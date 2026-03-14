リッチに続いてスレマナもハンドの判定を受けたが、インテルは疲労が見え、チブは交代策を誤った。アタランタとの論争以外にも問題はある

選手ごとの評価を少し。ソマーは前半は反応が良く、アタランタに同点ゴールを許した場面については非難の余地はない。3人のディフェンストリオを3つの形容詞で表すと、ビセックはまずまず、アカンジは堅実、カルロ・アウグストは積極的だった。とりわけブラジル人選手は、前線でのフレッシュなプレーと、後方での極めて重要なボール奪取を見せつけた。 アタランタのゴールに関する物議を醸した場面はさておき、この試合のMVPはダンフリースだった。怪我のため長きにわたり「戦力外」とされていた彼だが、遠回しに言う必要はない。このオランダ人選手は、代役の誰よりも明らかにチブを上回るパフォーマンスを見せている。 ピッチの反対側では、ディマルコは全体的には水準に達したプレーを見せたものの、数回のシュートで精度を欠いたのが唯一の欠点だった。センターバックのトリオは（少しばかり）重たかった。目立たなかったスチッチには前半、落ち着いたプレーを見せたムヒタリアンには後半の出場機会が与えられた。バレラはわずかながら改善が見られたものの、もはや過去のものとなってしまった自身の最高のパフォーマンスにはまだ程遠い。 安定感を見せたのはやはりジエリンスキで、力の配分が巧みで戦術的な読みも鋭い司令塔だった。前線ではトゥラムが時折光るプレーを見せたが、ミスが観客から容赦なく指摘された。全体としてはフランス人選手のパフォーマンスは及第点だった。一方、ピオ・エスポジトのプレーは素晴らしく、チブは（理由はあるにせよ？）最後の30分間を彼に与えず、ボニーを起用した。 このイタリア代表のセンターフォワードは、スタンドにいたガットゥーゾ監督を納得させたに違いない。10日後に控えたワールドカッププレーオフに向け、スカマッカやキーンを含め、ピオこそがアズーリの攻撃を率いるのに最も適した選手だ。