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リサンドロ・マルティネスの控訴判決が判明。マンチェスター・ユナイテッドのアルゼンチン人DFは、リーズのFWドミニク・カルバート＝ルーインの髪を引っ張った件で、何試合の出場停止となるのか。
FAはマルティネスの退場処分に対するマンチェスター・ユナイテッドの申し立てを却下した。
イングランドサッカー協会（FA）は、マンチェスター・ユナイテッドの退場処分に対する異議を却下し、マルティネスに出場停止3試合の全期間履行を命じた。FAは、リーズFWカルバート＝ルーウィンとの髪を引っ張ったトラブルでアルゼンチン人選手を退場させた主審に「明白かつ明らかな誤り」はなかったと判断した。
FA懲戒委員会は、この処分が妥当であり、プロサッカーでこのような行為は「容認されず、抑止されるべき」と強調した。マルティネスはすでにチェルシー戦（1-0で勝利）を欠場し、次節ブレントフォード戦とリヴァプールとのノース・ウェスト・ダービーも出場停止となる。
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キャリックは怒って去った
キャリックはこの判定に不満で、当初のレッドカードについて「見た中で最悪の判定の一つ」と語った。現代の審判の厳格さに公然と異議を唱えているが、元マンチェスター・ユナイテッドのMFは、決定が最終的なものであることを受け入れるしかないとも認めた。
ESPNの取材に「当然、失望している。試合後の私の感情は明白だったはずで、今も変わらない」と語った。 今はそれ以上言及したくない。結果が出た以上、仕方がない。我々はいくつかの判定に不運だったが、気に入らなくても受け入れて前に進むしかない」
暫定監督の守備陣の危機が深刻化
マルティネスの出場停止が確定し、ユナイテッドのセンターバック不足はさらに深刻になった。デ・リフトはキャリック体制下でまだ出場しておらず、状態は不透明。ヨロも練習中の怪我から回復中。一方、直近2試合で出場停止だったマグワイアが復帰し、ブレントフォード戦では先発すると見込まれる。
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マルティネスの復帰時期
アルゼンチン代表選手は、5月9日にレッドデビルズがサンダーランドを訪れる試合まで公式戦への復帰は難しい。そのため、ブレントフォード戦やリヴァプール戦はスタンドから観戦することになる。
キャリックの当面の仕事は、残ったDFの負担を調整しつつ、デ・リフトの状態が回復するのを待つことだ。欧州カップ戦出場権を争う佳境を迎え、主軸不在でもユナイテッドが粘れるかどうかが2025-26シーズンの行方を左右する。