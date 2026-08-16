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リバプールがブラッドリー・バルコラへの新たな獲得オファーを準備、パリ・サンジェルマンの動きが1億4500万ポンド移籍への道を開く
PSGの移籍市場での動きがアンフィールドの楽観論を後押しする
リヴァプールは来週、バルコラ獲得に向けて新たなオファーを提示する見通しで、プレミアリーグの同クラブは合意成立への自信を強めている。マージーサイドのクラブはこの夏を通じてパリ・サンジェルマンと交渉を続けてきたが、PSGがアヤックスからミカ・ゴッツを獲得したことを受け、突破口はこれまでになく近づいているようだ。
最大4700万ポンドに達する可能性があるこの若きベルギー人ウインガーの取引は、バルコラがパルク・デ・プランスを去ることへの直接的な前触れとみられている。
ゴッツの加入により、クヴィチャ・クワラツヘリアやデジレ・ドゥエらを擁する、すでに戦力過多となっているPSGの前線の競争はさらに激化する。このタレント流入によって、選手の評価額をめぐるこれまでの摩擦があったにもかかわらず、取引成立の可能性があるとリヴァプール首脳陣は確信したと報じられている。
フランス王者は移籍金を1億4500万ポンド前後に設定する姿勢を崩していないものの、戦力バランスを整える必要性と、選手本人が確実なトップチームでの出場時間を望んでいることが、今後数日のうちに妥協を促す可能性がある。
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バルコラ、退団のうわさが強まる中でメンバー外に
バルコラの去就をめぐる憶測は今週、23歳の同選手が試合当日のメンバーから完全に外れたことで一気に過熱した。FWバルコラはPSGの直近の公式戦でも欠場が目立っており、フランスの首都での時間が終わりに近づいていることを明確に示している。
移籍市場の専門家であるファブリツィオ・ロマーノもこの報道をさらに加熱させた。パリ・サンジェルマンの直近の試合で同選手がベンチにすら入っていなかったと指摘し、リヴァプールがアンフィールドへ連れてくるべく現在も交渉を続けていると伝えている。
この除外は、ルイス・エンリケによって同選手が徐々に構想外となっている流れに続くものだ。アストン・ヴィラに勝利したUEFAスーパーカップではマグネス・アクリウシュが先発し、バルコラは出場機会のないままベンチに残った。フランス代表の同選手はイングランド移籍に前向きとされており、とりわけ欧州屈指の有望な若手の1人として地位を確立したシーズンをさらに発展させたいと考えている。
アーセナル、フランス人獲得レースで後れを取る
リヴァプールが近く正式オファーに踏み切るとのニュースは、同じく以前からこのFWに強い関心を示してきたアーセナルにとって大きな痛手となる。ミケル・アルテタ監督率いるチームも状況を注視していたが、報道によれば、アーセナルはPSGが設定した天文学的な要求額に応じることには慎重な姿勢を見せている。
現時点では、リヴァプールが国内のライバルに先んじた形で、この夏初めのワールドカップでフランスが準決勝進出を果たす過程で輝きを放ったこの選手の獲得に向け、最有力候補の立場を固めつつあるようだ。
リヴァプールにとって、バルコラの獲得は新指揮官アンドニ・イラオラ監督の下での明確な意思表示となる。すでにオサスナからビクトル・ムニョス、バルセロナからのレンタルでロナルド・アラウホを確保しており、ハイレベルなウインガーの加入は最後のピースとみなされている。
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イラオラ、開幕戦を前に選手層の強化を模索
プレミアリーグの新シーズン開幕まであと1週間となる中、イラオラ監督は、現状ではいくつかの重要なポジションで層の薄さが目立つスカッドに厚みを加えることを切望している。アンディ・ロバートソンやイブラヒマ・コナテといった経験豊富な選手たちがフリー移籍で退団したことで守備陣には穴が生じているが、指揮官は同様にアタッキングサードでの選択肢にも懸念を抱いている。
PSGによるゴッツ獲得は、リヴァプールが必要としていたきっかけとなった。ベルギー人である同選手は昨季のエールディビジで30のゴール関与を記録しており、退団するバルコラの後釜として疑いようのない存在だった。
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