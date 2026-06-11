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「リスクが大きすぎる」―チェルシーでの不振でリアム・ロゼニオールはプレミアリーグ監督候補から外れた。一方、元フラム選手はフランク・ランパードに期待を寄せる。
シルバの退任により、フラムは新監督を探している。
マルコ・シルバ監督が契約満了で退任し、クレイヴン・コテージの指揮官ポストが空いた。ポルトガル人監督は5年間でクラブを昇格させ、プレミアリーグに定着させた。
チャンピオンシップからの昇格とプレミアリーグ定着を果たし、229試合で100勝をマークした。後任探しが始まり、複数の候補が浮上している。
現在フリーのローゼニオールも候補に挙げられている。ハル・シティとストラスブールでは評価を上げたが、チェルシーでの3ヶ月半は23試合のみで印象を残せなかった。
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元フラムのロゼニオールがクレイヴン・コテージに復帰する可能性はあるか？
選手時代、彼はフルハムで4年間プレーし、同クラブとの縁は深い。だが、それだけで馴染み深い環境への復帰オファーを受ける十分な理由になるのか。
この件についてマーフィーは、NetBetスポーツベッティング提供のGOAL独占インタビューでこう語った。「彼はそのチャンスに飛びつくだろう。彼にとって素晴らしい仕事になると思う。
だが実現は難しい。チェルシーでの序盤は良かったが、結局失敗した。マルコ・シルバ監督の下で好成績を残し、プレミアリーグに定着したフルハムにとって、それでもリスクは大きい。
「彼らは実績のある監督を選ぶはずだ。トーマス・フランクは候補から外れたが、ローゼニオールよりプレミアリーグ経験が豊富な監督は他にもいる」と語った。
コヴェントリーを昇格させたチェルシーのレジェンド、ランパードにオファーが殺到している。
チェルシーのレジェンドで元監督のランパードも、フラムの候補に挙がっている。彼はコヴェントリーを25年ぶりにプレミアへ導き、監督としての評価を取り戻した。
まだやることがあるものの、トップリーグの課題に直面する前に他クラブへ引き抜かれる可能性もある。
この難題を投げかけられたマーフィーはこう語った。「他のクラブが彼を欲しがるのは理解できる。短期間で成し遂げた功績、チームに植え付けたスタイル、選手の成長、プレミアリーグへの深い理解、エヴァートンとチェルシーでの指揮経験。
チームを昇格させ、ファンも味方にした今、なぜ彼が…… 理由はたくさんある。安定性や財政面などだ。誰もが知っている。フルハムが獲得に動くのは理解できる。だが、フランクがコヴェントリーに残って残留を目指そうとする忠誠心で残留したら、私は驚く。
仮に残留できれば、限られた予算での大偉業だ。彼らは昇降格を繰り返しているわけでも、プレミア級選手でチームを埋めているわけでもない。彼はこの挑戦を成し遂げると思う。それでも、心の中でフルハムが彼を獲得できればと望む気持ちもある。コヴェントリーファンには申し訳ないが」
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フラムの次期監督：コテージーズは誰を起用するのか？
ランパードを新興プレミアクラブから引き抜くのは難しいが、賭け市場はフラムのキーラン・マッケナ招聘を楽観視している。マッケナは2部と1部を行き来していたイプスウィッチをトップリーグに復帰させた。
新監督決定にはまだ時間があるものの、6月15日の移籍市場開幕と4日後に控える2026-27シーズン日程発表を考えると、早めの招聘を目指すだろう。