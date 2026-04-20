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リバプールとの契約満了が迫る中、イブラヒマ・コナテが自身の将来について重大な最新情報を明かした
コナテ、契約で進展
このフランス人選手は、新たな契約に署名する見込みだと示唆し、数か月続いた去就騒動に終止符を打ちそうだ。現在の契約は今シーズンで満了のため、ファンは26歳の彼が夏にフリーで移籍すると懸念していた。しかし、センターバックはスポーツディレクターのリチャード・ヒューズ氏との交渉が順調だと明かした。
自身の状況について、コナテは次のように語った。「僕の将来？ 正直、外野はいろいろ言ってきたが、クラブとは長く話し合い、合意まであと一歩だ。みんな早く決着を望んでいたと思うが、今は順調。来シーズンもここにいる可能性は高い。これが僕の望みだった。 契約の細かい点はまだ決まっていないが、すべて整えば、9月や11月に私がリチャードに何を話したか、彼に聞いてみるといい。彼は皆を納得させるはずだ。」
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困難な選挙戦を乗り切る
今シーズン、コナテは個人的な喪失やアルネ・スロット監督の下での調子の波に直面し、感情の起伏が激しい一年だった。元RBライプツィヒの選手は、今年初めに父ハマディを亡くすなど、舞台裏で抱えた困難を率直に語った。それでも、クラブがチャンピオンズリーグ出場権を目指す中、彼の「レッズ」への献身は揺らがない。
「今年は多くの出来事があってとても厳しかった。みんなが本当の状況を理解すれば、私がクラブのためにどんな犠牲を払ったか分かってもらえると思う。今はシーズン終盤に集中し、来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得に全力を尽くす。シーズンが終わったら、じっくり振り返るつもりだ。これは私の物語の一部になるから」とコナテは語った。
サラーとファン・ダイクの騒動との比較
ファンの一部は交渉の長期化を懸念していたが、コナテは忍耐が必要だと述べ、証拠としてモハメド・サラーとヴァージル・ファン・ダイクの契約事例を挙げた。2人は昨シーズン終盤に新契約を結ぶまで時間を要し、コナテはクラブがシーズン終盤にスター選手の契約延長をこの方法で進めることを好んでいると語った。
「これは交渉です。昨季のヴァージルやモ（サラー）も同じでした。彼らは4月に契約しましたが、クラブはそういう進め方を望んでいるのでしょう」と付け加えた。コナテは合意間近だが、チームメイトのドミニク・ソボスライは交渉が滞っており、自分の将来は自分では決められないと認めた。
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アンフィールドの守備ラインを固める
コナテの契約延長は、過渡期にあるチームを率いるスロット監督に安心材料だ。リヴァプールはガクポとグラヴェンベルフを獲得したが、ファン・ダイクやゴメスは契約最終年で去就が不透明。負傷者が相次ぐ守備陣に、コナテの残留は継続性をもたらす。
コナテは最後に、クラブスタッフやサポーターとの強い絆を強調した。「ファンだけでなく、クラブで働く一人ひとりとも絆を感じています。 私は彼らを家族のように心から大切に思っています。ここは本当に素晴らしいクラブであり、素晴らしい家族です。だからこそ、ピッチ上で全力を尽くさなければならないのです。彼らのため、ファンのため、そして街のすべての人々のために。このクラブは私にとって、かけがえのない存在なのです。」