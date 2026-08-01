試合の流れが劇的に変わったのは、後半開始4分にトッテナムのDFダンソが退場処分を受けた場面だった。ダンソはアーチー・グレイからのパスの判断を誤り、その隙を突いたジョアン・ペドロに入り込まれた末、倒してしまった。

主審アレックス・キングは、決定機阻止により一発レッドカードを提示した。プレシーズンマッチでは珍しい判定だった。この退場によってトッテナムは守勢に回らされ、チェルシーがボール保持と陣地の両面で完全に主導権を握った。