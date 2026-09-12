ユナイテッドの週半ばの欧州戦での勝利は、チームにとって重要な前向きさをもたらした。マルティネスもその結果の重要性を認めている。「勝てば自信が高まるのは間違いない」と説明した。「でも今は冷静でいなければならないし、謙虚でなければならない。今夜はこの勝利を喜び、そして明日になったら、僕たちにとって本当に重要なダービーについて考えなければならない」

シティはこの一戦を前に48時間多く休養を取っているが、マルティネスはこの日程をまったく気にしていない。「これこそ僕たちが望んでいることだ。3日おきに試合をし、すべての大会で戦うことだ」と付け加えた。「僕たちはずっと前からそれを望んできたし、今は準備ができている。今は回復しなければならないし、これがチームとして求める基準なんだ」

このDFはサバフ戦で得点も記録したが、主眼はあくまで守備の役割にあると強調した。「パフォーマンスにも無失点にも満足している」とマルティネスは締めくくった。「僕はDFだし、得点できればそれは良いことだ。でも得点できなくても問題ではない。僕にとって大事なのは勝ち点3を取ること、勝つこと、そして良いフットボールをすることだ。それが僕にとって一番重要だし、それだけだ」



