その後、ユナイテッドの監督はロッカールーム内の不和の噂を打ち消そうとした。「多くの人がさまざまなことを言っている。現役選手や元選手だからといって、ここで何が起きているかを知っているわけではない。選手たちは私を全面的に信じている。外部の人が話しているからといって、それが真実になるわけではない。私が話しているのが真実だ」

「［金曜日の］チームの状態は素晴らしかった。実際、ここしばらくで見た中でも最も良かった。話は至って単純だ。［チームの士気には］影響していない。はっきり言っておく。我々は良い状態にある。チームとして、もう前に進んでいる。チームにとって、まったく大ごとではない。選手たちは非常によく練習しており、士気も高い」

マルティネスの状況については、こう締めくくった。「非常に単純なことだった。我々は状況を理解した。リチャは自分が間違いを犯したと理解した。クラブからは非常に良い感触を得ている。この状況を受けて何かをしたいという思いがチームにあることも分かる。我々は前に進んだ。本当にそうだ。チームには新鮮な空気がある」



