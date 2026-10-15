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リサンドロ・マルティネス、マンチェスター・ユナイテッド首脳陣への痛烈な批判は「怒りと苛立ち」が原因と説明も、謝罪は拒否
マルティネス、マンチェスター・ユナイテッド経営陣への批判について釈明
マンチェスター・ユナイテッドは火曜日、アトレティコ・マドリーに0-2で敗れ、試合後にはマルティネスが怒りを爆発させた。28歳のマルティネスはクラブの経営陣とスポーツディレクターのジェイソン・ウィルコックスを批判し、夏の移籍市場でマイケル・キャリック監督を支援しなかったと非難した。
ユナイテッドの幹部がこのセンターバックを処分する準備を進めているとの報道が広がるなか、マルティネスは水曜日にSNSで自身の立場を明らかにした。アルゼンチン代表のマルティネスは事態の沈静化を図ったものの、271語に及ぶ声明には、批判の矛先を向けた幹部らへの直接的な謝罪がなかった。
この騒動は、今季最初の9試合で5敗を喫したマンチェスター・ユナイテッドが揺れるさなかに起きた。チームメイトのアマド・ディアロがSNSに謎めいたメッセージを投稿し、「とんでもない恥さらしだ。言葉もない」と記したことも、ロッカールームの緊張をさらに浮き彫りにし、オールド・トラッフォード周辺に新たな騒ぎをもたらした。
- Alterphotos
「怒りといら立ちから発言した」
マルティネスは自身のインスタグラムで、当初の感情的な発言は、マンチェスター・ユナイテッドの成功を何としても見たいという思いから出たものだと説明した。DFは「昨日の私の発言についてさまざまなことが言われているので、何を言い、どう感じているのか、少し考えを伝えたい」と記した。「試合後、私は皆が望んでいた結果を得られなかったことへの怒りと悔しさから発言した。
「私を知る人なら、私がどれほどの情熱と献身、そして勝利への強い思いを持ってサッカーに向き合っているかを知っている。物事が思いどおりに進まないときはつらい。マンチェスター・ユナイテッドほどの歴史と名声を持つクラブを代表しているなら、なおさらだ。
「私の言葉には、自分の気持ちと、このクラブが最高のタイトルを争う姿をどれほど見たいかが表れている」
かつてアヤックスに所属したマルティネスは続けて、経営陣にさらなる投資を求めた発言について説明した。「高い基準を求めることは、私のサッカー観であり、このユニフォームを着ることに伴う責任の一部でもある。もっと多くを望むと言うとき、私が言っているのは、このクラブの一員として私たち全員が持つべき向上心のことだ。成長を続け、より強くなり、最高レベルで戦うために必要なものをすべて手にするための向上心だ。
「これは、私を筆頭に、全員が自らに課すべき基準だ。何よりもまず結果を出さなければならないのは、私たち選手だと分かっている。その責任を率先して負うつもりだ」
選手陣が混乱する中、キャリックを擁護
経営陣を批判する一方で、マルティネスはキャリックを全面的に支持した。試合後最初のインタビューでは、監督は最善を尽くしていると強調し、クラブは「監督を何度も何度も何度も代え続けるわけにはいかない」と訴えた。
その後に発表した声明でも、マルティネスはコーチングスタッフとチームへの支持を改めて強調した。「我々は自分たちにさらに高いものを求め、マンチェスター・ユナイテッドを再び頂点に導くために力を合わせなければならない」と述べた。「チームメイト、監督、そしてこのクラブを前進させるために働くすべての人を信じている」
「野心と献身を持って力を合わせ、取り組み続けることが前進する道だと確信している。勝つこと、最高レベルで戦うこと、そしてこのエンブレムのために持てるすべてを捧げること。それが初日から変わらない私の目標だ」
- Getty Images Sport
戦力を欠くマンチェスター・ユナイテッド、リーズ遠征へ
ユナイテッドは日曜日、プレミアリーグの重要な一戦でエランド・ロードに乗り込む。試合に向けて、周囲の雑音を遮断する必要がある。リーズ・ユナイテッド戦ではルーク・ショー、パトリック・ドルグ、ヌサイル・マズラウィがいずれも欠場し、キャリックは守備陣の人選に苦慮している。マタイス・デ・リフトは背中の負傷による1年間の離脱を経て、先ごろマドリードでベンチに復帰したばかりだ。そのため、論争が続く中でもマルティネスは先発に欠かせない存在となっている。
今週末の試合だけでなく、マルティネスの長期的な将来も不透明だ。現行契約は6月末に満了し、オールド・トラッフォードでのキャリアに疑問符が付いている。ユナイテッドは契約を1年間延長できるオプションを保持しており、移籍金5700万ポンドのワールドカップ優勝経験者を来夏にフリーで失わないため、その権利を行使するとの見方が広がっている。
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