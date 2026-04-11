リシャルリソンは、プレミアリーグからリーグ・アンへの移籍が目前だった舞台裏を明かした。2022年夏、エバートンから約5000万ポンドでトッテナムに移籍した28歳の彼は、パリへの移籍の可能性がムバッペの移籍騒動と密接に関連していたと説明した。

リシャルリソンは『フランス・フットボール』の取材に「PSGとは何度か接触があった。ムバッペが去ろうとするたびにクラブ幹部が連絡をくれ、代理人がパリのオフィスで話し合ったこともある」と明かした。