29歳のFWは、8月にブレントフォードに0-3で敗れて以来、トップチームの試合に出場していない。夏に古巣エヴァートンとブラジルのクラブ、ヴァスコ・ダ・ガマへの移籍が実現せず、その後、トッテナムのプレミアリーグ登録メンバー25人から外れた。

U-21チームに降格となったこのストライカーは、最近ジャージー・マイクス・トロフィーに出場。火曜日のチェルトナム・タウン戦では、2-2の引き分けに終わった試合でゴールを決め、最終的に6-7で敗れたPK戦でもキックを成功させた。

国内リーグで出場機会を失っているものの、このブラジル人FWはユースの試合でプロ意識の高い振る舞いを称賛された。サポーターとの写真撮影やサインに時間を割いた一方、北ロンドンでの長期的な将来は依然として極めて不透明だ。



