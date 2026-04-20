リバプールとの契約満了が迫る中、イブラヒマ・コナテが自身の将来について重大な最新情報を明かした

このフランス人選手は、新たな契約に署名する見込みだと示唆し、数か月続いた去就騒動に終止符を打ちそうだ。現在の契約は今シーズンで満了のため、ファンは26歳の彼が夏にフリーで移籍すると懸念していた。しかし、センターバックはスポーツディレクターのリチャード・ヒューズ氏との交渉が順調だと明かした。

自身の状況について、コナテは次のように語った。「僕の将来？ 正直、外野はいろいろ言ってきたが、クラブとは長く話し合い、合意まであと一歩だ。みんな早く決着を望んでいたと思うが、今は順調。来シーズンもここにいる可能性は高い。これが僕の望みだった。 契約の細かい点はまだ決まっていないが、すべて整えば、9月や11月に私がリチャードに何を話したか、彼に聞いてみるといい。彼は皆を納得させるはずだ。」