リッツォーリは次のように語っている。「セリエAでの2試合目、バッジョは『誰かにトラブルを起こされたら、俺のところに来い』と言ってくれた」

2014年ワールドカップ決勝の主審を務め、現在はCONCACAFの審判部門責任者を務める元審判のニコラ・リッツォーリ氏が、「Campus Talk」で次のように語った。

「若い審判だった頃、私は対話が重要だと確信していました。かつてのように選手と審判の間に壁があってはならないと。当時は審判があまりにも威厳のある存在で、話しかけることさえできなかった時代でした。もし対話が、選手たちを私が導きたい方向、つまりルールを尊重したプレーへと導くのに役立つのであれば、それは重要なことだと常に考えていました」





「それは、良い面も悪い面も含めて、お互いを理解し合うために必要だった。フィルターなしに。解釈が歪んで誤った判定を下してしまった後でも、『間違っていた』と認めることを恐れない姿勢で。」 「何度も選手たちにこう言いました。『僕はこう見たんだ。でも、間違っているかもしれない』。これが、彼らが僕を信頼する上で非常に大きな助けになりました。何しろ僕は人間ですから、決して間違いを犯さないなんてあり得ません……キャリアの中で大きなミスも犯しました。しかし、そうした大きなミスにもかかわらず、時間をかけて築き上げた関係があるからこそ、それを受け入れてくれた選手たちがいました」。