昨季、優勝争いの存在からプレミアリーグ王者へと変貌を遂げたアーセナルは、ピッチ上での成功とともに移籍市場での野心も大きくなっている。数ある獲得候補の中でも、ヴィニシウス・ジュニオールほど大きな意味を持つ移籍は少ない。アーセナルのミケル・アルテタ監督が、レアル・マドリーのスーパースターを北ロンドンに迎え入れる動きを自ら主導していると報じられている。最新のサッカーオッズを提供する『BOYLE Sports』に対し、元ニューカッスルGKシェイ・ギヴン氏は、このような移籍話が語られていること自体が、アルテタ体制の下でクラブの地位がいかに高まったかを示していると強調した。

「ヴィニシウス・ジュニオールは、アーセナルがファイナルサードで必要としているクオリティーを加えられるタイプの選手か？ そうだ。そして、この種の取引が話題になること自体が、今のアーセナルのレベルを示している。もちろん、それを裏付けるだけの財政力も今のアーセナルにはある」とギヴン氏は語った。

「ヴィニシウス・ジュニオールのような選手をアーセナルに連れてくるには、どれほどの資金パッケージが必要になるか想像できるかい？ 移籍金、給与、あらゆる条項やアドオンを含め、全体的に莫大な金額になるだろう」

報道によれば、レアル・マドリーは26歳の同選手に1億5000万ユーロ（1億2840万ポンド）の値札を付けており、この金額ならプレミアリーグ史上最高額の獲得となる。







