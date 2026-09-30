18歳のこの選手は、火曜日にプラハで行われた2-0の勝利で71分に投入され、攻撃の右サイドでアーセナルのスター、ブカヨ・サカに代わって出場した。ングモハは生き生きとした短い出場時間を見せ、イングランドが敵地で重要な結果を最後まで守り切る助けとなった。

この投入は、この若手にとってフラストレーションの残る週末からわずか数日後のことだった。土曜日にウェンブリーで行われたスペイン戦では3-2の僅差で敗れたが、彼は試合当日のメンバーから完全に外れていた。それだけに、チェコで素早くピッチに戻ったことの意味はより大きかった。



