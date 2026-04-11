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「リオ・ングモハは『信じられないほどすごい！』」――アンディ・ロバートソンは、リバプールの若き選手が自分の助言に耳を貸さなかったのは正解だったと語り、このウインガーに「輝かしい未来が待っている」と見ている。
アンフィールドでングモハが主役となる
リヴァプールの若手が再び脚光を浴びている。フルハム戦を2-0で制したングモハは、今最も注目の選手だ。プレミアリーグ2度目の先発となった17歳のウインガーは36分、個人技で先制。彼の成長に大きな期待がかかる理由を証明した。
中央へ切り込み、ファーサイドへ正確なカーブを掛けてネットを揺らし、不振だったチームに久々の白星をもたらした。その冷静さに、ベテランたちもしばし言葉を失った。
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ロバートソンの助言は、無視して正解だった。
試合終了後、スカイ・スポーツの取材に応じたロバートソンは、ングモハが行動を起こす前に自分がプレーを仕向けようとしていたと明かした。スコットランド代表のロバートソンは、自身の走り込みを無視した10代の選手の判断が正しかったと認め、そのプレーが先制点につながったと語った。
「彼は信じられないほど素晴らしい。時にはベテランの指示を聞かずに切り込み、見事なフィニッシュを決めた。常に学び、耳を傾ける素晴らしい選手だ。彼とトレイ・ニョニとプレーするのは楽しく、チームメイトの言葉にもよく耳を傾ける。 彼らの成長は目覚ましい。将来が楽しみだが、現在も十分素晴らしい」とロバートソンは語った。
リヴァプールのレジェンド、一つの時代の幕が下りる
今シーズン限りでアンフィールドを去ることを表明したロバートソンにとって、この試合は感慨深いものだった。9年間で多くのタイトルを獲得し、副キャプテンとしてチームを支えた彼は、新しい時代を迎えるアンフィールドで、残りの時間を一秒も無駄にしない決意をしている。
彼はこう語った。「自分の歌が何度か歌われることは分かっていた。このクラブは僕にとってすべてだ。ここに来て9年、少年から大人になり、このクラブが僕を作り上げてくれた。本当に感謝している。 このクラブにいる間、一分一秒を楽しみ、大切にしたい。先発で出る時は、その瞬間を満喫するだけだ。」
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レッズの若手選手たちの明るい未来
リヴァプールの主将ファン・ダイクも、若手ングモハの活躍を称えた。オランダ人DFは、彼の影響力を強調しつつ、成長に集中し続けるよう促した。
試合後、ファン・ダイクは「彼には明るい未来がある。それは彼と周囲次第だ。良い試合をしたし、重要なゴールも決めた。次はまた別の試合だ。先制点は重要だ。 「しばらく試合をしていないフルハムが相手だったから、何が起こるか分からなかった。前半は良かったが、後半は疲れが出た。それでも無失点で終え、選手たちの姿勢には満足している。ただ1勝しただけ。前進し続けるしかない」