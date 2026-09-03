リチャルド・リオスは26歳のコロンビア人サッカー選手で、ポジションはミッドフィールダー。2000年6月2日にコロンビアのビガチ市で生まれた。

リオスは非常に厳しい環境のなかで育った。そのことが、そこから抜け出す助けとなるスポーツ、とりわけ観戦を好んでいたサッカーを職業にすることを彼に考えさせた。

しかし、このコロンビア人少年は、上位レベルへ到達する機会を狭めてしまう熾烈な競争のなかで、サッカーで自らの道を見いだすことはできなかった。それが彼にフットサルをプレーすることを決意させた。

それでもなお、リオスはその厳しい環境から逃れることはできず、なかには裸足で試合に臨まざるを得ないこともあった。

そしてフットサルの選手であったにもかかわらず、彼を取り巻いていた厳しい生活環境のせいで、2012年にタイで開催されたワールドカップをテレビで観戦することはかなわなかった。