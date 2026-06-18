スウェーデン代表FWフェリシア・シュローダーは、この1か月で注目を集めた。 19歳の彼女は昨季ダマルスヴェンスカンで30得点9アシストを記録し、5月にはハッケンをヨーロッパカップ制覇に導いて大会最多8得点をマーク。その活躍でチェルシーから世界最高額とされるオファーを受け、ほかにも多数の強豪クラブが関心を示している。

また、サリナ・ヴィーグマン監督の下でイングランド代表最年少招集となったエリカ・パーキンソン（18歳）も移籍が噂される。彼女は2024-25シーズンにポルトガルリーグ最優秀若手選手に選ばれ、翌シーズンもヴァラダレス・ガイアで得点とアシストを伸ばした。 多くの若手イングランド選手が加入するNWSL移籍が噂される。NXGN 2026で15位のライラ・ハーバートも米国行きが取り沙汰される。

RBライプツィヒの19歳FWリサ・バウムも加わり、注目度はさらに高まっている。独紙『Bild』によると、クラブは彼女に巨額の移籍金を得る見込みで、バルセロナ、リヨン、マンチェスター・ユナイテッド、バイエルン、ロンドン・シティ・ライオネッスが関心を示す中、アーセナルがリードしているという。

では、欧州の強豪が注目するこの若きフォワードとはどんな選手なのか。バウムの魅力を探る。