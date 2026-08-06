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リッカルド・カラフィオーリ、アーセナルがブルーノ・ギマランイス獲得に近づき、ビニシウス・ジュニオールを狙う中でワールドクラスの補強を支持
カラフィオーリ、ブラジル人スター獲得を支持
ノースロンドンのクラブは、ニューカッスル・ユナイテッドのMFギマランイス獲得に向けた交渉をまとめる寸前と報じられており、同時にレアル・マドリーのスーパースター、ビニシウスへの大胆な関心も維持している。クラブがライバルに先んじ続けるためには、こうした大型補強が必要だとカラフィオーリは強調している。
『Sky Sports』の取材に応じ、ギマランイスとビニシウスの加入の可能性について語ったイタリア代表は、エミレーツ・スタジアムで求められる基準を明確にした。カラフィオーリは「もちろん、僕たちは今やそのレベルにいる。僕たちはトップにいるんだ。再びリーグ優勝を果たしたいし、可能なら昨季よりさらに良くなりたい。だから、ああいうタイプの選手が必要だと思う」と述べた。
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ギマランイス移籍の詳細
ギマランイス獲得をめぐる動きはこの夏の移籍市場における長期化した案件の一つだったが、ついに決着が見えてきたようだ。アーセナルはニューカッスルから、かつてリヨンに所属した同選手をエミレーツに迎え入れる取引の成立が目前となっている。プレミアリーグの両クラブ間で移籍金7500万ポンドで合意に達したためだ。ブラジル人MFはニューカッスルに対し、北ロンドンへの移籍を望んでいる意思を明確に伝えており、それを受けてクラブ間はアーセナルの最初のオファーである7000万ポンドと、ニューカッスルの当初の評価額8000万ポンドの中間で折り合った。
ギマランイスの獲得が実現すれば、中盤にさらなる強さと創造性を加えたいと考えてきたミケル・アルテタ監督にとって、重要な意思表示となる。
ヴィニシウス獲得の夢を追う
ギマランイス獲得は時間の問題とみられる一方で、ヴィニシウスを巡る争奪戦ははるかに複雑な案件のままだ。アーセナルにとって、このブラジル人FWをプレミアリーグに連れてこようとするのは極めて野心的な動きだが、マドリードでの契約交渉が停滞する中で進めている案件でもある。ただ、ブラジル人獲得への期待は最近になって打撃を受けた。イングランド王者から高まる関心をかわすため、マドリードがこのFWへの契約オファーを改善したためだ。
現状はなお流動的だ。というのも、このウインガーの現行契約は来夏で満了となるからである。つまり、新契約にサインしない、あるいはアーセナル移籍を選ぶ場合には、フリー移籍で退団する可能性がある。報道によれば、アーセナルは非常に好条件の金銭面を提示する用意があるという。
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アルテタにとっての準備面での課題
補強の可能性をめぐる期待が高まる一方で、アーセナルはピッチ上で差し迫った課題にも直面している。プレシーズン中はスカッドに負荷がかかっており、そのことはダブリンで行われたレアル・ベティス戦での1-3の親善試合敗戦にも表れていた。その試合に先発したカラフィオーリは、ワールドカップに出場した選手たちが復帰後に準備する時間が足りないことで、シーズン序盤が難しくなる可能性があると認めた。マンチェスター・シティとのコミュニティ・シールドまで、あと10日しかない中、チームが素早くリズムをつかむことへのプレッシャーは高まっている。
「それがあるので、シーズンのスタートは難しいものになると思う。どのビッグチームもこの問題を抱えることになるし、もちろん僕たちはまだ彼らの合流を待っている。彼らが本当に良いコンディションで、僕たちを助ける準備ができていることを願っている。10日後には決勝を戦うことになるので、準備を整えなければならない」と、そのDFは説明した。
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