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リバプールが、アンフィールド外の「97アベニュー」に設置されるディオゴ・ジョタとアンドレ・シルバの追悼モニュメント画像を公開した。
97番街のヒーローへの想い
クラブは、メインスタンド近くに永久設置される彫刻「Forever 20」のデザインを正式発表した。追悼施設は「97アベニュー」に設置される。この場所では、スペインで兄弟2人が交通事故に遭った際、何千人ものファンがスカーフや横断幕、献花を捧げた。
中心には、アンフィールドで5年間トレードマークだったジョタの流れるようなハート型ゴールセレブレーションを象った彫刻が据えられる。異なる角度から見ると、ジョタの「20」とシルバの「30」が現れるデザインだ。
- AFP
ファンの声が石に刻まれた
クラブは、追悼期間中にファンが供えた品々を記念碑に組み込むと発表しました。献花や品々はリサイクルされ、「グランビー・ロックフェイス」の石製台座に一体化。ファンたちの想いがこの場所の基礎となります。
台座には兄弟への献辞をレーザー彫刻する。また、ホタの私生活を反映し、ビデオゲームコントローラーを模した意匠を施すなど、彼のゲームとeスポーツへの情熱を象徴し、記念碑をより親密なものにしている。
コップのファンに愛される曲の歌詞
記念碑にはジョタの代表的なチャントの歌詞が刻まれ、音楽が中心的な役割を担う。この歌は今もアンフィールドの試合日に響き渡り、熱心なリヴァプールファンはホームゲームの20分ごとに歌い、数多くの重要な得点を挙げた彼を称える。
除幕式の日程は未定だが、クラブは静かに思いをはせる空間にしたい考えだ。世界中から訪れるファンが、マージーサイドの名門に不滅の足跡を残した「ポルトガル出身の若者」の功績を偲ぶ場となるだろう。
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背番号20への永遠の賛辞
「Forever 20」記念碑は、ジョタの功績を永遠にチームに刻むためのクラブの取り組みだ。今年初めにリヴァプールは、男子、女子、アカデミー問わず背番号20を永久欠番にした。