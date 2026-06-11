チェルシーのレジェンドで元監督のランパードも、フラムの候補に挙がっている。彼はコヴェントリーを25年ぶりにプレミアへ導き、監督としての評価を取り戻した。

まだやることがあるものの、トップリーグの課題に直面する前に他クラブへ引き抜かれる可能性もある。

この難題を投げかけられたマーフィーはこう語った。「他のクラブが彼を欲しがるのは理解できる。短期間で成し遂げた功績、チームに植え付けたスタイル、選手の成長、プレミアリーグへの深い理解、エヴァートンとチェルシーでの指揮経験。

チームを昇格させ、ファンも味方にした今、なぜ彼が…… 理由はたくさんある。安定性や財政面などだ。誰もが知っている。フルハムが獲得に動くのは理解できる。だが、フランクがコヴェントリーに残って残留を目指そうとする忠誠心で残留したら、私は驚く。

仮に残留できれば、限られた予算での大偉業だ。彼らは昇降格を繰り返しているわけでも、プレミア級選手でチームを埋めているわけでもない。彼はこの挑戦を成し遂げると思う。それでも、心の中でフルハムが彼を獲得できればと望む気持ちもある。コヴェントリーファンには申し訳ないが」