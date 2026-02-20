Getty Images Sport
リチャード・レデスマ、ブライアン・グティエレス、アルマンド・ゴンサレスがメキシコ代表のアイスランド戦メンバーに名を連ねる
ロースターに名を連ねる元米国代表選手
招集された選手の中には、メキシコ系アメリカ人のブライアン・グティエレス（元シカゴ・ファイア、現チバス所属）がおり、2026年ワールドカップの最終メンバー入りを狙いメキシコ代表を選択した。またリチャード・レデスマは以前アメリカ代表でプレーしていたが、最近メキシコ代表を選択した。チバス所属で元LAギャラクシーのエフライン・アルバレスもハビエル・アギーレ監督によって招集された。
「バスコ」は引き続き選手の評価を続けている
アイスランド戦は代表チームの調整スケジュールの一環であり、コーチングスタッフが様々なリーガMXクラブの選手を評価する機会となる。FIFA公認の国際試合期間ではないため、メキシコ国外でプレーする選手を招集することはできなかった。したがって、招集メンバーはリーガMX所属選手のみで構成されている。
チバスが招集の先頭に立つ
チバスはこのロースターに最多となる7選手を送り込んだ：ラウル・ランゲル、リチャード・レデスマ、ディエゴ・カンピージョ、ブライアン・グティエレス、エフライン・アルバレス、ロベルト・アルバラード、アルマンド・ゴンサレス。アメリカとトルーカはそれぞれ4選手を登録した。
メキシコの代表メンバー
ゴールキーパー
ルイス・アンヘル・マラゴン（アメリカ）
ラウル・ランゲル（チバス）
カルロス・アセベド（サントス）
ディフェンダー
リチャード・レデスマ（チバス）
ヘスス・ガルサ（ティグレス）
ビクトル・グスマン（レイヤードス）
イスラエル・レイエス（アメリカ）
エベルアルド・ロペス（トルカ）
ヘスス・ガヤルド（トルカ）
ディエゴ・カンピージョ（チバス）
ミッドフィールダー
エリック・リラ（クルス・アスル）
エリック・サンチェス（アメリカー）
カルロス・ロドリゲス（クルス・アスール）
デンゼル・ガルシア（FCフアレス）
マルセル・ルイス（トルカ）
ブライアン・グティエレス（チバス）
アレクシス・グティエレス（アメリカ）
フォワード
エフライ・アルバレス（チバス）
ロベルト・アルバラド（チバス）
ギジェルモ・マルティネス（プーマス）
アルマンド・ゴンサレス（チバス）
