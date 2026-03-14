リッチの腕から1週間後、今度はスレマナの手が話題に。物議を醸す点でも、順位表を見ても、どうにも腑に落ちない。6日間でインテルは勝ち点（わずか1）よりも多くのカード（チブが2枚目のイエローで退場）を手にした。 リーグ戦が本当にミラン、あるいはナポリにとって有利な形で再始動するかどうかを確認するには、あと数時間待つ必要がある。運命は依然としてインテル次第だ。もちろん、リッチやスレマナの手のことではない。それは、客観的に見て疲弊しているように見えるチーム、つまりインテルそのものの手、いや、足と頭のことだ。そしてその疲労は、チャンピオンズリーグでの惨敗から戻ったばかりのアタランタによってさえも浮き彫りにされた。 要するに、論争の向こうには、それ以上のものがある。そしておそらく、さらに悪い事態もある。インテルは万全の状態ではないのだ。スクデットは依然として十分に手の届くところにあるが、他人の手（助け）を頼らずに、自力で立ち直らなければならない。
翻訳者：
リッチに続いてスレマナもハンドの判定を受けたが、インテルは疲労が見え、チブは交代策を誤った。アタランタとの論争以外にも問題はある
選手ごとの評価を少し。ソマーは前半は反応が良く、アタランタに同点ゴールを許した場面については非難の余地はない。3人のディフェンストリオを3つの形容詞で表すと、ビセックはまずまず、アカンジは堅実、カルロ・アウグストは積極的だった。とりわけブラジル人選手は、前線でのフレッシュなプレーと、後方での極めて重要なボール奪取を見せつけた。 アタランタのゴールに関する物議を醸した場面はさておき、この試合のMVPはダンフリースだった。怪我のため長きにわたり「戦力外」とされていた彼だが、遠回しに言う必要はない。このオランダ人選手は、代役の誰よりも明らかにチブを上回るパフォーマンスを見せている。 ピッチの反対側では、ディマルコは全体的には水準に達したプレーを見せたものの、数回のシュートで精度を欠いたのが唯一の欠点だった。センターバックのトリオは（少しばかり）重たかった。目立たなかったスチッチには前半、落ち着いたプレーを見せたムヒタリアンには後半の出場機会が与えられた。バレラはわずかながら改善が見られたものの、もはや過去のものとなってしまった自身の最高のパフォーマンスにはまだ程遠い。 安定感を見せたのはやはりジエリンスキで、力の配分が巧みで戦術的な読みも鋭い司令塔だった。前線ではトゥラムが時折光るプレーを見せたが、ミスが観客から容赦なく指摘された。全体としてはフランス人選手のパフォーマンスは及第点だった。一方、ピオ・エスポジトのプレーは素晴らしく、チブは（理由はあるにせよ？）最後の30分間を彼に与えず、ボニーを起用した。 このイタリア代表のセンターフォワードは、スタンドにいたガットゥーゾ監督を納得させたに違いない。10日後に控えたワールドカッププレーオフに向け、スカマッカやキーンを含め、ピオこそがアズーリの攻撃を率いるのに最も適した選手だ。
結局のところ、チヴー監督は選手たちの疲労を懸念しすぎて、交代枠を少し無駄にしてしまったという印象が残る。とりわけピオ・エスポジートの交代については、何度でも言及すべきだろう。しかし、その後話題になるのは主に、ダンフリーズとスレマナの間の接触――押し合いだったのか、足が絡まったのか――という決定的な場面だろう。だが、それらは互いに補完し合う議論となるはずだ。物議を醸す場面は確かにあり、インテルも明らかに調子を落としている。