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リシャルリソンが反撃！トッテナムで構想外となったFW、ダンカン・ファーガソンの介入後にロベルト・デ・ゼルビを再び公然と批判
トップチームからの除外とU-21チームへの降格
29歳のFWは、8月にブレントフォードに0-3で敗れて以来、トップチームの試合に出場していない。夏に古巣エヴァートンとブラジルのクラブ、ヴァスコ・ダ・ガマへの移籍が実現せず、その後、トッテナムのプレミアリーグ登録メンバー25人から外れた。
U-21チームに降格となったこのストライカーは、最近ジャージー・マイクス・トロフィーに出場。火曜日のチェルトナム・タウン戦では、2-2の引き分けに終わった試合でゴールを決め、最終的に6-7で敗れたPK戦でもキックを成功させた。
国内リーグで出場機会を失っているものの、このブラジル人FWはユースの試合でプロ意識の高い振る舞いを称賛された。サポーターとの写真撮影やサインに時間を割いた一方、北ロンドンでの長期的な将来は依然として極めて不透明だ。
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ファーガソン、トッテナムの対応を巡り説明を要求
この状況に注目したのが、エヴァートンのレジェンド、ダンカン・ファーガソンだ。グディソン・パークで暫定監督を務めた際には、このFWを指揮していた。『オーバーラップ・デイリー』のポッドキャストに出演したファーガソンは、それほどの力量を持つ選手を起用しない判断に疑問を呈した。
「トッテナムの監督が何をしたのか、私には分からない」とファーガソンは語った。「大げんかでもしたのかは分からない。リッチーのことだから、おそらくそうなんだろう。でも、肩を抱いて『さあ、リッチー』と声をかけ、また起用しなければならない」
ファーガソンは、そこまで厳しい措置が正当化されることはめったにないと付け加えた。「よほど重大なことが起きていない限り、ああいう選手を外したりはしない。監督を殴ったとか、練習場で本格的な乱闘があったとかね。リシャルリソンはいい選手だし、トッテナムはそこまで強いわけじゃないだろう？」
公の場での擁護は、冷遇されているストライカーの心に明らかに響いた。自身のインスタグラムのストーリーズに、現監督へのさりげない皮肉を込めて、すぐにこう投稿した。「ありがとう、@duncan9ferguson。あなたの言う通りだ」
デ・ゼルビ、ストライカーを巡る騒動から距離を置く
日曜朝、ホットスパー・ウェイで報道陣に対応したデ・ゼルビ監督は、SNS上での動きについて質問を受けた。イタリア人指揮官は現在進行中の騒動からきっぱりと距離を置き、FWを外す決定は現場ではなくクラブ幹部が下したものだと示唆した。
デ・ゼルビ監督は報道陣に「もう私の問題ではない。ヴィナイかヨハンに聞いてほしい。私の問題ではない。監督として、自分の責任ではないときでもサポートし、責任を負わなければならないことは分かっている。今回の件で私は何も決めていない」と語った。
トッテナムの指揮官はまた、選手が個人的に話し合いたいのであれば、応じる用意があることも明らかにした。「私と話したければ、午前8時30分まで、夕方まで、オフィスに来れば会える。ただ、これ以上は話したくない。私が集中しているのはコヴェントリー戦だからだ」と付け加えた。
- Mark Pain
批判にさらされるトッテナム、正念場のコヴェントリー戦が迫る
トッテナムは月曜夜に昇格組のコヴェントリー・シティをホームに迎えるにあたり、周囲の雑音を遮断しなければならない。プレミアリーグ開幕から未勝利のデ・ゼルビ監督率いるチームには、高まる重圧を和らげ、勢いをつけるための勝利がどうしても必要だ。
チームから遠ざけられたFWの当面の先行きは厳しい。1月の退団が実現しない限り、リーグ戦の出場資格を得られないままで、カップ戦でも出場の見込みはまったくない。実戦の場はユース年代の試合に限られる。
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