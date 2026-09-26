Getty
翻訳者：
リオ・ングモハ、トーマス・トゥヘルの選考でスペイン戦に臨むイングランド代表メンバーから落選したリヴァプールの新星
トゥヘル、若さより経験を選択
トーマス・トゥヘル監督は、イングランドがスペインと戦う注目のネーションズリーグ初戦に向けた試合当日の準備を整えたが、リヴァプールの新星ングモハにとって朗報とはならなかった。アンフィールドとセント・ジョージズ・パークで大きな注目を集めてきた18歳FWは、ウェンブリーで行われるこの一戦の試合登録メンバーから外れた。
この10代のアタッカーは今月初め、トゥヘル監督によって初めてフル代表のメンバーに選出されており、多くの人がそれを、このドイツ人指揮官が新たな才能を積極的に起用していく意志の明確な表れだと受け止めていた。しかし、現世界王者かつ欧州王者との対戦を前に、イングランドのコーチングスタッフはより慎重なアプローチを取ったようだ。ングモハは今夜、国立競技場を埋める満員の観衆の前で、イングランドがEURO2024決勝敗戦の雪辱を果たそうとする戦いを、ピッチ脇から見守ることになる。
- Getty Images Sport
登録人数の制限がトゥヘルに決断を迫る
この選手がメンバー外となった決定は、練習での努力やパフォーマンスを反映したものではなく、純粋に事務的な規定によるものだった。UEFAの規則では試合当日の登録メンバーは23人に厳格に制限されているが、トゥヘルが24人の squad をキャンプに帯同させたため、最終的なチームシートから1人を外さなければならなかった。リヴァプールのアカデミー出身であるこの選手にとって不運だったのは、ルイス・デ・ラ・フエンテ率いるチームとの注目の一戦で、唯一メンバーから外れる存在に選ばれたことだ。この除外により、国際舞台のトップレベルを相手に戦うチャンスは一時的に先送りとなり、象徴的なウェンブリーのピッチに立つ機会もしばらく保留となった。
リヴァプールの新たな神童が見せる急成長
ングモハがその試合のメンバーから外れたことは、ここまでの並外れたキャリアの軌跡を踏まえれば、おそらくは小さな後退にすぎない。実際、この夏にフロリダで行われたワールドカップ前のトレーニングキャンプに向け、イングランド代表Aチームに帯同する5人の追加招集選手の1人に選ばれていた。A代表キャンプでのこの経験は、国際舞台の環境への順応を早めることを目的としたものであり、大西洋を渡って行われたそれらのセッションで、彼がコーチングスタッフに強い印象を残したことは明らかだった。
その夏の経験に続いて、ングモハはニュージーランド戦で1-0の勝利を収めた親善試合で、予想外のイングランド代表Aデビューをすぐに果たした。後半から途中出場すると、躍動感あふれる短いプレーでたちまち目を引いた。そしてこの出場により、イングランド代表Aでプレーした史上5番目の年少選手として、その名を歴史に刻んだ。
- Getty Images Sport
ネーションズリーグでの今後のチャンス
スペイン戦は、ングモハが公式戦でホームデビューを果たすには時期尚早となったが、インターナショナルブレークでは、このFWが出場機会を得るチャンスがほかにもいくつかある。イングランドは今後数週間でチェコと2試合、クロアチアと1試合を戦う予定となっており、トゥヘルにはメンバーをローテーションし、さまざまな選択肢を見極める十分な機会が与えられる。ドイツ人指揮官は主力選手の負荷を慎重に管理するとみられており、それによってキャンプが進むにつれて、ングモハが試合日のローテーションにさらに組み込まれていく道が開かれるはずだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。