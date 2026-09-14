かつてチャンピオンズリーグ決勝の舞台に立った元リヴァプールのスター、ディートマー・ハマンも、ヴィルツが自らの価値を証明するために与えられる時間はせいぜい数カ月だとみている。

元ドイツ代表のハマンは、同胞についてGOALにこう語った。「彼は結果を出し始めなければならない。試合に影響を与え始めなければならない。彼は漂うタイプの選手だと思う。おそらく他の選手たちから、守備を少し免除されるほどの信頼はまだ得られていない。というのも、彼にはある程度の自由と裁量を与える必要があり、そのためには周りに彼のためにボールを奪い返す選手が必要だからだ。そして、彼が10回ボールを持てば、そのうち6回、7回、8回は何かが起こるのであれば、選手たちもその役割を嫌がらない。ただ、今はそうではない。

「今の彼は、後ろ向きの仕事を非常によくやっている。時にはやり過ぎていると思う。前向きの局面で自分が試合に影響を与えられると分かっているからこそ、チームを助けようとしているんだ。だから彼のプレーのバランスは間違っていたと思うが、前で試合に影響を与え始めて初めて、選手たちからの信頼を得られる。彼はボールを奪うためにいるのではない。ゴールを演出し、ゴールを決めるためにいるんだ。

「昨季、それができた試合はせいぜい数試合だったと思う。単純にそれでは足りない。そしてもちろん、誰もがプレミアリーグのフィジカル面について話している。確かに、よりフィジカルだ。そして最高の選手たちの中にも適応に時間がかかった者はいた。[フアン・セバスティアン]・ベロンは最高のMFとして大きな期待を背負って来たと思うが、1シーズンで去ってイタリアに戻ったはずだ。だから、できない者もいるし、やりたくない者もいる。

「それに、ここから長引けば長引くほどだ。最初の2、3カ月は時間を与えるべきだと言ったし、失敗するには優秀すぎるとも言った。でもクリスマスを過ぎてからは、もう成功しないのではないかと言った。もう長すぎるからだ。期待が小さくなっているわけでもないからね。

「もし彼が結果を出し始めず、今後3、4週間で試合に影響を与え始めなければ、今年は長めになるその代表ウィークの頃には、多くの紙面上の憶測や議論が出ると思う。クラブは彼を獲得すべきだったのか、とね。もちろん、もう在籍しているのだから今さらだが。そして彼自身も『ひょっとすると、自分には向いていないのかもしれない』と考えるかもしれない。

「何かは起こると思う。あれほどの規模、あれほどの格の選手で、かかった金額を考えれば、今のままではまったく足りない。何とかして解決策を見つけなければならない。もし状況が良くならないなら、冬であってもね。」