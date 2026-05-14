リバプールで不振に陥ったエル・ハジ・ディウフ、元妻から訴えられ執行猶予付きの懲役刑を言い渡される

セネガル代表の元選手ディウフは、総額約1万4000ポンドの支払いが滞り、昨年、元配偶者に提訴された。2023年にビショップと離婚した後、ディウフは現在17歳の娘ケイラへの養育費として月額670ポンド、医療費や学費も支払うよう命じられていた。

ディウフは1年以上にわたり支払いを怠っており、火曜日の公判で1年の執行猶予付き判決と、約13,220ポンド（1,000万西アフリカ・フラン）の支払いを命じられた。手続きは複数回延期され、ディウフは公判に数回出席しなかったため、最終的には欠席判決となった。