Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Lisa Baum GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

リサ・バウム：アーセナル、バルセロナ、マンチェスター・ユナイテッドなどが、RBライプツィヒの19歳ウインガーを巡って移籍競争をしている理由

Analysis
アーセナルウィメン
バルセロナ
マンチェスター・ユナイテッド
バイエルン・ミュンヘン
L. Baum
RBライプツィヒ
フラウエン-ブンデスリーガ
WSL
特集＆コラム
ロンドン・シティ・ライオネス
オリンピック・リヨン
チャンピオンズ リーグ
ディヴィジオン1フェミニン
ハンブルガーSV

今夏の移籍市場では、女子サッカーのスター選手が次々と移籍しそうだ。アレクシア・プテラス、ジョージア・スタンウェイ、サム・カー、メアリー・アープス、オナ・バトレ、マピ・レオンらが動くほか、ベス・ミードやケイティ・マッケイブはすでに移籍済み。今後数か月は目が離せない。 一方で、無名の才能や若手選手たちの去就も注目だ。

スウェーデン代表FWフェリシア・シュローダーは、この1か月で注目を集めた。 19歳の彼女は昨季ダマルスヴェンスカンで30得点9アシストを記録し、5月にはハッケンをヨーロッパカップ制覇に導いて大会最多8得点をマーク。その活躍でチェルシーから世界最高額とされるオファーを受け、ほかにも多数の強豪クラブが関心を示している。

また、サリナ・ヴィーグマン監督の下でイングランド代表最年少招集となったエリカ・パーキンソン（18歳）も移籍が噂される。彼女は2024-25シーズンにポルトガルリーグ最優秀若手選手に選ばれ、翌シーズンもヴァラダレス・ガイアで得点とアシストを伸ばした。 多くの若手イングランド選手が加入するNWSL移籍が噂される。NXGN 2026で15位のライラ・ハーバートも米国行きが取り沙汰される。

RBライプツィヒの19歳FWリサ・バウムも加わり、注目度はさらに高まっている。独紙『Bild』によると、クラブは彼女に巨額の移籍金を得る見込みで、バルセロナ、リヨン、マンチェスター・ユナイテッド、バイエルン、ロンドン・シティ・ライオネッスが関心を示す中、アーセナルがリードしているという。

では、欧州の強豪が注目するこの若きフォワードとはどんな選手なのか。バウムの魅力を探る。

  • Lisa Baum Hamburg U17 2022Getty Images

    すべてが始まった場所

    タンザニアでドイツ人の父とタンザニア人の母の間に生まれたバウムは、4歳で家族とともにドイツに移住した。それ以前からサッカーに情熱を燃やし、17歳で交通事故で亡くなった兄デニスとよくプレーしていた。

    現在も彼女は試合のたびに兄のイニシャルを入れたスパイクを履き、兄の名前とメッセージを書いたテープを手首に巻く。「こうすればいつも一緒にいられる」と『ディ・ヴェルト』紙に語った。

    ドイツではMTVアーレンスボックでプレーを始め、TSVパンスドルフに移籍。同クラブは彼女をハンブルクと共同管理し、彼女は10代でハンブルクの下部組織に入った。2022年8月、15歳だったバウムはHSVとトップチーム契約を結び、2025年まで在籍した。

    契約満了後、フリーでRBライプツィヒへ移籍。ハンブルクでは3年間で2012年以来の女子ブンデスリーガ昇格に貢献し、1年目で2部昇格、さらにDFBポカール準決勝進出の原動力となった。

    クラブで頭角を現すにつれ、彼女はドイツの各年代別代表でも定位置を確保した。 14歳でU-16、15歳でU-17に招集され、17歳ではU-20ワールドカップ全5試合に出場してベスト8進出に貢献。現在19歳ながら、ここ数か月はU-23でもレギュラーを務める。

    • 広告
  • Lisa Baum Hamburg Women 2024-25Getty Images

    大ブレイク

    『キッカー』誌によると、バウムは昨夏、バイエルン・ミュンヘンなど多くのクラブからオファーを受けた。だがハンブルクで4年間過ごした彼女は「新たなスタート」を切るため、ライプツィヒ移籍を選択。同クラブの野心も魅力だった。

    2023年にブンデスリーガへ昇格したばかりのライプツィヒは、まだチーム作りを進めている段階であり、バウムに出場機会が恵まれる可能性が高かった。実際、昨季はチーム内で3選手のみが彼女より多く出場した。

    リーグ戦23試合で6ゴール2アシストをマークし、チームは14チーム中10位だったものの、彼女は得点王の座を分け合った。その活躍でサイドでの突破力が注目され、今夏も移籍の噂が絶えない。

  • Lisa Baum RB Leipzig Women 2025-26Getty Images

    調子はどう？

    ライプツィヒでの1年目はドイツ1部デビューのシーズンだったが、バウムは今、大きな移籍を控えている。バイエルンが再浮上し、彼女が「見ていて楽しい」と語った欧州王者バルセロナも興味を示す。マンチェスター・ユナイテッド、ロンドン・シティ、先月のCL決勝でバルサに敗れたリヨンも注目する。

