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リバプールでコンディションや出場時間の確保に苦戦する「繊細な選手」フェデリコ・キエーザに、イタリアのレジェンドが移籍に関する助言
リヴァプールでのキエーザの記録：得点と出場試合数
キエーザは、2021年にアズーリの一員として欧州選手権で優勝を果たし、フィオレンティーナやユヴェントスでのプレーを通じて評価を急上昇させたことを受け、2024年の夏にリーズンサイドへ格安移籍を果たした。
28歳の彼の経歴を考えれば、1000万ポンド（1300万ドル）での移籍はリヴァプールにとって大成功と見なされたが、怪我の履歴に関する懸念は常に付きまとっていた。キエーザがリヴァプールでの公式戦デビューを果たしたのは9月中旬になってからで、アンフィールドでの最初の1年が終わるまでにプレミアリーグでプレーしたのはわずか18分にとどまった。
デビューシーズンにおける出場はわずか14試合にとどまったが、そのシーズンにはアルネ・スロット監督の下でリーグ優勝という栄光を手にした。2025年には彼の将来に関する憶測が必然的に浮上し、セリエAへの復帰が取り沙汰された。
ルイス・ディアスの退団を目の当たりにしたキエーザは、最終的に残留を選択し、今シーズンは32試合に出場している。しかし、スタメンの座は依然として限られており、リヴァプールは彼からわずか5ゴールしか得られておらず、その真価をまだ十分に引き出せていない。
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キエーザは次の移籍市場でリヴァプールを去るべきだろうか？
試合終盤に時間が浪費される中、彼は最近スロットの後半交代要員としての役割を担うようになっており、印象を残す機会が限られていることから、移籍の噂がさらに高まっている。GOALとの独占インタビューで、キエーザが次の移籍市場で移籍すべきかどうかを問われた元イタリア代表のアンブロジーニは、Wiz Slotsとの提携のもと、次のように語った。「彼にとっては心理的な問題に関わる話なので、簡単ではない。 彼には解決すべき問題があるかもしれないと私は知っている。そして彼は時として非常に繊細な男だ。
「だから、何よりもまず、彼は心の中で自分の強さを取り戻す必要がある。だから、イタリアに戻ることが彼にとって助けになるかもしれない。この状況が彼にとってプラスになるかもしれない。リバプールでの出来事にもかかわらず、戻ってきて、新たな感覚を味わうこと。なぜそうしないのか？」
セリエAの強豪クラブは、依然としてキエーザに興味を持っているだろうか？
キエーザは、直近のアズーリ代表メンバーから外された後も苦境が続いている。彼はユーロ2024のベスト16でスイスに敗れた試合に出場して以来、代表戦には出場していない。イタリア代表は2026年ワールドカップ出場を目指しているが、彼の代表戦出場数51試合に新たな記録が加わる見込みは当分ないだろう。
キエーザには多くの疑問符が付いているため、獲得を検討するクラブにとってはある種のリスクとなるだろう。セリエAの有力クラブが依然として彼に関心を寄せているか問われると、アンブロジーニは次のように付け加えた。「ここイタリアでは、1月の時点でもユヴェントス移籍の話が出ていた。誰もが彼を知っている場所に戻ることが、彼自身にとっても、ユヴェントスにとってもプラスになるかもしれない。
「だが何よりもまず、彼は自身の内なる力を磨き上げなければならない。自信だ。彼のためにそう願っている。ユヴェントスやACミランであっても、もし彼らが別の戦術を採用するつもりなら。なぜなら、今シーズンのACミランが採用するスタイルでは、フェデリコのような選手は必要とされないからだ。
「たとえイタリアのトップチームでなくとも、別の選択肢として、あのレベルのチームに復帰することは彼にとって良いことかもしれない。彼にとって良い環境、居心地の良い場所を選ぶことが重要だ。」
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リヴァプールはキエーザの移籍金1000万ポンドを返金してもらうべきだ
キエーザは2028年までリヴァプールと契約を結んでいる。イングランドのサッカー界では期待通りの活躍を見せられていないものの、リヴァプールは、仮に彼を売却したとしても、少なくとも投資額を回収できると確信しているだろう。今後数週間のうちに、彼の去就に関する重要な決断を早急に下す必要がある。