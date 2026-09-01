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リシャルリソンがトッテナムを痛烈批判、愛するエバートン復帰は厳しい金銭面の対立で停滞
エヴァートン復帰が障害に直面
リシャルリソンのグディソン・パーク復帰を巡る交渉は、両クラブが移籍金2500万ポンドに加えて出来高で合意しているにもかかわらず停滞している。ブラジル代表FWは、エバートンでの前回在籍時に152試合で53ゴールを記録したが、『Stats Perform』によると、トッテナムからレガシー・ペイメントを受け取る権利があると考えているという。この金銭面の行き詰まりにより、移籍期限を前にこの移籍案が破談になる恐れが出ている。
- Getty Images Sport
ブラジル人がオンラインで発言
このFWは、感情のこもった一連のSNS投稿で不満をあらわにした。「ここ数年、自分が経験してきたすべてを経て、もう二度と誰かに自分の将来を決めさせないと決めた。あの時期には本当に多くのつらいことがあった。そして、そのほとんどすべてが他人の決断によって起きたことだった。
「プレッシャーも、脅しも、報復も、そんなものは何も怖くない。もっとひどいことを経験してきたからだ……本当だよ！ 自分が別の場所へ移るとしたら、それはクラブにとっても良いものでなければならないと、私はいつだってあらゆる機会に明確にしてきた。
「そうでなければ、絶対に受け入れなかった。ここですべてが崩れかけていて、彼らが自分を必要としていた時も受け入れなかったのと同じように。自分は残り、すべてをささげた。だから、自分がこの期間ずっとスパーズと、ともに働いてきたすべての人々に対して常に払ってきたのと同じ敬意を、この状況でも示してほしい。ただ、自分の代わりに決めようとしないでくれ」
FWが今後の立場を明確化
この対立が表面化したのは、マンチェスター・シティが、エヴァートンFWイリマン・エンディアイェ獲得に向けたトッテナムの6000万ポンドの動きを、6500万ポンドのオファーで横取りした直後だった。ただし、2つの移籍交渉は別々に進められていた。リシャルリソンはエヴァートン復帰への希望をあらためて強調するとともに、自身の現状についてこう明かした。「スパーズとエヴァートンの間で合意に達すれば、僕は愛するクラブに戻る。
「実際、僕の意思は、とても幸せだった場所に戻ることだった。そうだ。だが交渉は、ある人たちが望む形でしか進まなかった。もうそうはならない。それでも、この混乱の中で僕はスパーズと契約を結んでおり、今後もクラブのために尽くすつもりだ」
- Action Plus
マージーサイドの代替案が具体化する
リシャルリソン獲得の可能性が大きく揺らぐ中、エヴァートンは 昨季モナコで19ゴールを挙げたアメリカ代表フォラリン・バログンの獲得合意に近づいている。デイヴィッド・モイーズ監督は、移籍市場が閉まる前に攻撃陣の補強を実現し、エヴァートンの攻撃力を維持したい考えだ。一方のトッテナムは、プレミアリーグの戦いが激しさを増す中、ピッチ外でさらなる混乱を避けるためにも、内部の支払いを巡る争いを早急に解決しなければならない。
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