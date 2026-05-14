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リバプールで不振に陥ったエル・ハジ・ディウフ、元妻から訴えられ執行猶予付きの懲役刑を言い渡される
養育費をめぐる争いが法廷で決着
セネガル代表の元選手ディウフは、総額約1万4000ポンドの支払いが滞り、昨年、元配偶者に提訴された。2023年にビショップと離婚した後、ディウフは現在17歳の娘ケイラへの養育費として月額670ポンド、医療費や学費も支払うよう命じられていた。
ディウフは1年以上にわたり支払いを怠っており、火曜日の公判で1年の執行猶予付き判決と、約13,220ポンド（1,000万西アフリカ・フラン）の支払いを命じられた。手続きは複数回延期され、ディウフは公判に数回出席しなかったため、最終的には欠席判決となった。
- AFP
弁護団がディウフの資産に疑問を呈している。
ヴァレリー・ビショップ、バブカル・シセ、シェイク・シーの弁護団は、元サッカー選手である被告に返済能力があることを認めさせた。不動産、広告契約、セネガルサッカー協会での活動など多岐にわたる収入源を指摘した。検察側は、支払わないのは経済的困窮ではなく本人の選択だと主張した。
セネガル法（第351条）は養育費不払いに厳しく、懲役刑も想定される。 昨年11月の公判で法律顧問のマメ・アダマ・ゲイエ氏は「ディウフには支払能力がある。手段はあるが支払いを拒否している」と述べた。この裁判所命令への不履行が刑事告発へ発展し、執行猶予付きの懲役刑が言い渡された。
ピッチ内外で物議を醸したキャリア
ディウフは2002年、ランスから1000万ポンドの移籍金でリヴァプールに加入。しかしプレミアリーグ55試合で3得点と結果を残せず、クラブ史上最も期待外れな補強と呼ばれた。 リヴァプールではプレミアリーグ55試合3得点と結果を残せず、ボルトンへ移籍して初めて一定の活躍を見せた。その後もサンダーランド、ブラックバーン、リーズ、レンジャーズと渡り歩いた。
イングランドでは波乱万丈だったが、母国セネガルでは今もアイコンだ。 2002年W杯ではセネガルをベスト8に導き、初戦で王者フランスを破った。その活躍でアフリカ年間最優秀選手を2度受賞し、「FIFA 100」にも選ばれた。
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懲戒処分の履歴
才能はあるが、規律違反とスポーツマンシップに欠ける行為で評判を傷つけた。唾吐き事件により、多くのイングランドファンから「悪役」視された。 UEFAカップでセルティック支持者に唾を吐いたとしてグラスゴー裁判所から5,000ポンドの罰金、さらにポーツマスのDFアルヤン・デ・ゼーウへの同様の行為で3試合の出場停止を受けた。