時に人生は、あなたの夢を叶えてくれないことがある。それはあなたを嫌っているからではなく、まったく逆で、あなたを愛しているからこそ、かつて夢にも見なかった道を描いてくれるのだ。これはイテハドの新加入選手、コロンビア人MFリチャード・リオスの人生の物語である。
イテハドは木曜日の早朝、リチャード・リオスの獲得を発表した。ベンフィカからのレンタル移籍で、今シーズン終了までの契約となり、報道によると買い取りオプションは付いていない。
時に人生は、あなたの夢を叶えてくれないことがある。それはあなたを嫌っているからではなく、まったく逆で、あなたを愛しているからこそ、かつて夢にも見なかった道を描いてくれるのだ。これはイテハドの新加入選手、コロンビア人MFリチャード・リオスの人生の物語である。
イテハドは木曜日の早朝、リチャード・リオスの獲得を発表した。ベンフィカからのレンタル移籍で、今シーズン終了までの契約となり、報道によると買い取りオプションは付いていない。
リチャルド・リオスは26歳のコロンビア人サッカー選手で、ポジションはミッドフィールダー。2000年6月2日にコロンビアのビガチ市で生まれた。
リオスは非常に厳しい環境のなかで育った。そのことが、そこから抜け出す助けとなるスポーツ、とりわけ観戦を好んでいたサッカーを職業にすることを彼に考えさせた。
しかし、このコロンビア人少年は、上位レベルへ到達する機会を狭めてしまう熾烈な競争のなかで、サッカーで自らの道を見いだすことはできなかった。それが彼にフットサルをプレーすることを決意させた。
それでもなお、リオスはその厳しい環境から逃れることはできず、なかには裸足で試合に臨まざるを得ないこともあった。
そしてフットサルの選手であったにもかかわらず、彼を取り巻いていた厳しい生活環境のせいで、2012年にタイで開催されたワールドカップをテレビで観戦することはかなわなかった。
リオスはフットサルの道を歩み続け、18歳になった。それは当初思い描いていた計画とは異なり、彼にとってプロサッカーへの道そのものとなった。
それは2018年のことだった。コロンビアのフットサルU-20代表がブラジルへ渡り、親善大会に出場。そこでリオスはその能力と潜在力を発揮し、すべての観客の注目を集めた。
その大会を受けて、ブラジルのサッカークラブであるフラメンゴは、正式契約を結ぶ前の体験期間を過ごさせるため、リオスを招へいすることを決めた。
この瞬間、リチャード・リオスの人生は変わり、フットサルでのキャリアは終わりを迎えた。しかし、その影響は本人が明かしたように、今なお彼に残り続けている。
リオスは以前、国際サッカー連盟の公式サイトに対し、次のように語っている。「ピッチ上で僕がやることのほとんどはフットサルから来ている。ボールに足を置くこと、コントロール、ボール保持、1対1の状況への対応、そしてワンツーの実行までね」
さらにこう付け加えた。「僕は狭いスペースでも他の選手より速く考えることができる。サッカーにはそういう要素が多く含まれていると思う。こうした小さな戦いこそ、試合に勝つために極めなければならないものなのかもしれない」
2021年1月、フラメンゴはリシャール・リオスをトップチームに昇格させることを決断したが、同年夏にはメキシコのマサトランへ期限付き移籍させるという別の決定を下した。
メキシコで、このコロンビア人選手はキャリア最大の障害に見舞われた。膝の負傷により、7か月間ピッチから遠ざかることとなったのだ。
新シーズンの開幕にあたり、リオスはプレー復帰のための新たなクラブを探し、ブラジル2部リーグでプレーするグアラニに移籍した。同クラブは3部への降格を免れるべく争っていた。
リオスはグアラニを降格から救うことに成功し、さらにはパルメイラスの注目を引き寄せることにも成功した。同クラブは2023年3月に彼を獲得し、リオスはパルメイラスとともにその歴史における最も輝かしいページのひとつを刻んだ。
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コロンビア人選手はパルメイラスで輝きを放ち、2023年のブラジル全国選手権制覇へと導いた。全体で138試合に出場し、その間に11得点を挙げ、10アシストを記録した。
そうした活躍が評価され、リオスは2023年10月に初めてコロンビア代表に招集され、それから1年も経たないうちに、2024年コパ・アメリカでは主力としてプレーすることになった。
リオスは6試合すべてに出場し、コロンビア代表を決勝まで導いたが、延長戦でアルゼンチン代表に1点のみを奪われて敗れた。
つまりリオスは、ブラジル2部リーグで降格を恐れるチームの選手であったわずか1年半後に、コロンビア代表として2024年コパ・アメリカの決勝で主力を務めたという、劇的な変貌を遂げたのである。
コパ・アメリカで、リチャード・リオスは卓越した技術と高い能力、そして準々決勝のパナマ戦での5-0の勝利で決めたゴールによって、大きな注目を集めた。
注目を集めたのはゴールそのものではなく、ゴールの後に披露したダンスだった。彼は所属するチームでゴールを決めるたびに、いつもこのダンスで祝福している。
その人気ぶりは、コロンビアのアマルフィ市が「リチャード・リオス」の名を冠した子ども向けのダンスコンテストを開催するまでに至り、このコロンビア人選手がゴール後に披露するダンスを最もうまく真似できた者が優勝するというものだった。
複数の報道によると、2025年夏、ベンフィカはリシャルド・リオスの能力に賭けることを決断し、1600万ユーロでパルメイラスから獲得した。
昨シーズン、このコロンビア人選手はポルトガルのチームで各大会通じて51試合に出場し、8ゴール7アシストを記録するとともに、国内スーパーカップ制覇へと導いた。
しかし、ベンフィカはリオスとの歩みを続けることはなく、今夏の移籍市場でアル・イテハドへのレンタル移籍に合意した。ただし、シーズン終了後に彼を呼び戻すため、買い取りオプションの条項を設けることは拒否した。
リオスには中盤での上乗せが求められることになる。とりわけ、アルジェリア代表のスター、フセム・アワールの調子が下降するなか、このサウジアラビアのチームには彼が備えるような独特のタッチを持つ選手が不足しているためだ。