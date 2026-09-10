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リシャルリソンがトッテナム・ホットスパーとの契約解除に向けた異例の措置としてFIFAに接触へ
リシャルリソン、FIFAを通じてトッテナム退団を模索か
talkSPORTによると、リシャルリソンはトッテナム・ホットスパーとの現行契約を破棄するため、FIFAを通じた法的手段を積極的に模索している。29歳の同選手は今季のプレミアリーグ登録25人枠から外れ、現在はU-21チームでトレーニングを行っている。
ブラジル代表の同選手は、この降格措置によって、契約があと1年残っているにもかかわらず、契約解除を正当に求める根拠が得られると考えている。トッテナムの開幕戦、敵地でのブレントフォード戦敗戦では先発出場していたが、即時退団を目指す中で、これがクラブでの最後の試合になった可能性もある。
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移籍の不満とキャリア成績
ヴァスコ・ダ・ガマで母国復帰を模索する前、このFWには 夏の移籍市場でエヴァートン復帰の可能性が強く取り沙汰されていた。マージーサイドでは4年間にわたって成功を収め、152試合で53ゴールを記録したが、最終的にはデイヴィッド・モイーズの下で再びプレーする機会を断った。
その代わりに、エヴァートンが自分にとってお気に入りのチームだとする声明をソーシャルメディアで発表し、交渉対応をめぐってトッテナムを批判した。リシャルリソンはトッテナムで全公式戦134試合に出場し32ゴールを記録しているが、その章はいま突如として終わりを迎えようとしている。
ジョーダンが危険な契約上の前例に警鐘を鳴らす
元クリスタル・パレスのオーナーであるサイモン・ジョーダン氏は、talkSPORTで伝えられたこのニュースに強く反応し、この状況がスポーツ界に危険な前例を作りかねないと警告した。ジョーダン氏はその選手の姿勢に疑問を呈し、こう語った。「彼は今、U-21に降格させられたんだよね？ 彼らが根拠として持ち出すのは、契約を［破棄］できるようにする何らかのスポーツ上の機会ということだろう。もしそうなれば悲劇的だと思う。なぜなら、それは選手が好き勝手にできることを意味するからだ。ひどいプレーをしても何の結果も伴わず、規律がひどくても、振る舞いがひどくても、そのことに何の結果も伴わないことになる」
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リシャルリソンとトッテナムの今後は？
今後、リシャルリソンは、昨年にFIFAの介入を利用してアル・ヒラルとの契約解除に成功した同胞レナン・ロディの成功例を再現したいと考えていると報じられている。サッカーの統括団体がその訴えを認めれば、このFWは移籍市場の期間外でもバスコ・ダ・ガマに正式加入できる可能性がある。トッテナムは今後、この件で争うのか、それとも長期化する法廷闘争を避けるために双方合意の契約解除を交渉するのか、判断を迫られることになる。
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