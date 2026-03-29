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Roberto BaggioGetty Images Sport

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リッツォーリは次のように語っている。「セリエAでの2試合目、バッジョは『誰かにトラブルを起こされたら、俺のところに来い』と言ってくれた」

R. Baggio
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元審判が語った逸話

2014年ワールドカップ決勝の主審を務め、現在はCONCACAFの審判部門責任者を務める元審判のニコラ・リッツォーリ氏が、Campus Talk」で次のように語った。

「若い審判だった頃、私は対話が重要だと確信していました。かつてのように選手と審判の間に壁があってはならないと。当時は審判があまりにも威厳のある存在で、話しかけることさえできなかった時代でした。もし対話が、選手たちを私が導きたい方向、つまりルールを尊重したプレーへと導くのに役立つのであれば、それは重要なことだと常に考えていました」


「それは、良い面も悪い面も含めて、お互いを理解し合うために必要だった。フィルターなしに。解釈が歪んで誤った判定を下してしまった後でも、『間違っていた』と認めることを恐れない姿勢で。」 「何度も選手たちにこう言いました。『僕はこう見たんだ。でも、間違っているかもしれない』。これが、彼らが僕を信頼する上で非常に大きな助けになりました。何しろ僕は人間ですから、決して間違いを犯さないなんてあり得ません……キャリアの中で大きなミスも犯しました。しかし、そうした大きなミスにもかかわらず、時間をかけて築き上げた関係があるからこそ、それを受け入れてくれた選手たちがいました」。

  • バッジョに関するエピソード

    この主張を裏付けるように、リッツォーリは2001年のラツィオ対ブレシア戦での出来事を語ったそれは彼がセリエAで審判を務めたわずか2試合目だった。「最も素晴らしかったのはロベルト・バッジョだった。技術的な面だけでなく、何よりも人間性においてだ。彼は非常に高潔な人物だ。私はセリエAでの2試合目を、ローマのオリンピコで行われたラツィオ対ブレシア戦で担当した。 29歳の若造にとって、潜在的には難しい試合になる可能性もあったが、実際には気分は良かった。ラツィオが2-0、3-0で勝つだろうと思っていたが、開始4分でディ・ビアジオがゴールを決め、ブレシアが先制した。試合の流れが変わり、緊張感が高まった……前半と後半の合間、ピッチに戻る途中、バッジョが私のそばにやって来た。」

    「彼は私のことを知らなかったし、私が誰なのかも全く知らなかったが、バッジョはこう言った。『君の審判は素晴らしいよ。俺たちは君を困らせたりしない。だから、もし俺のチームの選手が君を困らせようとしたら、言ってくれ。俺が対処するから』。誰も知らない若造である私に対してさえ、彼が私の仕事を邪魔せず、しっかりやらせようとしてくれていることが伝わってきた。こうした出来事は、アスリートたちのレベルの高さを痛感させるものだ。 考えてみてください。ロベルト・バッジョがあなたを見て、ただ安心させるだけでなく、『よく審判をしている』とまで言ってくれるのですから。」

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