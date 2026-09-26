トーマス・トゥヘル監督は、イングランドがスペインと戦う注目のネーションズリーグ初戦に向けた試合当日の準備を整えたが、リヴァプールの新星ングモハにとって朗報とはならなかった。アンフィールドとセント・ジョージズ・パークで大きな注目を集めてきた18歳FWは、ウェンブリーで行われるこの一戦の試合登録メンバーから外れた。

この10代のアタッカーは今月初め、トゥヘル監督によって初めてフル代表のメンバーに選出されており、多くの人がそれを、このドイツ人指揮官が新たな才能を積極的に起用していく意志の明確な表れだと受け止めていた。しかし、現世界王者かつ欧州王者との対戦を前に、イングランドのコーチングスタッフはより慎重なアプローチを取ったようだ。ングモハは今夜、国立競技場を埋める満員の観衆の前で、イングランドがEURO2024決勝敗戦の雪辱を果たそうとする戦いを、ピッチ脇から見守ることになる。