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リサンドロ・マルティネスの激しい発言を受け、マイケル・キャリックがマンチェスター・ユナイテッドの1月の大量補強を示唆
マドリードで不満が爆発
マンチェスター・ユナイテッドがアトレティコ・マドリーに0-2で敗れた後、緊張が高まった。パブロ・バリオスとアデモラ・ルックマンのゴールにより、ユナイテッドは直近5試合で3敗目を喫し、キャリックには強い重圧がのしかかった。
試合直後、マルティネスはクラブ首脳陣を公然と批判した。アルゼンチン人DFは、選手層を強化する補強が不足していると感じていることに強い不満を示し、現在の投資水準では、すべての大会で戦い抜く力が大きく制限されると主張した。
事態は急速に悪化し、クラブ内部での懲戒処分に発展した。マルティネスには罰金が科され、問題解決に向けて木曜日にキャリックとクラブ幹部との会合に出席するよう求められた。当初の批判から48時間後には、公の場で正式に謝罪していた。
- AFP
キャリック、冬の移籍市場での計画を明言
内部で意見の食い違いがあるものの、カリック監督は1月の移籍市場で積極的に動く可能性を示唆し、DFが抱く根本的な懸念を認めた。『スカイスポーツ』の取材に対し、マンチェスター・ユナイテッドの指揮官はシーズン途中に補強の選択肢を検討する必要性について語った。
「次の移籍市場が来れば、計画を立て、最大限に活用したいと考えるものだ。現時点では、それが具体的にどのような形になるかはまだ分からない。ただ、移籍市場が開いている以上、チャンスがあるのは間違いない。だから、どんな形であれ、より強くなれるよう、必ず検討していく」
ユナイテッド、内部の騒動を乗り越える
その後、ユナイテッドの監督はロッカールーム内の不和の噂を打ち消そうとした。「多くの人がさまざまなことを言っている。現役選手や元選手だからといって、ここで何が起きているかを知っているわけではない。選手たちは私を全面的に信じている。外部の人が話しているからといって、それが真実になるわけではない。私が話しているのが真実だ」
「［金曜日の］チームの状態は素晴らしかった。実際、ここしばらくで見た中でも最も良かった。話は至って単純だ。［チームの士気には］影響していない。はっきり言っておく。我々は良い状態にある。チームとして、もう前に進んでいる。チームにとって、まったく大ごとではない。選手たちは非常によく練習しており、士気も高い」
マルティネスの状況については、こう締めくくった。「非常に単純なことだった。我々は状況を理解した。リチャは自分が間違いを犯したと理解した。クラブからは非常に良い感触を得ている。この状況を受けて何かをしたいという思いがチームにあることも分かる。我々は前に進んだ。本当にそうだ。チームには新鮮な空気がある」
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焦点はリーズ・ユナイテッドとの対戦へ
カリックにとって当面の最優先課題は、チームの深刻な不振に歯止めをかけることだ。日曜日にはリーズ・ユナイテッドとの重要な一戦が控えており、批判を封じ、シーズン序盤の勢いを取り戻す絶好の機会となる。
最近の規律上の措置にもかかわらず、マルティネスは今週末の先発候補に残っている。冬の移籍市場が開く前にチームを立て直すには、マルティネスとチームの双方が力強いパフォーマンスを見せることが不可欠だ。
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