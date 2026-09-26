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ライブ
Italy v Belgium - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD1Getty Images Sport
Yosua Arya
翻訳者：

リッカルド・カラフィオーリ、アーセナルのスターが「避けられたはず」のベルギー戦敗戦に反応し、イタリアファンへ反骨のメッセージを送る

リッカルド・カラフィオーリ
イタリア
イタリア 対 ベルギー
ベルギー
UEFAネーションズリーグ リーグA

リッカルド・カラフィオーリは、ネーションズリーグでベルギーに0-2で敗れる悔しい結果に終わった後、イタリアのチームメートたちに前向きな面を見るよう呼びかけた。アーセナルDFは、アズーリが自国サポーターからブーイングを浴びながらピッチを去った後も、なお多くの課題を残していると認めた。

  • アズーリにとってフラストレーションのたまる船出となった

    イタリアはネーションズリーグの初戦で大きく失望させる船出となり、ベルギーに一蹴された。アズーリは2-0で敗れ、ローマのスタディオ・オリンピコで、度重なる高くつく守備のミスが響いた。

    ミカ・ゴッツとドディ・ルケバキオがホームのイタリアを突き、いずれの場面でも最終ラインをあっさり突破して、アウェーのベルギーに貴重な勝利をもたらした。この敗戦は、代表チームにとって第2次ロベルト・マンチーニ体制の極めて苛立たしいスタートとなった。

    苦い敗戦にもかかわらず、カラフィオーリにとっては個人として注目すべき夜でもあった。アーセナルDFはA代表でのキャリアで初めて左サイドバックで起用され、クラブレベルで従来務めてきた役割に戻った。

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    カラフィオーリはポジティブな面に目を向けるよう求める

    試合終了のホイッスル後、カラフィオーリはチームのちぐはぐなパフォーマンスについて率直な評価を口にした。複数のポジションをこなすDFは、守備面のもろさが露呈したことを認めつつも、水面下では少しずつ前進していると強調した。

    カラフィオーリは『RAI Sport』に対し、「良いチームだと感じられる時間帯もあった。新しい監督と仕事を始めたばかりだが、気に入らなかった部分もある。スペースを空けてしまい、防げたはずの2失点を喫した。ポジティブな面に目を向けるようにしなければならない。やるべきことはたくさんあるし、新しい監督の下で始まったばかりだから、今後を見ていくことになる」と語った。

  • イタリアの首都で緊張が頂点に達する

    結果をめぐるフラストレーションは、ピッチ上でもスタンドでも明白だった。まばらな観客しか入らなかったスタディオ・オリンピコでは、ホームサポーターがその感情をはっきりと示した。彼らの忍耐は完全に尽きたようにも見えた。イタリアはピッチを後にする際に激しいブーイングを浴び、その敵対的な反応は選手たちに明らかに影響を与えていた。

    「つらいよ。というのも、時には観客の情熱を感じていたからだ」と彼は認めた。「次の試合から、もっと良くしなければならない。それはみんな分かっている」

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  • Italy v Estonia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    次の重要な試練を見据えて

    イタリア代表は今後、ベルギー戦であまりにも高くついた守備の綻びを必死に修正するため、再びトレーニングピッチに戻ることになる。カラフィオーリとチームメイトたちは、次の試合で大幅に改善されたパフォーマンスを示し、ファンの信頼を取り戻すことが強く求められている。

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