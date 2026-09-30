Branislav Racko
翻訳者：
リオ・ングモハがイングランド史に名を刻む！ リバプールの新星、チェコ戦勝利でジュード・ベリンガムとウェイン・ルーニーに並ぶイングランドのエリートクラブ入り
ングモハにとってプラハでの歴史的な夜
18歳のこの選手は、火曜日にプラハで行われた2-0の勝利で71分に投入され、攻撃の右サイドでアーセナルのスター、ブカヨ・サカに代わって出場した。ングモハは生き生きとした短い出場時間を見せ、イングランドが敵地で重要な結果を最後まで守り切る助けとなった。
この投入は、この若手にとってフラストレーションの残る週末からわずか数日後のことだった。土曜日にウェンブリーで行われたスペイン戦では3-2の僅差で敗れたが、彼は試合当日のメンバーから完全に外れていた。それだけに、チェコで素早くピッチに戻ったことの意味はより大きかった。
- AFP
ブレークスルーを待っている
リヴァプールのアタッカーは、A代表で2キャップ目を得るまで待たされることになった。17歳で迎えた6月のニュージーランドとのワールドカップ前哨戦でイングランド代表デビューを果たした後、本大会のメンバーからは外れた。
その夏の失望にもかかわらず、クラブレベルでの急速な成長によって、国際舞台での構想から外れることはなかった。ングモハは2026-27シーズンの国内戦で素晴らしいスタートを切っており、リヴァプールの公式戦開幕7試合のうち5試合に出場している。
ルーニーやベリンガムに並ぶ
18歳31日でピッチに立ったこのリヴァプールの新星は、歴史にその名を刻んだ。イングランド男子代表で公式戦デビューを果たした史上3番目の若さの選手となった。
この快挙により、同国を代表する2人の名手が名を連ねる極めて特別なグループに加わった。なお、この記録で最年少を維持しているのはウェイン・ルーニーで、2003年2月に行われたリヒテンシュタイン戦、EURO予選3-0勝利の試合で途中出場し、17歳156日で公式戦デビューを飾った。
この歴史的リストの2位にはジュード・ベリンガムがつけている。このMFのスーパースターは、2023年3月のサンマリノ戦、ワールドカップ予選5-0の大勝でハーフタイムから途中出場し、当時17歳269日だった。
- AFP
今後に大きな試練が待ち受ける
ングモハは、この代表ウインドーの残り期間で増え続ける代表出場数にさらに上積みを狙うことになる。イングランドはまず、敵地でクロアチアとの厳しい一戦に臨み、その後はネーションズリーグのリターンマッチでチェコをホームに迎える。
代表活動が終われば、この10代の選手はマージーサイドへ戻り、国内での大一番に臨むことになる。リヴァプールは10月11日、プレミアリーグの注目ビッグマッチでマンチェスター・シティをホームに迎える予定で、ングモハの最近の関与ぶりを踏まえれば、試合登録メンバー入りを十分に争える立場にあることがうかがえる。
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