リバプールでコンディションや出場時間の確保に苦戦する「繊細な選手」フェデリコ・キエーザに、イタリアのレジェンドが移籍に関する助言

キエーザは、2021年にアズーリの一員として欧州選手権で優勝を果たし、フィオレンティーナやユヴェントスでのプレーを通じて評価を急上昇させたことを受け、2024年の夏にリーズンサイドへ格安移籍を果たした。

28歳の彼の経歴を考えれば、1000万ポンド（1300万ドル）での移籍はリヴァプールにとって大成功と見なされたが、怪我の履歴に関する懸念は常に付きまとっていた。キエーザがリヴァプールでの公式戦デビューを果たしたのは9月中旬になってからで、アンフィールドでの最初の1年が終わるまでにプレミアリーグでプレーしたのはわずか18分にとどまった。

デビューシーズンにおける出場はわずか14試合にとどまったが、そのシーズンにはアルネ・スロット監督の下でリーグ優勝という栄光を手にした。2025年には彼の将来に関する憶測が必然的に浮上し、セリエAへの復帰が取り沙汰された。

ルイス・ディアスの退団を目の当たりにしたキエーザは、最終的に残留を選択し、今シーズンは32試合に出場している。しかし、スタメンの座は依然として限られており、リヴァプールは彼からわずか5ゴールしか得られておらず、その真価をまだ十分に引き出せていない。