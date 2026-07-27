BSR Agency
翻訳者：
リサンドロ・マルティネスは、アルゼンチン代表がスペインでのワールドカップ優勝トロフィー授与式を欠席した理由を説明し、「傲慢だ」という批判を否定した。
マルティネス、アルゼンチンの行動を擁護
2026年W杯決勝でスペインに敗れたアルゼンチン代表は批判を受けた。マンチェスター・ユナイテッドのDFマルティネスは、トロフィー掲揚に背を向けたと指摘されたが、「遠征サポーターと共有した瞬間だ」と反論した。
- AFP
ファンへの敬意
メットライフ・スタジアムで表彰台に背を向けたアルゼンチン代表の姿は、ソーシャルメディアで「品格に欠ける」と非難された。しかしマルティネスは、テレビ観戦者が誤解していると主張した。
「カメラに背を向けていたのは、ファンと一緒に歌い続けていたからです」とこのDFは説明した。「アルゼンチンファンへの敬意を示すため、その場を離れられませんでした。試合後、スペイン代表の選手やスタッフ全員に挨拶しました。」
マルティネス氏、「傲慢」との指摘を否定
アルゼンチンの振る舞いを巡る論争は、試合後の衝突でさらに激化した。レアンドロ・パレデスはピッチでガビやエリック・ガルシアと、ロベルト・アヤラアシスタントコーチはダニ・オルモと口論になり、批判に拍車をかけた。しかしマルティネス監督は批判を一蹴し、多くは根拠がないと主張した。
マルティネス監督は「複雑な気持ちだ。あのような憎悪を抱く根拠が何もないのだから、少し腹が立つ」と語った。「我々は傲慢だと言われるが、それは我々についてというより、そう言う人々自身について多くを物語っているのかもしれない。我々は常に相手チームに対して敬意を払ってきた。」
- (C)Getty Images
スカローニ監督はチームを支持している
決勝後の批判にもかかわらず、スカローニ監督は選手たちの振る舞いを擁護し、敗北の中でも手本を示したと主張した。同監督は選手たちの姿勢を称賛し、失望を品位を持って受け止めたと述べた。
試合後、彼はこう語った。「敗北は受け入れる。我々は全力を尽くし、重要な局面まで進んだ。今日のようにピッチで全てを出し切れば、それは国民や国にとって素晴らしい手本となる。負けても、また立ち上がらねばならない。今日、我々は負けることを知った。」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。