力を披露しています。
単なるサッカーユニフォーム以上のもの
「Bringback」シリーズは、若いサポーターたちの心にも今も響き続ける、サッカーファッションの黄金時代へのオマージュです。アディダスは、ヴィンテージの美学と高品質な現代の製造技術を融合させることで、レトロなテラススタイルへの高まる需要に応えています。
「このコレクションは、クラブの異なる時代を結びつけ、サッカーユニフォームがピッチの外でも文化的なアイコンとなった時代へのノスタルジックなオマージュとなっています。『Bringback』コレクションの核となるのは、クラブの象徴的な1995-96シーズンのアウェイシャツの復刻版であり、クラブ史上最も認知度の高いデザインの一つを通じて、サポーターとの絆を再び深めるものです」とクラブの声明は述べています。
サポーターはクラブの公式販売チャネルを通じてこのコレクションを購入でき、アンフィールドやリヴァプール・ワンにある店舗では90年代をテーマにした発売記念イベントが開催される。
歴史の息吹を今日の公演に吹き込む
今回の新戦力の加入により、ピッチ上でのチームのパフォーマンス向上が期待される。リヴァプールは現在、プレミアリーグで6位につけており、チャンピオンズリーグ出場権獲得圏から3ポイント差をつけられている。アルネ・スロット監督率いるチームは、次戦、降格回避を懸けて戦っているトッテナムと対戦する。その後、リヴァプールはチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦としてガラタサライと対戦する。第1戦では、リヴァプールが意外にも0-1で敗れている。
