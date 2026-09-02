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リシャルリソンはトルコへ？ トラブゾンスポルがトッテナムFWへの獲得アプローチに失敗
トラブゾンスポルが野心的なオファーを提示
『ジ・アスレティック』によると、トラブゾンスポルはリシャルリソン獲得に向けて24時間以内に動いたオファーを拒否された。トラブゾンスポルは、今夏序盤にリヴァプールからモハメド・サラーが大型加入を果たしたのに続き、さらなる目玉選手の補強を熱望している。イングランドの期限が過ぎた後も、トルコの移籍市場が9月4日金曜日まで開いていることを生かす構えだ。
この29歳に対し、トルコ1部のクラブが金曜日の期限前に再オファーを出すかどうかは依然として不透明だ。実現の可能性があるいかなる取引も、トラブゾンスポル内部の流動的な状況の中で進むことになる。同クラブはファティ・テケ監督と袂を分かった後、現在は安定を模索している。
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デ・ゼルビの下で揺れるトッテナム
リシャルリソンはトッテナムで岐路に立たされている。慌ただしい夏の移籍市場の中ですでに新たな挑戦を求める意向を示しており、ロベルト・デ・ゼルビ監督の就任によってスパーズの前線は再編された。さらに、オマル・マルムシュがマンチェスター・シティからレンタル移籍で加わったことで、このブラジル人FWは北ロンドンの序列でさらに後退している。
トッテナム・ホットスパー・スタジアムでの現行契約を残り12カ月とする中、このFWは重要な局面を迎えている。今季は継続して先発する機会を得るのに苦しんでいるが、数字の上では依然として貴重な戦力であり、昨季はプレミアリーグで11得点を挙げ、クラブ内得点王としてシーズンを終えた。
ブラジル人によるSNSでの反抗
メルシーサイドへのおとぎ話のような復帰は、最終的にリシャルリソンがエヴァートンの提示した個人条件を拒否したことで実現しなかった。交渉決裂後、このブラジル代表は自身の将来が外部からの圧力によって左右されてきた時期を経て、今後は自らの運命を自分で決めるという断固たる意思を強調する、意味深かつ激しい声明をSNSに投稿した。
インスタグラムに記したリシャルリソンは、次のように主張した。「ここ数年、自分が経験してきたすべてを経て、もう二度と誰にも自分の将来を決めさせないと決めた。多くの悪いことを経験したし、そのほとんどすべては他人が下した決断のせいで起きたことだった。圧力、脅し、報復。そのどれも自分を怖がらせることはない。自分はそれよりはるかにひどいことを乗り越えてきた。信じてほしい」
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トッテナムの背番号、そしてメンバー外に
リシャルリソンは2022年夏にエバートンからトッテナム・ホットスパーへ加入した。北ロンドン移籍後、ブラジル人FWは公式戦通算134試合に出場し、32得点15アシストを記録している。
29歳のリシャルリソンは今季、トッテナムがブレントフォードに0-3で敗れた一戦で唯一の出場を果たした。ただ、その次の試合ではメンバーから完全に外れ、トッテナムがニューカッスル・ユナイテッドに0-2で敗れる様子をピッチ脇から見守った。
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