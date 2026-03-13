リバプールとアディダスが、1995-96シーズンの象徴的なユニフォームを復刻し、レトロなスタイルを提案

「Bringback」シリーズは、若いサポーターたちの心にも今も響き続ける、サッカーファッションの黄金時代へのオマージュです。アディダスは、ヴィンテージの美学と高品質な現代の製造技術を融合させることで、レトロなテラススタイルへの高まる需要に応えています。

「このコレクションは、クラブの異なる時代を結びつけ、サッカーユニフォームがピッチの外でも文化的なアイコンとなった時代へのノスタルジックなオマージュとなっています。『Bringback』コレクションの核となるのは、クラブの象徴的な1995-96シーズンのアウェイシャツの復刻版であり、クラブ史上最も認知度の高いデザインの一つを通じて、サポーターとの絆を再び深めるものです」とクラブの声明は述べています。

サポーターはクラブの公式販売チャネルを通じてこのコレクションを購入でき、アンフィールドやリヴァプール・ワンにある店舗では90年代をテーマにした発売記念イベントが開催される。