Getty
翻訳者：
「リスクだ！」 アーセナルに警告、ヴィニシウス・ジュニオールは世界最高クラスの才能がありながら、ミケル・アルテタ監督のドレッシングルームの雰囲気を壊しかねない
ガラクティコ移籍が持つ財政的な重み
昨季、優勝争いの存在からプレミアリーグ王者へと変貌を遂げたアーセナルは、ピッチ上での成功とともに移籍市場での野心も大きくなっている。数ある獲得候補の中でも、ヴィニシウス・ジュニオールほど大きな意味を持つ移籍は少ない。アーセナルのミケル・アルテタ監督が、レアル・マドリーのスーパースターを北ロンドンに迎え入れる動きを自ら主導していると報じられている。最新のサッカーオッズを提供する『BOYLE Sports』に対し、元ニューカッスルGKシェイ・ギヴン氏は、このような移籍話が語られていること自体が、アルテタ体制の下でクラブの地位がいかに高まったかを示していると強調した。
「ヴィニシウス・ジュニオールは、アーセナルがファイナルサードで必要としているクオリティーを加えられるタイプの選手か？ そうだ。そして、この種の取引が話題になること自体が、今のアーセナルのレベルを示している。もちろん、それを裏付けるだけの財政力も今のアーセナルにはある」とギヴン氏は語った。
「ヴィニシウス・ジュニオールのような選手をアーセナルに連れてくるには、どれほどの資金パッケージが必要になるか想像できるかい？ 移籍金、給与、あらゆる条項やアドオンを含め、全体的に莫大な金額になるだろう」
報道によれば、レアル・マドリーは26歳の同選手に1億5000万ユーロ（1億2840万ポンド）の値札を付けており、この金額ならプレミアリーグ史上最高額の獲得となる。
- Getty Images Sport
個人よりも集団を守る
アルテタはエミレーツ・スタジアムの文化を大きく刷新したことで広く知られており、個々のスター性よりも規律と集団としての勤勉さを優先してきた。この哲学が最終的にリーグ優勝をもたらした。このプロセスでは、指揮官の戦術的、あるいは文化的な要件に合致しないと見なされた実績ある選手たちが、注目を集める形で退団していった。
「アーセナルはここ2、3年で、ピエール＝エメリク・オーバメヤン、アレクシス・サンチェス、メスト・エジルのような選手たちを放出した後、本当の一体感を持つチームとして知られるようになった。今のスカッドにいる全員が、同じ方向を向いて進んでいるように感じられる」とギヴンは付け加えた。
エリートタレントを巡るリスクとリターン
ギヴンは、エミレーツにおける現在の調和を称賛する一方で、世界のサッカー界を代表する才能の一人を加えることの抗いがたい魅力についても認めた。ビニシウスは、レアル・マドリーが近年チャンピオンズリーグで成功を収める上での礎であり、最高峰の舞台で大一番に強い選手であることを証明してきた。
「ビニシウス・ジュニオールが守備をしないとか、あのグループにフィットしないとは言っていない。ただ、リスクではある。でも、ああいうチームに何か違うものをもたらすには、リスクを取る必要があるのだと思う。彼は素晴らしい選手だ。もしアーセナルが彼を獲得すれば、それは今年最大の移籍ニュースになるだろう」とギヴンは締めくくった。
- Getty Images
アルテタの容赦ない移籍の歴史
2019年に指揮を執って以来、アルテタはスカッド管理において容赦のない一面を見せてきた。自身の「譲れない基準」を満たさない選手を、たびたび脇に追いやってきたのである。このアプローチは雑音を排除し、優勝できるメンタリティーを築くことに成功した一方で、新戦力には技術力と同じくらい人間性についても徹底した見極めが求められることを意味する。
ヴィニシウスがアーセナルの赤と白を身にまとう可能性は、ファンにとって実に胸が躍るものではあるが、現実面でも感情面でも障壁は大きい。クラブは、ギヴンの「集団の精神」に関する警告と、このブラジル人選手がタイトル獲得級の実績にあふれる現有スカッドの中でも即座に最高クラスの選手の一人になるという否定しがたい事実を、てんびんにかけなければならない。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。