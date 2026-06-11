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Liam Rosenior Chelsea 2025-26Getty
Chris Burton

翻訳者：

「リスクが大きすぎる」―チェルシーでの不振でリアム・ロゼニオールはプレミアリーグ監督候補から外れた。一方、元フラム選手はフランク・ランパードに期待を寄せる。

リアム・ロシニアー
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コヴェントリー・シティ
チェルシー

ダニー・マーフィーはGOALに、チェルシーで結果を出せなかったリアム・ローゼニオールにプレミアリーグ復帰を打診するのは「リスクが大きすぎる」と語った。また、彼はコヴェントリーを昇格させたフランク・ランパードの西ロンドン復帰の可能性も分析した。

  • シルバの退任により、フラムは新監督を探している。

    マルコ・シルバ監督が契約満了で退任し、クレイヴン・コテージの指揮官ポストが空いた。ポルトガル人監督は5年間でクラブを昇格させ、プレミアリーグに定着させた。

    チャンピオンシップからの昇格とプレミアリーグ定着を果たし、229試合で100勝をマークした。後任探しが始まり、複数の候補が浮上している。

    現在フリーのローゼニオールも候補に挙げられている。ハル・シティとストラスブールでは評価を上げたが、チェルシーでの3ヶ月半は23試合のみで印象を残せなかった。

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  • FBL-ENG-FACUP-CHELSEA-PORT VALEAFP

    元フラムのロゼニオールがクレイヴン・コテージに復帰する可能性はあるか？

    選手時代、彼はフルハムで4年間プレーし、同クラブとの縁は深い。だが、それだけで馴染み深い環境への復帰オファーを受ける十分な理由になるのか。

    この件についてマーフィーは、NetBetスポーツベッティング提供のGOAL独占インタビューでこう語った。「彼はそのチャンスに飛びつくだろう。彼にとって素晴らしい仕事になると思う。

    だが実現は難しい。チェルシーでの序盤は良かったが、結局失敗した。マルコ・シルバ監督の下で好成績を残し、プレミアリーグに定着したフルハムにとって、それでもリスクは大きい。

    「彼らは実績のある監督を選ぶはずだ。トーマス・フランクは候補から外れたが、ローゼニオールよりプレミアリーグ経験が豊富な監督は他にもいる」と語った。

  • コヴェントリーを昇格させたチェルシーのレジェンド、ランパードにオファーが殺到している。

    チェルシーのレジェンドで元監督のランパードも、フラムの候補に挙がっている。彼はコヴェントリーを25年ぶりにプレミアへ導き、監督としての評価を取り戻した。

    まだやることがあるものの、トップリーグの課題に直面する前に他クラブへ引き抜かれる可能性もある。

    この難題を投げかけられたマーフィーはこう語った。「他のクラブが彼を欲しがるのは理解できる。短期間で成し遂げた功績、チームに植え付けたスタイル、選手の成長、プレミアリーグへの深い理解、エヴァートンとチェルシーでの指揮経験。

    チームを昇格させ、ファンも味方にした今、なぜ彼が…… 理由はたくさんある。安定性や財政面などだ。誰もが知っている。フルハムが獲得に動くのは理解できる。だが、フランクがコヴェントリーに残って残留を目指そうとする忠誠心で残留したら、私は驚く。

    仮に残留できれば、限られた予算での大偉業だ。彼らは昇降格を繰り返しているわけでも、プレミア級選手でチームを埋めているわけでもない。彼はこの挑戦を成し遂げると思う。それでも、心の中でフルハムが彼を獲得できればと望む気持ちもある。コヴェントリーファンには申し訳ないが」

  • Frank Lampard Coventry Championship trophy 2025-26Getty

    フラムの次期監督：コテージーズは誰を起用するのか？

    ランパードを新興プレミアクラブから引き抜くのは難しいが、賭け市場はフラムのキーラン・マッケナ招聘を楽観視している。マッケナは2部と1部を行き来していたイプスウィッチをトップリーグに復帰させた。

    新監督決定にはまだ時間があるものの、6月15日の移籍市場開幕と4日後に控える2026-27シーズン日程発表を考えると、早めの招聘を目指すだろう。