モンツァ: Strajnar；Lucchesi（46分 Colonnese）、Maye、Foe Ondoa（86分 Mariani）、Colombo（71分 Akinsanmiro）、Zeballos（71分 Folorunsho）、Mota（46分 Cutrone）、Ngonge（71分 Colpani）、Antov、Carboni（46分 Attinasi）、Ballabio。控え：Ballabio、Rota Bulò、Villa M.、Varesis、Scifo。監督 Juric。
クレモネーゼ: Fulignati（46分 Festa）；Thorsby（66分 Marsi）、Pezzella（46分 Rocchetti）、Luperto（46分 Grassi）、Baschirotto（66分 Bianchetti）、De Luca（66分 Djuric）、Licina（66分 Bonazzoli）、Collocolo（66分 Gerli）、Nasti（46分 Elia） Barros Cabezas（46分 Herzuah（71分 Bignamini（86分 Villa R.）））、Vogliacco（66分 Barbieri）。控え：Agazzi、Liberali。監督 Pecchia。
主審: フィレンツェのTurrini。副審はミラノのTrinchieriとセレーニョのZanellati。
警告: なし。CK：4-8
得点: 7分 Ngonge（M）、14分 De Luca（C）、52分 Baschirotto（C）、70分 Antov（M）、83分 Elia（C）