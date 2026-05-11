クラブは、メインスタンド近くに永久設置される彫刻「Forever 20」のデザインを正式発表した。追悼施設は「97アベニュー」に設置される。この場所では、スペインで兄弟2人が交通事故に遭った際、何千人ものファンがスカーフや横断幕、献花を捧げた。

中心には、アンフィールドで5年間トレードマークだったジョタの流れるようなハート型ゴールセレブレーションを象った彫刻が据えられる。異なる角度から見ると、ジョタの「20」とシルバの「30」が現れるデザインだ。











