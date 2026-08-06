補強の可能性をめぐる期待が高まる一方で、アーセナルはピッチ上で差し迫った課題にも直面している。プレシーズン中はスカッドに負荷がかかっており、そのことはダブリンで行われたレアル・ベティス戦での1-3の親善試合敗戦にも表れていた。その試合に先発したカラフィオーリは、ワールドカップに出場した選手たちが復帰後に準備する時間が足りないことで、シーズン序盤が難しくなる可能性があると認めた。マンチェスター・シティとのコミュニティ・シールドまで、あと10日しかない中、チームが素早くリズムをつかむことへのプレッシャーは高まっている。

「それがあるので、シーズンのスタートは難しいものになると思う。どのビッグチームもこの問題を抱えることになるし、もちろん僕たちはまだ彼らの合流を待っている。彼らが本当に良いコンディションで、僕たちを助ける準備ができていることを願っている。10日後には決勝を戦うことになるので、準備を整えなければならない」と、そのDFは説明した。