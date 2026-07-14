リサ・バウム：アーセナルがバルセロナやマンチェスター・ユナイテッドなどを抑えて獲得した19歳の新加入ウインガー

タンザニアでドイツ人の父とタンザニア人の母の間に生まれたバウムは、4歳で家族とともにドイツへ移住した。それ以前からサッカーに情熱を注ぎ、17歳で交通事故で亡くなった兄デニスとよく一緒にプレーしていた。

現在、彼女は試合のたびに兄のイニシャルを入れたスパイクを履き、兄の名前とメッセージを書いたテープを手首に巻いて追悼している。

ドイツに移住すると、彼女は地元のクラブMTVアーレンスボックでプレーを始め、後にTSVパンスドルフに移籍。同クラブでは唯一の女子選手だった。やがてハンブルクと共同管理となり、10代で同クラブのユースアカデミーに入団。2022年8月、15歳だったバウムはHSVとトップチーム契約を結び、2025年まで所属することになった。

契約満了に伴い、2025年にフリーでRBライプツィヒへ移籍。在籍3年間でハンブルクを2012年以来初めてフラウエン・ブンデスリーガへ導いた。1年目は2部昇格、2年目はトップリーグ昇格とDFBポカール準決勝進出に貢献した。

クラブでの活躍と並行し、U-16、U-17、U-20と各年代のドイツ代表でも中心選手として活躍。 14歳でU-16、15歳でU-17に選ばれ、17歳ではU-20ワールドカップで5試合に出場してベスト8進出に貢献。現在19歳ながら、ここ数か月はU-23でもレギュラーとしてプレーしている。