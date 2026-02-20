リチャード・レデスマ、ブライアン・グティエレス、アルマンド・ゴンサレスがメキシコ代表のアイスランド戦メンバーに名を連ねる

アイスランド戦は代表チームの調整スケジュールの一環であり、コーチングスタッフが様々なリーガMXクラブの選手を評価する機会となる。FIFA公認の国際試合期間ではないため、メキシコ国外でプレーする選手を招集することはできなかった。したがって、招集メンバーはリーガMX所属選手のみで構成されている。