Panama v Mexico - International Friendly

リチャード・レデスマ、ブライアン・グティエレス、アルマンド・ゴンサレスがメキシコ代表のアイスランド戦メンバーに名を連ねる

メキシコ代表は、2月25日（水）にケレタロ市のエスタディオ・コレヒドーラで行われるアイスランドとの親善試合に向けた公式メンバーを発表した。今回もチバスが最多の7選手を送り込むクラブとなっている。ハビエル・アギーレ監督が選出した選手たちは日曜日から合流する。

  Panama v Mexico - International Friendly

    ロースターに名を連ねる元米国代表選手

    招集された選手の中には、メキシコ系アメリカ人のブライアン・グティエレス（元シカゴ・ファイア、現チバス所属）がおり、2026年ワールドカップの最終メンバー入りを狙いメキシコ代表を選択した。またリチャード・レデスマは以前アメリカ代表でプレーしていたが、最近メキシコ代表を選択した。チバス所属で元LAギャラクシーのエフライン・アルバレスもハビエル・アギーレ監督によって招集された。

  Panama v Mexico - International Friendly

    「バスコ」は引き続き選手の評価を続けている

    アイスランド戦は代表チームの調整スケジュールの一環であり、コーチングスタッフが様々なリーガMXクラブの選手を評価する機会となる。FIFA公認の国際試合期間ではないため、メキシコ国外でプレーする選手を招集することはできなかった。したがって、招集メンバーはリーガMX所属選手のみで構成されている。

  Chivas v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX

    チバスが招集の先頭に立つ

    チバスはこのロースターに最多となる7選手を送り込んだ：ラウル・ランゲル、リチャード・レデスマ、ディエゴ・カンピージョ、ブライアン・グティエレス、エフライン・アルバレス、ロベルト・アルバラード、アルマンド・ゴンサレス。アメリカとトルーカはそれぞれ4選手を登録した。

  Chivas v America - Torneo Clausura 2026 Liga MX

    メキシコの代表メンバー

    ゴールキーパー
    ルイス・アンヘル・マラゴン（アメリカ）
    ラウル・ランゲル（チバス）
    カルロス・アセベド（サントス）

    ディフェンダー
    リチャード・レデスマ（チバス）
    ヘスス・ガルサ（ティグレス）
    ビクトル・グスマン（レイヤードス）
    イスラエル・レイエス（アメリカ）
    エベルアルド・ロペス（トルカ）
    ヘスス・ガヤルド（トルカ）
    ディエゴ・カンピージョ（チバス）

    ミッドフィールダー
    エリック・リラ（クルス・アスル）
    エリック・サンチェス（アメリカー）
    カルロス・ロドリゲス（クルス・アスール）
    デンゼル・ガルシア（FCフアレス）
    マルセル・ルイス（トルカ）
    ブライアン・グティエレス（チバス）
    アレクシス・グティエレス（アメリカ）

    フォワード
    エフライ・アルバレス（チバス）
    ロベルト・アルバラド（チバス）
    ギジェルモ・マルティネス（プーマス）
    アルマンド・ゴンサレス（チバス）

0