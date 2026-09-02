メルシーサイドへのおとぎ話のような復帰は、最終的にリシャルリソンがエヴァートンの提示した個人条件を拒否したことで実現しなかった。交渉決裂後、このブラジル代表は自身の将来が外部からの圧力によって左右されてきた時期を経て、今後は自らの運命を自分で決めるという断固たる意思を強調する、意味深かつ激しい声明をSNSに投稿した。

インスタグラムに記したリシャルリソンは、次のように主張した。「ここ数年、自分が経験してきたすべてを経て、もう二度と誰にも自分の将来を決めさせないと決めた。多くの悪いことを経験したし、そのほとんどすべては他人が下した決断のせいで起きたことだった。圧力、脅し、報復。そのどれも自分を怖がらせることはない。自分はそれよりはるかにひどいことを乗り越えてきた。信じてほしい」