リサンドロ・マルティネスの控訴判決が判明。マンチェスター・ユナイテッドのアルゼンチン人DFは、リーズのFWドミニク・カルバート＝ルーインの髪を引っ張った件で、何試合の出場停止となるのか。

イングランドサッカー協会（FA）は、マンチェスター・ユナイテッドの退場処分に対する異議を却下し、マルティネスに出場停止3試合の全期間履行を命じた。FAは、リーズFWカルバート＝ルーウィンとの髪を引っ張ったトラブルでアルゼンチン人選手を退場させた主審に「明白かつ明らかな誤り」はなかったと判断した。

FA懲戒委員会は、この処分が妥当であり、プロサッカーでこのような行為は「容認されず、抑止されるべき」と強調した。マルティネスはすでにチェルシー戦（1-0で勝利）を欠場し、次節ブレントフォード戦とリヴァプールとのノース・ウェスト・ダービーも出場停止となる。