    しかしビルト紙によると、アーセナルが獲得競争でリードしている。アーセナルは最近多くの選手と契約満了となり、中でもイングランド代表ミードのマンチェスター・シティ移籍が注目された。ミードの穴を埋めるため、スレゲルス監督はサイドの補強を急ぎ、バウムのスタイルが理想的な補填だと判断したようだ。

  • Lisa Baum Germany U23 Women 2026Getty Images

    最大の強み

    バウムは、そのストレートなプレースタイルですぐに目を引く。前向きな姿勢を持ち、チームをできるだけ早く前進させようとする意欲は、躊躇なくディフェンダーに突進する姿から明らかで、脅威となっている。10代らしいスピードがそのスタイルをさらに効果的にし、巧みなボールさばきと両足を自在に使う技術も光る。特に両足使いは、彼女のプレーを予測しにくくしている。

    内へ切り込んでシュートもクロスも選択できる判断力は、10位で終えたチームでチャンス創出数7位タイという数字に表れている。

    左足からのミドルシュートは高く、状況判断を生かし、適切なタイミングでエリアに走り込む。ボールを持たない状況でも、高い運動量でプレスに貢献し、若いＦＷとして注目に値する。

    その姿勢は、彼女と働いた人々も証言する。ハンブルクのコーチ、マルウィン・ボルツは「向上心に燃える選手で、技術だけでなくフィジカルもメンタルも常に高めている」と『ハンブルガー・モルゲンポスト』に語った。

  • Lisa Baum RB Leipzig Women 2025-26Getty Images

    改善の余地

    バウムの姿勢は重要だ。若手らしく課題もあるが、時間と経験で克服できる。例えば、プレッシングは積極的だが、動きを洗練し、場面に応じた最善のプレーを学ぶ必要がある。それはやがて身につく。

    また、攻め込むタイミングと、ボールを保持してビルドアップを助けるタイミングの見極めも課題だ。しかし、彼女のパス能力が高く、将来的に試合を支配するトップチームでプレーすれば、これらの課題は改善できるだろう。 現在チーム作りを進めているライプツィヒでは、トランジションで積極的に仕掛けたい気持ちも理解できる。

    試合内容に波があるのも若いフォワードなら当然だ。経験を積めば、より安定して影響を与えられるようになる。フィジカル適応も時間の問題で、トップリーグでのプレーはわずか1シーズンに過ぎない。

  • Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    次は……ケロリン？

    バウムのプレーを見ると、数人の選手が頭に浮かぶ。卓越したボールコントロール、巧みなドリブル、果敢な攻撃性は、マンチェスター・シティのスター、ケロリンを想起させる。

    バウム同様、フォワードのさまざまなポジションでプレーし、どこからでもDFを突破してチャンスを作る。バウムはケロリンより少し高く、フィジカルを生かす余地がある。

    19歳の彼女は俊敏さを生かし内へ切り込み、遠距離からシュートする姿はバルセロナFWサルマ・パラリュエロを想起させる。パラリュエロはCL決勝でその決定力を示し、バルサを3-0とリードさせるゴールを決め、数分後に4点目を追加した。 この戦術はバウムのプレーでも目立つが、キャリアの多くをセンターフォワードで過ごしたパラリュエロに対し、彼女はワイドプレーヤーらしい特性をより強く持つ。

  • Germany v Belgium - Women's Under-23 International FriendlyGetty Images Sport

    次は何が待っているのでしょうか？

    ブンデスリーガでプレーしたのはわずか1シーズンしかないため、バウムの次なるステップと適応力が注目される。トップレベルでの経験は少ないものの、数シーズン下部リーグでプレーした実績がある。

    以前は、獲得競争で最有力だったアーセナルへの移籍にはより大きな懸念があったかもしれない。 アーセナルは近年、カトリーネ・クールやローザ・カファジ、ジオ・ケイロスといった若手を獲得しながらも、トップチームへの定着率は低かった。しかし、今シーズン飛躍したスミラ・ホルムバーグの例は、昨年1月に正式就任したスレガース監督の下で状況が変わりつつあることを示している。

    北ロンドンのクラブはチーム構成的にも彼女に合っている。スレガース監督はサイドの選手を試合ごと、そして試合中でも頻繁にローテーションし、60分前後でウイングを交代させる。 経験の浅いバウムにとって、段階的な出場機会はプラスになるはずだ。また、スレガース監督は試合に合わせてワイドプレーヤーを起用するため、彼女にもチャンスが生まれるだろう。

    とはいえ、アーセナルへの移籍は未確定だ。バルセロナ、リヨン、バイエルンなどのビッグクラブが獲得に動く可能性もある。いずれも育成実績が豊富だ。ロンドン・シティやマンチェスター・ユナイテッドなら、最初からより多くの出場時間を与えられるかもしれない。

    最終判断はバウムと彼女の周囲が下す。大きな決断だが、冷静に考えられる彼女なら最適な道を選ぶはずだ。

    「私の目標はスターになることではなく、何よりも自分のやっていることに満足したいのです」と彼女は今年初めの『ディ・ヴェルト』紙インタビューで語った。同インタビューで彼女は来夏のシニア女子ワールドカップではなく、2029年開催の自国欧州選手権を目標に据えた。その長期的な視野と地に足のついた性格、そして並外れた才能が、彼女をさらに高いステージへ導くはずだ。