リサ・バウム：アーセナルがバルセロナやマンチェスター・ユナイテッドなどを抑えて獲得した19歳の新加入ウインガー

中でも注目はスウェーデン代表FWフェリシア・シュローダー。19歳は昨季ダマルスヴェンスカンで30得点9アシストを記録し、5月のヨーロッパカップでも8得点でハッケンを優勝に導いた。チェルシーのオファーを断り、女子史上2番目の移籍金でレアル・マドリードへ加入した。
また、サリナ・ヴィーグマン体制下で最年少招集されたイングランド代表DFエリカ・パーキンソンも移籍。18歳の彼女は2024－25シーズンにポルトガルリーグ最優秀若手選手に選ばれ、翌シーズンもヴァラダレス・ガイアで得点とアシストを伸ばした。 その活躍が、多くの英国若手を集めるNWSLノースカロライナ・カレッジの目に留まった。さらに「NXGN 2026」15位のライラ・ハーバートも米国行きが噂される。
リサ・バウムもこの夏、注目の若手グループに加わった。5月にはビルト紙が、ドイツのクラブが巨額の移籍金を受け取る見込みだと報じ、バルセロナ、リヨン、マンチェスター・ユナイテッド、バイエルン、ロンドン・シティが関心を示した。しかしアーセナルがリードし、火曜日、今夏5人目の新戦力として発表された。
では、欧州の強豪が注目するこの若きフォワードとはどんな選手なのか。2019年以来の女子スーパーリーグ制覇を狙うアーセナルで、彼女はどんな役割を果たすのか。バウムを特別にする要素とは何なのか。