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Lisa Baum GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

リサ・バウム：アーセナルがバルセロナやマンチェスター・ユナイテッドなどを抑えて獲得した19歳の新加入ウインガー

Analysis
アーセナルウィメン
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L. Baum
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今夏の移籍市場では、女子サッカーのスター選手が次々と移籍している。アレクシア・プテラス、ジョージア・スタンウェイ、サム・カー、メアリー・アープス、ベス・ミード、ケイティ・マッケイブなど、大物揃いのオフシーズンだ。同時に、あまり知られていない若手選手たちも新天地へ移っている。

中でも注目はスウェーデン代表FWフェリシア・シュローダー。19歳は昨季ダマルスヴェンスカンで30得点9アシストを記録し、5月のヨーロッパカップでも8得点でハッケンを優勝に導いた。チェルシーのオファーを断り、女子史上2番目の移籍金でレアル・マドリードへ加入した。

また、サリナ・ヴィーグマン体制下で最年少招集されたイングランド代表DFエリカ・パーキンソンも移籍。18歳の彼女は2024－25シーズンにポルトガルリーグ最優秀若手選手に選ばれ、翌シーズンもヴァラダレス・ガイアで得点とアシストを伸ばした。 その活躍が、多くの英国若手を集めるNWSLノースカロライナ・カレッジの目に留まった。さらに「NXGN 2026」15位のライラ・ハーバートも米国行きが噂される。

リサ・バウムもこの夏、注目の若手グループに加わった。5月にはビルト紙が、ドイツのクラブが巨額の移籍金を受け取る見込みだと報じ、バルセロナ、リヨン、マンチェスター・ユナイテッド、バイエルン、ロンドン・シティが関心を示した。しかしアーセナルがリードし、火曜日、今夏5人目の新戦力として発表された。

では、欧州の強豪が注目するこの若きフォワードとはどんな選手なのか。2019年以来の女子スーパーリーグ制覇を狙うアーセナルで、彼女はどんな役割を果たすのか。バウムを特別にする要素とは何なのか。

  • Lisa Baum Hamburg U17 2022Getty Images

    すべてが始まった場所

    タンザニアでドイツ人の父とタンザニア人の母の間に生まれたバウムは、4歳で家族とともにドイツへ移住した。それ以前からサッカーに情熱を注ぎ、17歳で交通事故で亡くなった兄デニスとよく一緒にプレーしていた。

    現在、彼女は試合のたびに兄のイニシャルを入れたスパイクを履き、兄の名前とメッセージを書いたテープを手首に巻いて追悼している。

    ドイツに移住すると、彼女は地元のクラブMTVアーレンスボックでプレーを始め、後にTSVパンスドルフに移籍。同クラブでは唯一の女子選手だった。やがてハンブルクと共同管理となり、10代で同クラブのユースアカデミーに入団。2022年8月、15歳だったバウムはHSVとトップチーム契約を結び、2025年まで所属することになった。

    契約満了に伴い、2025年にフリーでRBライプツィヒへ移籍。在籍3年間でハンブルクを2012年以来初めてフラウエン・ブンデスリーガへ導いた。1年目は2部昇格、2年目はトップリーグ昇格とDFBポカール準決勝進出に貢献した。

    クラブでの活躍と並行し、U-16、U-17、U-20と各年代のドイツ代表でも中心選手として活躍。 14歳でU-16、15歳でU-17に選ばれ、17歳ではU-20ワールドカップで5試合に出場してベスト8進出に貢献。現在19歳ながら、ここ数か月はU-23でもレギュラーとしてプレーしている。

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  • Lisa Baum Hamburg Women 2024-25Getty Images

    大ブレイク

    『キッカー』誌によると、バウムは昨夏、多くのクラブからオファーを受け、幼少期から応援するバイエルン・ミュンヘンも獲得を画策した。しかしハンブルクで4年間過ごした彼女は「新たなスタート」を切るため、ライプツィヒ移籍を選択。同クラブの野心も魅力だったという。

    2023年にブンデスリーガ昇格を果たしたばかりのライプツィヒは、まだリーグで地位を確立途中のチームだ。そのためバウムに出場機会が豊富に回ってくる見込みがあり、実際昨季はチーム内で3選手のみが彼女より多くリーグ戦に出場した。

    リーグ戦23試合で6ゴール2アシストを記録し、14チーム中10位でシーズンを終えたRBライプツィヒで得点王の座を分け合った。圧倒的なサイドプレーとマークを振り切る能力が評価され、今夏も移籍の噂が絶えない。

  • Lisa Baum Arsenal announcement 2026David Price/Arsenal FC via Getty Images

    調子はどう？

    バウムは昨年、ライプツィヒでドイツ1部デビュー。火曜日、アーセナルへの移籍が発表された。

    アーセナルはここ数週間で多くの選手と契約満了となり、特にイングランド代表ミードのマンチェスター・シティ移籍が注目されていた。サイドの補強が必要だったレネ・スレガース監督は、バウムの加入で求めていたタイプの選手を得た。

