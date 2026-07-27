リサンドロ・マルティネスは、アルゼンチン代表がスペインでのワールドカップ優勝トロフィー授与式を欠席した理由を説明し、「傲慢だ」という批判を否定した。

メットライフ・スタジアムで表彰台に背を向けたアルゼンチン代表の姿は、ソーシャルメディアで「品格に欠ける」と非難された。しかしマルティネスは、テレビ観戦者が誤解していると主張した。

「カメラに背を向けていたのは、ファンと一緒に歌い続けていたからです」とこのDFは説明した。「アルゼンチンファンへの敬意を示すため、その場を離れられませんでした。試合後、スペイン代表の選手やスタッフ全員に挨拶しました。」



