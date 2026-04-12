リオ・ングモハには稀有な「特別な資質」がある。アーネ・スロット監督は、リヴァプールの若手が決めたモハメド・サラーを思わせるゴールを称賛した。

火曜日に迫るPSGとのチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦を控え、リヴァプールのファン全員が気になっているのは、ングモハが先発メンバーに名を連ねるかどうかだ。

「もちろん、問題は彼が2日後も同じパフォーマンスをできるかだ。それはまた別の話だ。だが、彼がそのレベルでプレーできるか？ できる。私が彼を起用するのは、彼を戦力の一人だと見ているからだ」とスロットは続けた。「彼は他の選手に劣るわけでも、シーズン序盤に経験を積んだ若手でもなく、今はどの試合でも選べる選手だ。だから火曜日の試合でも選べる。ただし、17歳に6日で3試合をさせるのが現実的なのか、特にパリの試合のような強度を考えると疑問はある」 彼はどの試合でも使える選手だ。火曜日の試合でも同じだ。ただし、17歳の選手に6日間で3試合をさせるのは現実的なのか、という疑問はある。パリの試合を現地で見た人なら、その激しさを知っているはずだ」