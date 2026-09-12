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リサンドロ・マルティネスがアーリング・ハーランドに強気の警告。マンチェスター・ユナイテッドDFはマンチェスター・シティとのダービー決戦へ প্রস্তুえる
マンチェスター・ダービーの舞台を整える
マンチェスター・ユナイテッドは日曜午後、オールド・トラッフォードで同じ街のライバル、マンチェスター・シティを迎える。ユナイテッドはプレミアリーグで出足が鈍かったものの、木曜夜に行われたチャンピオンズリーグのサバフ戦で4-0の勝利を収め、士気を高めてダービーに臨む。
今度の一戦では、マルティネスとハーランドがピッチ上で個人対決を再び繰り広げることになる。ハーランドはマルティネスのダービーデビュー戦でハットトリックを記録したものの、その後のアルゼンチン人DFとの対戦5試合ではゴールを決められていない。特筆すべきは、1月にマイケル・キャリックの下でユナイテッドが2-0で勝利した試合で、マルティネスが非の打ちどころのない守備を披露し、多産なシティFWに対応できるのかというそれまでの疑念を封じたことだ。
- Every Second Media
マルティネス、過去の因縁を一蹴
ハーランド相手に直近で見事な成績を残しているにもかかわらず、マルティネスは過去の対戦にこだわることを拒んでいる。欧州大会でのサバフ戦勝利後に報道陣の取材に応じたこのセンターバックは、マンチェスター・シティの大黒柱を封じてきたこれまでの実績について質問を受けた。
「そうだね。でも、それは過去のことだ」とマルティネスは答えた。「過去は過去だし、もう終わったことだ。今はこの試合に向けて、僕自身が準備を整えなければならない。前回とはまったく違う試合になるだろうからね」
絶好のタイミングで調子を上げる
ユナイテッドの週半ばの欧州戦での勝利は、チームにとって重要な前向きさをもたらした。マルティネスもその結果の重要性を認めている。「勝てば自信が高まるのは間違いない」と説明した。「でも今は冷静でいなければならないし、謙虚でなければならない。今夜はこの勝利を喜び、そして明日になったら、僕たちにとって本当に重要なダービーについて考えなければならない」
シティはこの一戦を前に48時間多く休養を取っているが、マルティネスはこの日程をまったく気にしていない。「これこそ僕たちが望んでいることだ。3日おきに試合をし、すべての大会で戦うことだ」と付け加えた。「僕たちはずっと前からそれを望んできたし、今は準備ができている。今は回復しなければならないし、これがチームとして求める基準なんだ」
このDFはサバフ戦で得点も記録したが、主眼はあくまで守備の役割にあると強調した。「パフォーマンスにも無失点にも満足している」とマルティネスは締めくくった。「僕はDFだし、得点できればそれは良いことだ。でも得点できなくても問題ではない。僕にとって大事なのは勝ち点3を取ること、勝つこと、そして良いフットボールをすることだ。それが僕にとって一番重要だし、それだけだ」
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オールド・トラッフォードでの極めて重要な一戦
ユナイテッドは次に、エンツォ・マレスカ率いるチームをオールド・トラッフォードに迎え、国内で最大の試練に臨む。ダービーで好結果を確保できれば、ユナイテッドの停滞するプレミアリーグ戦線における大きな転機となり得る。
マルティネスにとって当面の焦点は、日曜日の大一番までに回復することだ。再びハーランドを沈黙させられるかどうかが、マンチェスターの覇権をどちらが握るかを左右する決定的な要素になり得る。
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