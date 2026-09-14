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リバプールが、1億1600万ポンドのスターの苦戦にもかかわらず、フロリアン・ヴィルツを「すぐに売却」しない理由 元リバプール選手はドイツ人プレーメーカーが「ものになる」と後押し
ヴィルツはリヴァプールでのデビューシーズンに7ゴールを記録した。
ヴィルツはイングランドのサッカーへの適応に苦しんでおり、ブンデスリーガ制覇を果たしたバイエル・レバークーゼンで見せていたようなパフォーマンスを再現するのは容易ではない。
アンフィールドでのデビューシーズンでは7ゴールと7アシストを記録したが、ドイツでの最後の2シーズンはいずれも20以上のゴール関与を記録していただけに、期待ははるかに大きかった。
北米開催の2026年ワールドカップでも苦しい戦いを強いられた23歳については、リバプールが信じ、必要としている選手になれるのかという疑問の声が早くも上がっている。2026-27シーズンの立ち上がりでも、まだ輝きを取り戻せていない。
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リヴァプールはオファー受け入れに前向きになる可能性があるのか？
ヴィルツの評価額は、現在の不振が続けば下がる一方となるだけに、そう遠くない将来に厳しい決断を下す必要が出てくるかもしれない。リバプールは2027年にオファーに耳を傾ける可能性があるのだろうか。
その問いをぶつけられた元リバプールのウインガー、ジャーメイン・ペナント氏は、NetBet Casinoの提供で取材に応じ、GOALにこう語った。「ヴィルツにとっては大きなシーズンになる。もちろん、新しいリーグに来て、新しいチームに慣れていく過程だということで、ある程度は考慮されるべきだ。
「過去にも、本当に自分の形をつかんで本領を発揮するまでに1シーズン半ほどかかった選手たちを見てきた。だからこそ重要なシーズンなんだ。新しい監督も来て、プレースタイルも新しくなった。それが足かせになるのか、そうではないのか。でも、今季のヴィルツには多くの視線が注がれると思う。
「彼は、これまで何があったとしても、そして移籍金がどうであっても、いい選手だ。もっと良くなれると思う。ただ、レバークーゼン時代のようなパフォーマンスを見せられなければ…… それでもクラブがそう簡単に彼を売るとは思わない。ああいうタイプの選手はスカッドにもチームにも必要だし、選手層が厚ければ厚いほどプラスになるからね。きっと結果を出してくれるはずだ」
ヴィルツに実力を証明するため、どれだけの時間が与えられるのか
かつてチャンピオンズリーグ決勝の舞台に立った元リヴァプールのスター、ディートマー・ハマンも、ヴィルツが自らの価値を証明するために与えられる時間はせいぜい数カ月だとみている。
元ドイツ代表のハマンは、同胞についてGOALにこう語った。「彼は結果を出し始めなければならない。試合に影響を与え始めなければならない。彼は漂うタイプの選手だと思う。おそらく他の選手たちから、守備を少し免除されるほどの信頼はまだ得られていない。というのも、彼にはある程度の自由と裁量を与える必要があり、そのためには周りに彼のためにボールを奪い返す選手が必要だからだ。そして、彼が10回ボールを持てば、そのうち6回、7回、8回は何かが起こるのであれば、選手たちもその役割を嫌がらない。ただ、今はそうではない。
「今の彼は、後ろ向きの仕事を非常によくやっている。時にはやり過ぎていると思う。前向きの局面で自分が試合に影響を与えられると分かっているからこそ、チームを助けようとしているんだ。だから彼のプレーのバランスは間違っていたと思うが、前で試合に影響を与え始めて初めて、選手たちからの信頼を得られる。彼はボールを奪うためにいるのではない。ゴールを演出し、ゴールを決めるためにいるんだ。
「昨季、それができた試合はせいぜい数試合だったと思う。単純にそれでは足りない。そしてもちろん、誰もがプレミアリーグのフィジカル面について話している。確かに、よりフィジカルだ。そして最高の選手たちの中にも適応に時間がかかった者はいた。[フアン・セバスティアン]・ベロンは最高のMFとして大きな期待を背負って来たと思うが、1シーズンで去ってイタリアに戻ったはずだ。だから、できない者もいるし、やりたくない者もいる。
「それに、ここから長引けば長引くほどだ。最初の2、3カ月は時間を与えるべきだと言ったし、失敗するには優秀すぎるとも言った。でもクリスマスを過ぎてからは、もう成功しないのではないかと言った。もう長すぎるからだ。期待が小さくなっているわけでもないからね。
「もし彼が結果を出し始めず、今後3、4週間で試合に影響を与え始めなければ、今年は長めになるその代表ウィークの頃には、多くの紙面上の憶測や議論が出ると思う。クラブは彼を獲得すべきだったのか、とね。もちろん、もう在籍しているのだから今さらだが。そして彼自身も『ひょっとすると、自分には向いていないのかもしれない』と考えるかもしれない。
「何かは起こると思う。あれほどの規模、あれほどの格の選手で、かかった金額を考えれば、今のままではまったく足りない。何とかして解決策を見つけなければならない。もし状況が良くならないなら、冬であってもね。」
- GOAL
リバプールの2026-27シーズン日程：無敗のリバプール、カップ戦へ
ウィルツは、リヴァプールが直近のプレミアリーグでフルアムと精彩を欠く0-0の引き分けに終わった中、チームメートとともにゴール関与の面でまたしても結果を残せなかった。
新指揮官アンドニ・イラオラは、火曜日のカラバオカップ3回戦でトッテナムと対戦するのを前に、就任後の公式戦でいまだ黒星を喫していないものの、今季ここまで4試合で勝ち点6しか積み上げられておらず、高額な戦力が本領を発揮し始める必要がある。
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