リヴァプールは来週、バルコラ獲得に向けて新たなオファーを提示する見通しで、プレミアリーグの同クラブは合意成立への自信を強めている。マージーサイドのクラブはこの夏を通じてパリ・サンジェルマンと交渉を続けてきたが、PSGがアヤックスからミカ・ゴッツを獲得したことを受け、突破口はこれまでになく近づいているようだ。

最大4700万ポンドに達する可能性があるこの若きベルギー人ウインガーの取引は、バルコラがパルク・デ・プランスを去ることへの直接的な前触れとみられている。

ゴッツの加入により、クヴィチャ・クワラツヘリアやデジレ・ドゥエらを擁する、すでに戦力過多となっているPSGの前線の競争はさらに激化する。このタレント流入によって、選手の評価額をめぐるこれまでの摩擦があったにもかかわらず、取引成立の可能性があるとリヴァプール首脳陣は確信したと報じられている。

フランス王者は移籍金を1億4500万ポンド前後に設定する姿勢を崩していないものの、戦力バランスを整える必要性と、選手本人が確実なトップチームでの出場時間を望んでいることが、今後数日のうちに妥協を促す可能性がある。