このFWは、感情のこもった一連のSNS投稿で不満をあらわにした。「ここ数年、自分が経験してきたすべてを経て、もう二度と誰かに自分の将来を決めさせないと決めた。あの時期には本当に多くのつらいことがあった。そして、そのほとんどすべてが他人の決断によって起きたことだった。

「プレッシャーも、脅しも、報復も、そんなものは何も怖くない。もっとひどいことを経験してきたからだ……本当だよ！ 自分が別の場所へ移るとしたら、それはクラブにとっても良いものでなければならないと、私はいつだってあらゆる機会に明確にしてきた。

「そうでなければ、絶対に受け入れなかった。ここですべてが崩れかけていて、彼らが自分を必要としていた時も受け入れなかったのと同じように。自分は残り、すべてをささげた。だから、自分がこの期間ずっとスパーズと、ともに働いてきたすべての人々に対して常に払ってきたのと同じ敬意を、この状況でも示してほしい。ただ、自分の代わりに決めようとしないでくれ」