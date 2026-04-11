「リオ・ングモハは『信じられないほどすごい！』」――アンディ・ロバートソンは、リバプールの若き選手が自分の助言に耳を貸さなかったのは正解だったと語り、このウインガーに「輝かしい未来が待っている」と見ている。

リヴァプールの若手が再び脚光を浴びている。フルハム戦を2-0で制したングモハは、今最も注目の選手だ。プレミアリーグ2度目の先発となった17歳のウインガーは36分、個人技で先制。彼の成長に大きな期待がかかる理由を証明した。

中央へ切り込み、ファーサイドへ正確なカーブを掛けてネットを揺らし、不振だったチームに久々の白星をもたらした。その冷静さに、ベテランたちもしばし言葉を失った。