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ライブ
Licina CremoneseGetty Images
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

リチーナの妙技で、クレモネーゼがモンツァを下す。金曜日にはユヴェントス戦が待っている

A. Licina
ユヴェントス
クレモネーゼ
モンツァ

19歳の彼はドイツU-20代表に招集されたにもかかわらず、ペッキアの戦術によりうまく適応するためイタリアに残った。

今日、モンツェッロのシルヴィオ・エ・ルイージ・ベルルスコーニ・スポーツセンターで行われた親善試合で、クレモネーゼがモンツァのホームで3-2の勝利を収めた。アウェーのクレモネーゼはデ・ルカ、バスキロット、エリアが得点し、ホームのモンツァはンゴンゲとアントフがネットを揺らした。 観客やスカウトの注目を特に集めた選手の1人が、ユヴェントスからクレモネーゼにレンタル移籍している19歳のアディン・リツィナだ。


その前に、リツィナはドイツU-20代表に招集されていたが、今後の国際試合に向けてクレモネーゼはドイツサッカー連盟との話し合いを望み、選手をクレモナに残すことを要請した。これにより国際試合への参加を回避させ、リツィナがペッキアの指導の下でトレーニングを続けられるようにすることを目指している


  • リチーナの株式

    クレモネーゼの公式サイトによると、この日リチーナは3度、プレーの核心に絡んだ。


    14分―クレモネーゼがゴール。リチーナがゴールエリア内でボールを奪い、すぐさま中央へ折り返すと、トルスビーがダイレクトでシュート。しかしストラニャルが素早く反応する。こぼれ球にデ・ルカがアントフより先に反応し、至近距離から押し込んだ。


    37分―ペッツェッラが左サイドを駆け上がってボックス内に進入し、CKを獲得するクロスを送る。そのCKからリチーナがルペルトの頭に合わせるが、ボールはモンツァの守備陣に跳ね返された。


    50分― エリアが右に開いてクロスを送り、リチーナへ。背番号10は逆サイドで受けてシュートを放つが、ストライナルに素早く対応された。


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  • モンツァ対クレモネーゼ 2-3、試合結果

    モンツァ: Strajnar；Lucchesi（46分 Colonnese）、Maye、Foe Ondoa（86分 Mariani）、Colombo（71分 Akinsanmiro）、Zeballos（71分 Folorunsho）、Mota（46分 Cutrone）、Ngonge（71分 Colpani）、Antov、Carboni（46分 Attinasi）、Ballabio。控え：Ballabio、Rota Bulò、Villa M.、Varesis、Scifo。監督 Juric。

    クレモネーゼ: Fulignati（46分 Festa）；Thorsby（66分 Marsi）、Pezzella（46分 Rocchetti）、Luperto（46分 Grassi）、Baschirotto（66分 Bianchetti）、De Luca（66分 Djuric）、Licina（66分 Bonazzoli）、Collocolo（66分 Gerli）、Nasti（46分 Elia） Barros Cabezas（46分 Herzuah（71分 Bignamini（86分 Villa R.）））、Vogliacco（66分 Barbieri）。控え：Agazzi、Liberali。監督 Pecchia。


    主審: フィレンツェのTurrini。副審はミラノのTrinchieriとセレーニョのZanellati。


    警告: なし。CK：4-8


    得点: 7分 Ngonge（M）、14分 De Luca（C）、52分 Baschirotto（C）、70分 Antov（M）、83分 Elia（C）

  • 金曜、ユヴェントス

    クレモネーゼは10月2日金曜日の12時30分から、ユヴェントス・トレーニング・センターでルチアーノ・スパレッティ率いるチームとのトレーニングマッチに臨むことを、あらためてお伝えする。今夏にユヴェントスのプレシーズン準備と親善試合に参加したリチナにとっては、ユヴェントスの環境に再び触れる絶好の機会となり、クレモネーゼの戦術への適応をさらに進めるとともに、ユヴェントス首脳陣の目に留まるチャンスにもなる。

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