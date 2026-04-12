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リオ・ングモハには稀有な「特別な資質」がある。アーネ・スロット監督は、リヴァプールの若手が決めたモハメド・サラーを思わせるゴールを称賛した。
バトンタッチ――ングモハは新たなサラーとなるか？
ングモハは、サラーを思わせるカーブをかけた冷静なシュートで先制した。このゴール後、監督は彼を絶賛。スロット監督は「彼は1対1で優位に立つ特別な才能を持つ。あのゴールはまさにその証だ。ボールをフリーにし、ターンからシュートまで、まるでサラーのフィニッシュだった」と語った。
「彼には現代サッカーで稀な資質がある。1対1を支配する力だ」とスロット監督は記者団に語った。「ゴールを決めた瞬間、体をひねってボールをフリーにし、シュート。まさにモハメド・サラーのようなフィニッシュだ！」
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アンフィールドの流れを変える
フラム戦でもリヴァプールは主導権を握れなかったが、ングモハの鮮やかなプレーが流れを変えた。スロット監督は「彼の卓越した個人技が勝利を呼んだ」と話し、フラムが優位だった時間帯に無失点で切り抜け、最終的にサラーが2-0としたと語った。
「これは我々が普段見せる姿とは少し違うものだ」とスロット監督は語った。「立ち上がりは良かった。最初の20〜25分、決定機は作れなかったが相手のペナルティエリアで何度もチャンスを作った。 しかし5〜10分間、フルハムに流れが傾いた。いつも記者会見で同じ顔を見る君たちも知っている通り、その後に何が起こるかだ。そう、失点する。 しかしその瞬間にリオが決勝点を奪った。ゴールと流れの重要性を示したね。もしあの10分で失点していれば、試合は全く違う展開になっていただろう」
最高の舞台への準備はできていますか？
火曜日に迫るPSGとのチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦を控え、リヴァプールのファン全員が気になっているのは、ングモハが先発メンバーに名を連ねるかどうかだ。
「もちろん、問題は彼が2日後も同じパフォーマンスをできるかだ。それはまた別の話だ。だが、彼がそのレベルでプレーできるか？ できる。私が彼を起用するのは、彼を戦力の一人だと見ているからだ」とスロットは続けた。「彼は他の選手に劣るわけでも、シーズン序盤に経験を積んだ若手でもなく、今はどの試合でも選べる選手だ。だから火曜日の試合でも選べる。ただし、17歳に6日で3試合をさせるのが現実的なのか、特にパリの試合のような強度を考えると疑問はある」 彼はどの試合でも使える選手だ。火曜日の試合でも同じだ。ただし、17歳の選手に6日間で3試合をさせるのは現実的なのか、という疑問はある。パリの試合を現地で見た人なら、その激しさを知っているはずだ」
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近い将来の影響
ングモハについては長期的な可能性に注目する声が多いが、スロット監督は彼が今すぐ大きなインパクトを与えられると確信している。監督は、出場時間が増えているのは、練習や強豪との試合で示した「成果」が直接の理由だと強調した。
「長期的な将来だけでなく、近い将来についてもです。数週間、あるいは数カ月前には、彼の出場時間が増えるだろうと述べたと思います。彼は強さを増し、途中出場時だけでなくトレーニングでも、見栄えの良いトリックだけでなく『決定的な成果』を示すようになったからです」とスロット監督は語った。