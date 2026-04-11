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リシャルリソンはPSG移籍交渉が何度も失敗したと明かし、キリアン・エムバペの退団騒動の中でネイマールとプレーしたいと語った。
パリとムバッペのつながり
リシャルリソンは、プレミアリーグからリーグ・アンへの移籍が目前だった舞台裏を明かした。2022年夏、エバートンから約5000万ポンドでトッテナムに移籍した28歳の彼は、パリへの移籍の可能性がムバッペの移籍騒動と密接に関連していたと説明した。
リシャルリソンは『フランス・フットボール』の取材に「PSGとは何度か接触があった。ムバッペが去ろうとするたびにクラブ幹部が連絡をくれ、代理人がパリのオフィスで話し合ったこともある」と明かした。
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ネイマールとプレーする夢を追う
PSGへの移籍は、リシャルリソンにとって単なるレベルアップ以上のものだった。代表で憧れるスターと同じ舞台に立つチャンスだったのだ。トッテナムのストライカーは、2023年夏にパリからサウジアラビアのアル・ヒラルへ移籍したネイマールへの憧れを隠さず、背中の大ぶりのタトゥーにその姿まで刻んでいた。
交渉中、代表合宿でネイマールと話し合い、「一緒にパリでプレーしたかった」と明かした。
ブラジルのレジェンドたちへのオマージュ
このフォワードにとって、セレソンへの思いは肌に刻まれた。移籍交渉の失敗に加え、ネイマールとロナウドのタトゥーを披露し、黄色いユニフォームのレジェンドへの敬意を示した。
この永久のオマージュについて、彼は次のように語った。「僕は心からネイマールを愛している。背中にネイマールの顔をタトゥーで彫ったんだ。ロナウドとペレのサインも入れている。ある日、ペレが『君はブラジルを笑顔にしてくれた』と言ってくれた。キングからの言葉だから、それは魔法のようだった。その言葉を、彼の献辞と共に背中にタトゥーで刻んだんだ。」
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トッテナムをはじめ各チームに漂う不透明感
PSGでの夢は叶わなかったが、リシャルリソンは現在トッテナムで苦しい立場に立たされている。今シーズン9得点を挙げながら、スパーズはプレミアリーグの降格圏内にとどまり、新監督ロベルト・デ・ゼルビ体制への移行を控えている。
2026年W杯を控える代表の座も危うい。直近の合宿から外れ、10月以来代表戦に出場していない。かつて背番号が示したレジェンドの後継者と見なされた彼だが、代表に返り咲くには厳しい道のりが待つ。