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  • Lisa Baum RB Leipzig Women 2025-26Getty Images

    最大の強み

    バウムはストレートなプレースタイルが目を引く。前向きな姿勢でチームを速く前進させようとし、ディフェンダーにも躊躇なく突進する。10代らしいスピードと、巧みなボールさばき、両足を使いこなす能力が、そのスタイルをさらに効果的にしている。特に両足を使えることで、彼女のプレーは予測が難しい。

    内へ切り込んでシュートもクロスも選択できる。年齢の割に判断力も高く、さらに伸びしろがある。昨季は10位だったチームでチャンス創出数7位タイに入り、実力を示した。

    シュート力は左足ミドルが特に脅威で、状況判断を生かしゴール前にタイミングよく飛び込む。ボールを持たない時の動きも活発で、高い運動量とプレスでチームに貢献する。

    その姿勢は、彼女と働いた人々の証言とも一致する。ハンブルクのコーチ、マルウィン・ボルツは『ハンブルガー・モルゲンポストに「彼女はスキル、フィジカル、メンタルすべてを向上させようとする選手だ」と語っている。

  • Lisa Baum RB Leipzig Women 2025-26Getty Images

    改善の余地がある

    バウムの姿勢は重要だ。若手らしく課題はあるが、時間と経験で克服できる。例えば、プレッシングは積極的だが、動きを洗練し、場面ごとに最も効果的なプレーを理解する必要がある。それはやがて身につくだろう。

    さらに、攻め込むタイミングと、ボールを保持してチームがビルドアップするのを助けるタイミングの判断もまだ課題だ。しかし、優れたパス能力があるため、アーセナルのような支配的なチームなら克服できるだろう。 まだチーム基盤を築いているライプツィヒでは、トランジションで積極的に攻めたい気持ちも理解できる。

    試合の流れに波があるのも事実だが、若いフォワードなら当然で、経験を積めばより一貫して影響を与えられるようになる。トップレベルのフィジカルにも、時間とともに適応していくだろう。まだトップリーグで1シーズンしかプレーしていないことを考えれば当然だ。

  • Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    次は……ケロリン？

    バウムのプレーを見ると、数人の選手が頭に浮かぶ。卓越したボールコントロール、巧みなドリブル、攻撃的な姿勢は、マンチェスター・シティのスター、ケロリンを想起させる。

    バウムと同様、彼女はフォワードの複数ポジションをこなすことができ、どの位置でもDFを突破しチャンスを作る。バウムはケロリンより少し高く、フィジカルを生かす余地がある。

    19歳の彼女は俊敏さを生かし内側に切り込み、遠距離からシュートを放つ。その姿には、元バルセロナFWサルマ・パラリュエロを思わせる要素がある。パラリュエロはCL決勝でその決定力を示し、バルサを3－0とリードさせるゴールを決め、数分後には4点目を追加した。 この戦術はバウムのプレーでも目立ちつつある。ただし、キャリアを通じてセンターフォワード起用が多かったパラリュエロに対し、バウムはワイドプレーヤーらしい特性をより強く持つ。

  • Lisa Baum Germany U23 Women 2026Getty Images

    次は何が起こるのでしょうか？

    ブンデスリーガでのプレーは1シーズンだけだが、バウムがキャリアの次のステップをどう切り拓くのか興味深い。トップレベルでの経験は少ないものの、シニアでは数シーズンプレーしている（1シーズンを除き下位リーグ）。

    以前、アーセナルはバウム争奪戦の最有力候補とされ、移籍への懸念も大きかった。 アーセナルは近年、カトリーネ・クール、ローザ・カファジ、ジオ・ケイロスら若手を獲得しながらも、トップ定着には苦戦していた。しかし今季、スミラ・ホルムバーグの成長は、昨年1月に正式就任したスレガース監督の下で状況が好転していることを示している。

    北ロンドンのクラブはチーム構成の面でも彼女に合っている。スレゲルス監督は試合ごと、試合中でもサイド選手を頻繁にローテーションし、60分前後で交代させるからだ。 経験の浅いバウムにとって、段階的な出場機会はプラスになるはずだ。さらに、スレガース監督は試合内容に合わせてワイドプレーヤーを起用するため、彼女にもチャンスが巡ってくるだろう。

    19歳での決断は大きい。だが、冷静に判断できる選手だ。 「私の目標はスターになることではなく、何よりも自分のやっていることに満足したいのです」と、彼女は今年初め『ディ・ヴェルト』紙のインタビューで語った。そのインタビューで彼女は、来夏のシニア女子ワールドカップを目標とする考えを否定し、代わりに2029年に自国で開催される欧州選手権を目標に掲げた。

    その長期的な視野と地に足のついた性格、そして並外れた才能が相まり、バウムはさらに高いレベルへ到達できるだろう。彼女自身も、そしてアーセナルも、そう願っている。