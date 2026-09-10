talkSPORTによると、リシャルリソンはトッテナム・ホットスパーとの現行契約を破棄するため、FIFAを通じた法的手段を積極的に模索している。29歳の同選手は今季のプレミアリーグ登録25人枠から外れ、現在はU-21チームでトレーニングを行っている。

ブラジル代表の同選手は、この降格措置によって、契約があと1年残っているにもかかわらず、契約解除を正当に求める根拠が得られると考えている。トッテナムの開幕戦、敵地でのブレントフォード戦敗戦では先発出場していたが、即時退団を目指す中で、これがクラブでの最後の試合になった可能性もある。