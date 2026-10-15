マルティネスは自身のインスタグラムで、当初の感情的な発言は、マンチェスター・ユナイテッドの成功を何としても見たいという思いから出たものだと説明した。DFは「昨日の私の発言についてさまざまなことが言われているので、何を言い、どう感じているのか、少し考えを伝えたい」と記した。「試合後、私は皆が望んでいた結果を得られなかったことへの怒りと悔しさから発言した。

「私を知る人なら、私がどれほどの情熱と献身、そして勝利への強い思いを持ってサッカーに向き合っているかを知っている。物事が思いどおりに進まないときはつらい。マンチェスター・ユナイテッドほどの歴史と名声を持つクラブを代表しているなら、なおさらだ。

「私の言葉には、自分の気持ちと、このクラブが最高のタイトルを争う姿をどれほど見たいかが表れている」

かつてアヤックスに所属したマルティネスは続けて、経営陣にさらなる投資を求めた発言について説明した。「高い基準を求めることは、私のサッカー観であり、このユニフォームを着ることに伴う責任の一部でもある。もっと多くを望むと言うとき、私が言っているのは、このクラブの一員として私たち全員が持つべき向上心のことだ。成長を続け、より強くなり、最高レベルで戦うために必要なものをすべて手にするための向上心だ。

「これは、私を筆頭に、全員が自らに課すべき基準だ。何よりもまず結果を出さなければならないのは、私たち選手だと分かっている。その責任を率先して負うつもりだ」



